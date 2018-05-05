На заседании исполнительного органа Республиканской партии Армении вечером 7 мая решался вопрос о том, кто из представителей фракции будет 8 мая голосовать за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Yerevantsi Никол Пашинян

Как сообщил журналистам после заседания вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, у поддерживающих Пашиняна парламентских фракций в сумме 45 голосов, и РПА «возместит» недостающие для избрания голоса. К слову, он не назвал конкретную цифру, поскольку в оппозиционном стане могут быть отсутствующие. В целом речь идет о том, что РПА обеспечит недостающие голоса, и 8 мая у Армении будет премьер-министр.

Parliament.am Никол Пашинян

В настоящее время речь идет не столько о премьер-министре Пашиняне, это уже решенный вопрос. Вопрос в дальнейших шагах парламентских сил. К примеру, проголосует ли РПА за программу правительства Никола Пашиняна, которая должна быть представлена на суд парламента. Если нет, то у Пашиняна не будет возможности подготовиться к внеочередным выборам, предварительно зачистив «республиканский» ресурс на местах — от глав областей до директоров школ и изменив избирательное законодательство. Хотя скорые выборы не выгодны и «республиканцам», которые в эти дни, мягко говоря, не пользуются электоральной поддержкой.

Другое дело, если РПА вслед за кандидатурой Пашиняна поддержит и программу его правительства. В этом случае ожидается более интересное развитие событий. АРФ «Дашнакцутюн» устами члена своей фракции Армена Рустамяна намекнула на то, что не станет участвовать в правительстве, которое должен будет сформировать Пашинян. Хотя и заверил, что АРФД всемерно будет содействовать правительству Пашиняна. По всей видимости, от участия в правительстве откажется и блок «Царукян». По крайней мере, такой вывод можно сделать из настроений «царукяновцев» в соцсетях.

При данном развитии ситуации формирование правительства и подготовка к внеочередным выборам станет проблемой лишь команды и правительства Никола Пашиняна. И это будет означать свою, самостоятельную игру АРФД и Гагика Царукяна. Причем более интересна позиция Царукяна, который руководит второй по численности фракцией в парламенте после РПА. А без РПА, возможно, обладает и самой большей электоральной поддержкой. Будет ли блок «Царукян» идти на парламентские выборы, будучи в правительстве? Будет работать в правительстве и пойдет на выборы с командой Пашиняна? Или откажется от участия в правительстве и пойдет на выборы, опираясь исключительно на свои богатый опыт и обширные ресурсы? Последний вариант развития событий, не исключено, что приведет к совершенно неожиданному составу будущего парламента — большинству блока «Царукян».

Гагик Царукян (справа)

Дальнейшие после формирования правительства сценарии на данном этапе описывать не представляется целесообразным, поскольку их может быть множество. Всё будет зависеть от того, с кем и на каких официальных и закулисных условиях сформирует свое правительство Пашинян. Это главный в Армении вопрос на ближайшую неделю.

Рубен Грдзелян