Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 30 апреля — 6 мая 2018 года стали: Франциск о задачах папской дипломатии; Мальтийский орден выбрал великого магистра; епископы ЕС хотят участвовать в интеграции Западных Балкан; Ливан не может оставить сирийских беженцев у себя; Халдейская церковь зовет иракцев на выборы; не было бы независимой Польши без Церкви и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папская дипломатия должна быть конструктивной, духовной и священнической, поскольку дипломатические представители понтифика являются и должны быть в первую очередь священниками. Об этом папа Римский Франциск, как передает Radio Vaticana (Ватикан), заявил во время визита в Папскую церковную академию, которая выпускает ватиканских дипломатов. Сейчас здесь обучаются 35 священников из 19 стран. Франциск решил не зачитывать официальной речи, он предпочел формат вопрос-ответ. Понтифик выделил три основных аспекта папской дипломатии. Она должна, прежде всего, быть конструктивной — представители Святого престола призваны действовать в духе диалога, посредничества, открытости для предложений с разных сторон, уметь выходить навстречу другим. Второй аспект — это духовность. Нужна «дипломатия на коленях», которая черпает силу из молитвы, чтобы быть в состоянии подниматься на более высокий уровень. И, наконец, речь должна идти о «священнической дипломатии», поскольку папские представители в первую очередь священники, которые, хоть и получают специальную дипломатическую подготовку, служат Церкви через пастырство и содействие положительному развитию человеческого сообщества.

Jastrow Здание Папской церковной академии

Мальтийский орден выбрал великого магистра. Им стал фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сингвинетто. Он является 80-м руководителем мальтийцев. После избрания великий магистр подтвердил желание продолжить реформу Ордена, начатую в 2017 году, которая имеет целью адаптацию его деятельности. Сегодня Мальтийский орден, который существует уже почти тысячу лет, работает в 120 странах мира, реализуя с помощью 120 тысяч волонтеров и медиков более 2000 социальных проектов. Джакомо Далла Торре родился в 1944 году в Риме. Окончил факультет литературы и философии в местном университете, специализируясь в христианской археологии и истории искусства. Занимал различные должности в Папском университете Urbaniana. В ордене с 1985 года.

Maciej Szczepańczyk Рыцарь Мальтийского ордена

Конференция католического епископата Европейского союза (COMECE) выразила пожелание, чтобы процесс европейской интеграции Западных Балкан был основан на справедливом и ответственном партнерстве, которое будет способствовать развитию лиц, семей и сообществ в пользу примирения и прочного мира в регионе. После публикации Стратегии ЕС по Западным Балканам в Софии 15 мая состоится первый за последние 15 лет саммит лидеров стран-членов Евросоюза с главами стран бывшей Югославии и Албании. COMECE решила внести свой вклад в этот диалог, подготовив в сотрудничестве с поместными Церквами документ под названием «Европейская интеграция Западных Балкан — обещание жизни и источник развития?». Он содержит оценку ситуации в регионе, а также предлагает размышления и рекомендации для участников саммита в Софии. В нем подчеркивается вклад Церквей и религиозных общин в развитие и мир. Рекомендуется в большей степени учитывать их роль и деятельность в процессе европейской интеграции. Стратегия, которую предлагает ЕС, определяет план действий с шестью инициативами, направленными на конкретные области: верховенство права, безопасность и миграция, социально-экономическое развитие, транспорт и связь, цифровое развитие, примирение и добрососедские отношения. Конкретные действия в этих областях предусмотрены между 2018 и 2020 годами.

После ракетного удара по Сирии мир оказался на грани новой мировой войны, замечает Vatican insider (Турин, Италия). Как Ватикан смотрит на эту ситуацию? «С большой озабоченностью, — отвечает государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. — Во время этой войны, которая продолжается уже шесть лет, папа Римский неоднократно обращался с призывами к международному сообществу и ко всем ее участникам. Это трагическое и запутанное дело. Есть местный уровень, противоречия между президентом Башаром Асадом и оппозицией. Существует региональное столкновение, особенно между шиитами и суннитами. И есть великие державы, которые вмешались, первоначально объединившись против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), исламского фундаментализма, который оккупировал территории Сирии. После так называемого поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — разгромленного на земле, но, я думаю, не на идеологическом уровне — великие державы раскололись и начали воевать друг с другом». Как отметил кардинал, Ватикан всегда говорил, что военного решения конфликта нет. Европейцы недавно встречались в Брюсселе по сирийскому вопросу, представитель Союза Федерика Могерини передала послание. Однако Дамаск «убежден, что может победить военным путем, особенно после вмешательства русских, которые помогли Асаду вернуть себе многие части территории страны, что ослабило» процесс в Женеве. А еще «переговоры проходят за разными столами: Женева — главная, но потом были и другие инициативы, в Астане, в Сочи…». Паролин подчеркнул, что не знает, «способствуют ли эти инициативы продвижению дипломатического и мирного решения или они рискуют отодвинуть его перспективу все дальше и дальше».

Terrasanta.net (Милан, Италия) напоминает, что папа Франциск 7 июля отправится в Апулию для «размышлений и молитв о драматическом положении Ближнего Востока». Понтифик намерен пригласить лидеров Восточных церквей: Египта, Ирака, Ливана, Сирии, Израиля, Палестины, Иордании, Кипра, Йемена. Игнатий Иосиф III Юнан, патриарх Сиро-католической церкви, разделяет призыв к молитве, которая пробуждает «надежду на справедливый и прочный мир, способный спасти наши ближневосточные страны, которые так пострадали из-за разрушительных войн и удушающих экономических кризисов».

HazteOir.org Игнатий Иосиф III Юнан

В Ливане проходят парламентские выборы, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Накануне маронитские епископы выступили с посланием, в котором предупредили: избранный 6 мая парламент и сформированное правительство должны будут выступить против попытки навязать Ливану прием сирийских беженцев. Епископы во главе с маронитским патриархом Бешарой Раи высказались за принятие плана, который будет содействовать репатриации сирийцев, нашедших убежище на территории Ливана. В последние недели в Маронитской католической церкви растет тревога в связи с тем, что сирийцы могут остаться в стране навсегда. Наряду с непредсказуемыми последствиями для и без того сложной экономической ситуации, это изменит демографический профиль страны, оказав дополнительную нагрузку на хрупкое равновесие между различными религиозными общинами Ливана. Патриарх Раи уже выражал свою озабоченность по поводу статьи в законе о национальном бюджете на 2018 год, которая признает возможность получения вида на жительство в Ливане всеми иностранцами, которые покупают здесь жилье стоимостью не менее 500 тысяч долларов. Патриарх осудил эту меру как предварительный шаг к тому, чтобы в конечном итоге предоставить ливанское гражданство иностранцам, в том числе сирийским беженцам, которые проживают в Ливане в течении определенного времени.

Piotr Rymuza Бешар Раи

Халдейский католический патриарх Луи Рафаэль Сако обратился с посланием к верным в Ираке и во всем мире за несколько дней до парламентских выборов, которые пройдут 12 мая, информирует AsiaNews (Рим, Италия). В нем патриарх отмечает, что несмотря на вызовы и переживаемые изменения, демографический, социальный и культурный упадок христианского присутствия в Ираке, выборы — это «исторический момент для халдеев в частности и христиан в целом». Необходимо принять ответственное участие в политическом процессе, чтобы стать «свободным от страха», который поощряет эмиграцию. Глава Халдейской церкви не в первый раз высказывается по вопросам подобного рода, говоря христианам о важности голосования и активного участия в политической жизни страны. По его словам, выборы — это гражданская, моральная и христианская ответственность за нынешнее конституционное гражданское правительство, которое разделяет приверженность плюрализму и сохраняет культурное и цивилизационное наследие всех компонентов Ирака. Сако просит христиан тщательно отнестись к процессу создания политической партии под названием «Халдейский союз» (Huyada Kaldaya), потому что она «может привлечь оппортунистов и хвастунов, которые не имеют ничего общего с христианскими ценностями и наследием». Он надеется, что одним из приоритетов Huyada Kaldaya будет крепкий союз с ассирийскими, сирийскими и армянскими партиями, представляющими христиан в парламенте, и «что такой жизненно важный проект» будет осуществляться вне Церкви. Патриарх сказал, что он надеялся увидеть христиан на этих выборах вместе в «едином списке». И ему жаль, что данный вариант не сработал из-за индивидуализма христианских партий и индивидуальных интересов.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Луи Рафаэль Сако

La Croix (Париж, Франция) считает, что Армянская апостольская церковь имеет большое политическое влияние в Армении. В этой маленькой стране, где 92% армян являются верующими, Церковь занимает центральное место в жизни общества. На фоне глубокого политического кризиса, который привел к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна, ААЦ призывает к спокойствию. Демонстранты на митингах требуют, чтобы парламент выбрал новым премьером лидера протеста Никола Пашиняна, в то время как католикос Гарегин II призывает решать «эти вопросы за столом переговоров, а не на улице». По словам историка, диакона Армянской апостольской церкви Филиппа Саркисяна, традиционно сохраняя лояльную позицию, католикос имел встречи с несколькими высокопоставленными представителями государства и в последние дни участвовал в переговорах с властью и оппозицией, в ходе которого ему пришлось отстаивать путь медиации. Несколько священников также пытались сыграть во время протестов роль умиротворителей, чтобы избежать насилия. Церковь в Армении продолжает играть важную политическую роль. Как поясняет политический аналитик Армянской обсерватории Лоран Лейлекян, у ААЦ нет жесткой связи с главой правительства, но есть особый статус: хотя Армения не является «теократией», Церковь очень сильно присутствует в национальных институтах, будучи на протяжении многих веков «заменителем государства», когда у армян не было собственной страны, оказывает большое влияние на население и играет важную роль в социальных вопросах.

Manvel Гарегин II

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое религиозным организациям дает больше влияния на федеральное правительство, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Что именно содержится в документе, пока неизвестно. Однако во время подписания распоряжения Трамп напомнил о заботе о нуждающихся, которой эти организации занимаются, и заверил их в том, что религиозная свобода будет по-прежнему защищаться властями. В официальном релизе говорится, что религиозные организации будут «иметь сильных защитников» в Белом доме и федеральном правительстве. Будет определен круг программам, по которым религиозные организации смогут сотрудничать с исполнительной властью ради принятия «более эффективных решений по проблеме нищеты». Обозначено также, что религиозные организации получат «равный доступ к правительственному финансированию и равное право» на исповедание своих убеждений. По инициативе Белого дома создана должность советника по вере и возможностям, который станет курировать процесс. Представители Конференции католического епископата США выразили надежду на сотрудничество с Белым домом. Как отметил президент Трамп, в решении многих сегодняшних проблем и вызовов «вера сильнее, чем правительство», потому что «нет никого более сильного, чем Бог».

Не было бы независимой Польши без Церкви. Об этом в интервью Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) заявил глава Конференции католического епископата Польши митрополит Познаньский Станислав Гондецкий. Он заметил, что «Церковь — это единственный институт с неразрывной непрерывностью». Когда государства не было, была Церковь и распространяла свое влияние над границами всех трех разделов. Она являлась самым важным институтом, поскольку работала на внутреннюю свободу поляков, хотя ее ключевой задачей было научить поляков «пути к святости». Благодаря этому после обретения независимости были люди, которые, не оглядываясь на собственные интересы, оказались готовыми отстроить свою родину. Архиепископ отметил, что «вклад Церкви в защиту польской идентичности во время разделов, языка, развитие науки и культуры» огромен, а положение Польши в 1918 году без этого вклада было бы более сложным. По этому поводу Гондецкий напомнил, что «когда речь идет об участии Церкви в политике, то подчеркивается — это задача мирян», а «священники добровольно отказываются от активного участия в политике, их участие должно быть направлено на создание сильной личности и христианской идентичности».

Ян Матейко. Крещение Польши. 1889

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.