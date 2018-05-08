После инаугурации президента Владимира Путина паузу было решено не затягивать и объявить ключевые имена нового состава правительства. Премьер-министром остаётся Дмитрий Медведев, который в Госдуме на консультации с фракцией «Единая Россия» сразу объявил имена вице-премьеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Репка

Объявленные имена так давно знакомы всем, что вызвали волну возгласов досады в секторе «патриотических» наблюдателей политического процесса. Разочарованных отсутствием резких кадровых «загогулин», сюрпризов и неожиданных фамилий оказалось достаточно. Хотя без новых лиц не обошлось, тем не менее, средний обыватель заскучал и просит острых впечатлений. Немного не вовремя, но хотеть от обывателя продуманных кадровых решений, увязанных с долгосрочной стратегией государства — это хотеть невозможного.

Надо заметить, что фамилии министров пока не названы. Пока только вице-премьеры. О чём говорят имена ближайшего окружения премьер-министра? Давайте бегло посмотрим список.

Archive. government.ru Дмитрий Медведев

Первый вице-премьер — Антон Силуанов.

Вице-премьер по социальной политике, охране труда, пенсионному обеспечению и здравоохранению — Татьяна Голикова.

Вице-премьер по сельскому хозяйству — Алексей Гордеев.

Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко.

Вице-премьер по транспорту и связи — Максим Акимов.

Вице-премьер по вопросам промышленности и энергетики — Дмитрий Козак.

Вице-премьер по вопросам культуры и спорта — Ольга Голодец.

Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов.

Первое, что бросается в глаза — это сохранившийся баланс между так называемыми либералами и так называемыми силовиками. Система сдержек и противовесов сохранена, и это сигнал об устойчивости новой конфигурации исполнительной власти. Смотрите: Силуанов и Голикова — умеренные либералы. Двое. Борисов и Козак — умеренные силовики. Тоже двое. Акимов, Голодец, Мутко — нейтралы. К группам и лагерям не принадлежат, это люди Путина. У них роль стабилизаторов системы.

Второе, что также нельзя не заметить — это то, как быстро определились по самым главным вице-премьерам. Значит, не было споров и не пришлось идти на компромиссы. Понятно, что всё обсуждалось заранее, но после возвращения Путина после президентства Медведева по составу правительства торговались чуть ли не три месяца. То есть требования элит в период санкций намного более умеренны, и никто не хочет особенно упорствовать. Главное — сохранить стабильность в управлении экономикой. Стабильность — это возможность предвидеть и планировать процессы. Это намного важнее, чем направление процессов, которые на самом деле могут резко менять направление течения.

Третье, что видно по составу вице-премьеров — это устранение знаковых фигур вице-премьеров прежнего состава правительства: Шувалова, Дворковича, Приходько, Рогозина, Трутнева, Хлопонина. Те, кто жалуется, что всё осталось по-прежнему — не правы. Более радикальные либералы (откровенно прозападные и скандальные фигуры — Дворкович, Приходько) заменены на более умеренных. Исчезли откровенные олигархи. Допустившие провалы в работе популисты тоже заменены.

Четвертое, о чём надо сказать, — без состава министров судить о приоритетах правительства рано. Но стратегия новой команды видна по её вице-премьерскому составу: умеренного по темпам реформирования в сторону постепенного ограничения либеральных рычагов и методов работы и продвижения к центристским политэкономическим установкам. Новое правительство более центристское, чем предыдущее. Правительство осталось умеренно правоцентристским, но оно сдвинулось к центру влево. Не заметить это — значит судить поверхностно и наивно.

Government.ru Заседание Правительства

Нынешние трансформации достаточно серьёзны, если учитывать степень риска от радикальных разворотов такого огромного и обладающего колоссальной инерцией корабля, как Россия, плывущего по морю международных санкций и информационных войн. Поскольку сама ситуация в мире вокруг России неопределённа, то пока остаётся та команда, которая приспособилась к сложившимся внешним условиям.

Будет новая ситуация — возникнут новые люди. Но нынешнее правительство, очевидно, носит переходный характер. Пока неясно, куда двинется процесс, что в нём будет преобладать, старое или новое, и потому до прояснения ситуации с высшими кадрами решили не экспериментировать. Но и откровенных либералов вчерашнего дня из руководства убрали.

На нынешний момент это самое здравомыслящее решение. Можно понять нетерпение тех, кто за много лет интернет-сражений разогрет до кипения мобилизационными теориями, но всякая ложка хороша к обеду. Для мобилизационной экономики пока время не настало. Мобилизационная экономика — это ограничение рынка и замена распределительных процессов на централизованные.

Если просто в деловой игре рассмотреть, что будет, если начать сейчас внедрять в экономику советский Госплан, воплощение мобилизационной экономики, то сразу встанет наглядным весь спектр задач. Где брать кадры, способные вести работу в таких чрезвычайных условиях? Как создавать альтернативную товаропроводящую сеть, как во время перехода, когда старая система убита, а новая не создана, кормить людей без перебоев.

Как общество встретит диктатуру, которая неминуемо потребуется и всегда обеспечивает мобилизационную экономику? Как отнесутся к репрессиям (ибо какая же мобилизация без репрессий за саботаж и вредительство), когда они упадут не на соседа, а на вас? Кто станет диктатором, на кого ему опираться? Да и захочет ли нынешнее, привыкшее к потребительской мотивации, общество вообще такой сценарий, когда оно считает, что для этого пока нет оснований?

Всем, кто понимает, как переходить от НЭПа к военному коммунизму, или хотя бы к коллективизации с индустриализацией, должен себе признаться: я действительно хочу чрезвычайных органов, троек, трибуналов и обострения классовой борьбы в виде их чисток? А если чистить станут вас? Вы готовы принести себя в жертву идее? И что это за идея, которая требует принесения вас на алтарь счастья будущих поколений? Нет, если вы готовы, то, пожалуйста. А если пока не готовы, то состав руководства правительством оптимален.

Более продвинутые вспомнят два состава Политбюро ЦК КПСС при Горбачёве: первый и последний. Насколько там за 5 лет перестройки изменились кадры. Разве по первому составу кто-то мог сказать, что Лигачёв, Шеварднадзе, Тихонов, Громыко, Зайков, Воротников, Соломенцев и Рыжков — это команда, ведущая СССР к капитализму и самороспуску? А КПСС — к отмене 6-й статьи? Если вы поймёте, что не могли и предположить, что эта команда сменится теми, кто потом развалит СССР и советский строй, то это будет честно. Так поймите вы, все нетерпеливые, что нынешние требования увидеть в правительстве сплошных железных сталинских наркомов и ленинских комиссаров в пыльных шлемах — это не совсем то, чего вы хотите от жизни, и это неоправданное ожидание на данном этапе.

А если так, то нам придётся признать: нынешний состав руководства правительства действительно подобран под поставленные задачи. Выстоять, пока непонятно, куда чаша весов склонится — это на сегодня самое рациональное решение из всех возможных. Надо продолжать работу и наблюдать за ситуацией. Не суетиться, не дергаться и не совершать действий, время для которых не наступило.

Именно под эти задачи подобран состав вице-премьеров. Великих потрясений точно не будет. А вот будет ли Великая Россия — зависит не столько от них, сколько от всех нас. Ибо если мы станем делать глупости, торопить процесс и шататься по всяким сомнительным митингам или вовсе устранимся от всего происходящего, то никакие гении в правительстве не сделают Россию великой без нас. Равно как и всяческие майданы и революции достоинства не приведут в правительство гениев. И это самое главное, что нам нужно помнить, когда мы судим о том, насколько назначенные Путиным министры подходят под стоящие перед страной задачи.

Oizo Дом Правительства России в сумерках

И ещё самое главное соображение: подбирая состав высшего руководящего слоя страны, Путин в первую очередь оценивает назначенцев на способность предать. И требует преемственности в политике. Это правильно. Достигнуть высот можно только стоя на плечах предшественников — это главный принцип как в разведке, так и в политике. Путин никогда не репрессировал предшественников, что часто ставят ему в вину радикалы. Он всегда требовал от соратников надёжности.

Назначенцы не должны быть способны изменить и переметнуться в лагерь противников. Все они выполняют возложенную на них задачу — не управлять строительством или социалкой — там есть, кому этим управлять — а стабилизировать систему сдержек и противовесов. Если понимать это, то не будет ни вопросов, ни упрёков к новому составу правительства. Там у каждого свои задачи, и понимание этих задач исключит необоснованные претензии.