Лимонов о «насильственном изменении или свержении конституционного строя»
Надя Савченко попала в западню. Основательно. Разве что образуется чудо.
Её обвиняют в том, что она хотела взорвать Верховную раду — украинский парламент.
Вначале руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта с крупной партией оружия, спрятанной в мебели, при попытке въехать из восставшего Донбасса на Украину. Потом 23 марта сего года была лишена депутатской неприкосновенности и арестована Надежда Савченко.
Оба «подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке и совершении террористического акта, создании террористической группы или организации, незаконном обращении оружия, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Согласно заявлениям руководителей СБУ Украины, Надежда Савченко собиралась закидывать зал парламента Украины гранатами, а Владимир Рубан — обстреливать парламент с баржи на Днепре.
Возникает вопрос: Зачем нужно было волочить оружие из ДНР? В воюющей Украине что, нельзя было разжиться оружием?
Второй вопрос: Что это всё нам напоминает?
Был такой фильм не так давно: «V — значит Вендетта». Маска Гая Фокса, использованная в фильме, превратилась с тех пор в интернет-мем и символ протестных движений во всём мире.
Тут требуется вспомнить про заговор Гая Фокса в Британском королевстве.
Гай Фокс намеревался взорвать Парламент в Лондоне.
Он был скорее исполнитель, дворянин-католик должен был зажечь фитиль, чтобы подорвать 36 бочонков с порохом, заложенные в помещение под залом заседаний палаты лордов.
Поджог пороха и взрыв должны были случиться 5 ноября 1605 года, в день когда там должен был выступить король Яков I перед членами обеих палат парламента. Тридцати шести бочек хватило бы, чтобы от двух палат парламента и короля осталась бы только пыль в воздухе.
Взрыв должен был покарать короля, старательно преследовавшего католиков в Великобритании, и послужить сигналом к восстанию.
Но один из идиотов того времени решил предупредить депутата-католика, чтобы он в тот день не ходил в парламент.
Так дело раскрыли. Гая Фокса взяли и потом добрались до других заговорщиков. Приговорены были «к повешению, потрошению и четвертованию». Недодушенных, их должны были срезать с верёвок, затем подвергнуть потрошению, а потом четвертовать. Гай Фокс сумел сократить своё наказание, с петлёй на шее спрыгнул с эшафота и, сломав шею, умер мгновенно.
С тех пор в ночь с 4 на 5 ноября британцы жгут соломенные чучела Гая Фокса и так далее, празднуют спасение своей государственности.
Надя Савченко, согласно её сестре Вере Савченко, организовывала свою акцию для того чтобы «рассказать людям о несправедливости в стране».
Моё личное мнение такое, что простой украинской Наде не хватило мозгов понять, что и стены имеют уши, и вся её затея накрылась медным тазом, как у Гая Фокса.
Савченко держит в тюрьме голодовку и потеряла в весе 15 килограммов. Но это ещё ничего в сравнении с тем печальным фактом, что дело Савченко не привлекло внимания ни тех, кто её поддерживал вовсю на Западе, пока Савченко сидела в России, ни украинцы не высказывают странной Наде своего сочувствия.
На митинг в Киеве в поддержку Савченко 30 апреля сего года собралось 20 человек.
Жалкая горстка.
Потрошить Савченко украинский прокурор, надеюсь, не потребует, однако история эта, пусть и современная, — грустная история неудачи.
Савченко дают в тюрьме препарат от сгущения крови.
Что там дают Рубану, мы не знаем. Ему 50 лет, и такое впечатление что он мало-мало авантюрист. Родился в Казахстане в 1967 году и носил тогда фамилию Гарбузюк. Фамилию поменял. Его титуловали генералом, но как и когда он стал таковым, и кто ему присвоил генеральство — никто не знает. Будучи Гарбузюк, он служил старлеем.
Зачем Надя связалась с таким? А он тоже «лётчик» — окончил военно-авиационное училище.
Трындец какой-то, а ведь так широко замахивалась.
Сочувствую, но понимать отказываюсь.