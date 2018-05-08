То, что происходит в Грузии последние несколько месяцев, постепенно обрастая все новыми инцидентами, подробностями и прецедентами, походит на некое проклятье, свалившееся на голову населения, и особенно грузинской молодежи, которую, казалось бы, умышленно пытаются искалечить и погубить.

Цитата из х/ф «Жертвоприношение». Реж. Андрей Тарковский. 1986. Швеция Filmz.ru b 116535

Все началось со школ. Участились драки между старшеклассниками, в результате которых уже погибло несколько подростков. МВД взялось за дело, начало расследование, задержали виновных, дело передали в суд. И… вдруг выясняются некоторые подробности, которые совершенно противоречат предлагаемым правоохранительными и следственными органами версиям…

От драк в школах и дворах перешли к поножовщине на улицах, и в результате одной из таких поножовщин в саду Дворца учащейся молодежи, у станции метро «Площадь Свободы» группа подростков нанесла ранения своему сверстнику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Убийца с ножом

Из столицы убийства молодежи перекинулись на регионы, и два дня назад, 5 мая в компактно населенном азербайджанцами селении Сеиф-Годжало Марнеульского муниципалитета неожиданно пропал, а 6 мая был найден убитым 21-летний Намаз Валиев. Тело юноши с простреленной головой в окрестностях села нашел местный пастух. Как рассказали родственники убитого, Намаз Валиев вышел из дома 5 мая вечером после телефонного звонка и не вернулся. МВД ведет расследование по статье об умышленном убийстве и незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия.

Свой вклад в общую криминогенную обстановку внес инцидент, происшедший несколько дней назад опять-таки в центре Тбилиси, неподалеку от здания администрации правительства Грузии, рядом со станцией метро «Площадь Свободы». Неизвестный ранил иностранного туриста, гражданина Франции. Ранения оказались не опасными для жизни, а нападавший был задержан по горячим следам, по обвинению в попытке умышленного убийства, с «вещественным доказательством» — холодным оружием. По предварительной версии, обвиняемый требовал у туриста денег, а не получив, решил расправиться с ним.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотическая угроза

Ранее, 27 марта, в Тбилиси был убит бизнесмен Нугзар Кахидзе, один из владельцев рынка в Варкетильском массиве столицы. МВД раскрыло преступление и 4 мая рапортовало о предъявлении обвинения 37-летнему Г. Ч., которым, как выяснили дотошные грузинские СМИ, оказался ранее неоднократно судимый Гия Чоплиани. В качестве вещественного доказательства были изъяты пистолеты «Макаров» и Beretta, которыми, согласно следствию, и было совершено убийство. Причем родные погибшего бизнесмена утверждают, что Кахидзе не был знаком с Чоплиани, и мотивы преступления им неизвестны.

За убийствами и ранениями, совершенно неожиданными и нелепыми инцидентами, порой не находящими разумного объяснения, последовали случаи гибели граждан от неких «клубных» наркотиков. Как утверждают грузинские телекомпании, за последние несколько дней жертвами такого «развлечения» стали 10 человек, а еще 15 получили тяжелые отравления и находятся в реанимации. Самый «свежий» инцидент случился 5 мая. После посещения одного из ночных клубов скончались 39-летний Л. К. и 38-летний К. К., которые были найдены мертвыми утром в собственных квартирах. Версию гибели от клубных наркотиков не исключило и МВД Грузии.

Pixabay.com Подмешивают яд

«После осмотра ни на одном из них следов насилия не обнаружено. В связи с данным фактом назначена соответствующая экспертиза, в результате которой станут известны точные причины смерти. По первоначальной информации следствия, смерть может быть связана с употреблением так называемых клубных наркотиков. Правоохранительные органы продолжают работу в нескольких направлениях», — говорится в сообщении министерства внутренних дел.

Друзья и родные погибших в беседе с журналистами потребление ими наркотиков категорически отрицают и заявляют, что оба погибших вели спортивный, здоровый образ жизни. Они высказали подозрение, что в клубе, где накануне проводили время Л.К. и К.К., им тайно подмешали в напитки некое неизвестное вещество, которое и привело к летальному исходу. Такую возможность исключает администрация ночного клуба, которая, в свою очередь, высказывает предположение, что наркотические вещества посетители могли занести в клуб с улицы, где «невесть что продается».

Граффити за легализацию лёгких наркотиков

Ажиотаж вокруг этого инцидента подняла, как ни странно, неправительственная организация «Движение белого шума», которая была создана в рамках проекта, финансируемого фондом «Открытое общество — Грузия» (фондом Сороса). Ее члены безапелляционно указали на вину властей в происходящем и всю ответственность за гибель и отравление молодежи (и не только молодежи) от клубных наркотиков возложили на министерство здравоохранения. Это движение открыто проводит в Грузии кампанию по декриминализации наркотиков, подчеркивая необходимость отмены карательных мероприятий и мер в отношении потребителей наркотиков.

Вопрос декриминализации «легких наркотиков» в Грузии стал особенно актуальным после того, как Конституционный суд признал неконституционным предусмотренное законодательством уголовное преследование за потребление марихуаны. Был разработан специальный законопроект, предусматривающий либерализацию наркополитики, обсуждение которого в парламенте в определенной мере затянулось. А после случаев гибели граждан от «клубных наркотиков» депутаты парламентского большинства решили отложить обсуждение законопроекта еще на месяц и провести дополнительные консультации.

Пока в парламенте обсуждают все за и против процесса либерализации наркополитики, определенные силы действуют, и достаточно решительно, как бы пытаясь «на деле» доказать, что в нынешних условиях гибель от «запретного плода» — дело обычное, но если этот плод станет «разрешенным» и «общедоступным» и если за его потребление строго карать не будут, то и умирать никто не будет…