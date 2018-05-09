Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали в Воронеже задолго до 9 мая. Основные предпраздничные события начались в городе в пятницу, 4 мая: в этот день был торжественно дан старт патриотической акции «Вахта памяти», которая проводится в Воронеже с 2015 года.

Марина Каширская ИА REGNUM «Вахта памяти» в Воронеже

Школьники и курсанты с 4 по 9 мая с 10:00 до 15:00 несут Почетный караул на четырех братских могилах — в парке Патриотов, у Памятника Славы, на площади Победы и на Чижовском плацдарме. Первые караульные — юнармейцы из отряда «Южный форт» — заступили на пост у Вечного огня у музея «Диорама». Там же воронежским школьникам торжественно вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации и раздали георгиевские ленточки.

У Вечного огня на Памятнике Славы вахту несут курсанты воронежского института МВД. Почетный караул заступил на пост также 4 мая, а студенты Естественно-технического колледжа при Воронежском государственном техническом университете торжественно возложили к памятнику цветы и венки.

С 26 апреля 2018 года в выставочном зале Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского открылась выставка «Военные плакаты 1941−1945-х годов из фондов Тамбовского областного краеведческого музея». На выставке представлено более двадцати плакатов, собранных сотрудниками тамбовского музея в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция представляет хронологию создания плакатов времен Великой Отечественной войны и эволюцию образа врага — «от ужасающей громадины до мелкого паразита». Финальным аккордом выставки стали плакаты последних лет войны, основной темой которых стала победа над врагом и возвращение героев домой. В день Победы посетить экспозицию можно будет бесплатно.

Репетиции самого главного события дня Победы — торжественного парада на площади Ленина — начались еще с 11 апреля. Генеральная репетиция прошла в субботу, 5 мая. В ней приняли участие более двух тысяч человек — военные, курсанты, юнармейцы. Стройной колонной прошла военная техника.

Зрителями каждой из репетиций становились сотни воронежцев — те, кто не сможет попасть на парад 9 мая, были только рады такой возможности.

Утром 8 мая состоялось торжественное возложение цветов и венков к памятнику генералу Армии, дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому. По традиции, церемония прошла с воинскими почестями: под звуки военного оркестра колонны прошли к памятнику. После возложения венков был произведен оружейный залп. Цветы возложили также студенты и школьники, представители общественных организаций.

Именно Ивану Черняховскому Воронеж обязан своим освобождением зимой 1943 года от нацистской оккупации. В июне — июле 1942 года он был командующим 18-м танковым корпусом на Воронежском фронте, а с июля 1942 года до апреля 1944 — командующим 60-й армией. Зимой 1943 года он руководил операцией по освобождению Воронежа, за что был представлен к ордену Красного Знамени.

Также 8 мая на железнодорожном вокзале станции Воронеж-1 прошел посвященный Дню Победы праздничный концерт ансамбля военно-патриотической песни «Солдаты Победы». Артисты исполняли известные песни военных лет, а для гостей мероприятия была развернута полевая кухня.