По официальным данным, на всеобщих президентских выборах кандидата Владимира Путина поддержали более 70 процентов проголосовавших избирателей. По опросам общественного мнения большинство избирателей не допускают никаких ущемлений суверенитета России и видят в президенте Владимире Путине не на словах, а на деле гаранта территориальной целостности нашего государства. Все социологические центры страны, включая так называемые либеральные, устойчиво дают цифры, свидетельствующие о том, что от 80 до 90 процентов наших людей выступают за сохранение Курильских островов в составе России. При этом многие требуют прекратить переговоры по этому вопросу с правительством Японии. Вот и выходит, что среди голосовавших за Путина граждан России подавляющее большинство, если не все, отвергают притязания Японии на законно принадлежащие нашей стране территории. Такой вот народный наказ президенту — беречь и сохранять землю матушки-России.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Карта курильских островов и владение ими с течением времени

Так как в ходе избирательной кампании «курильский вопрос» при всей его остроте был обойден, хотелось бы напомнить, как незадолго до выборов наши граждане отвечали на вопросы ИА REGNUM по поводу судьбы Курил.

89% ответивших на пункты опроса заявили, что Курилы принадлежат России и обсуждению этот вопрос не подлежит. За совместное использование островов высказалось 6%. И лишь 5% считают, что их можно передать Японии. Отметим, что мнение подавляющего большинства нашего народа пока не услышано. Ведь, обсуждение «вопроса» продолжается на уровне как дипломатических ведомств двух стран, так и на уровне глав государств.

Следует принимать во внимание то, что ответы были даны вполне осознанно с должным пониманием существа дела большинством участников опроса — только 7% сообщили, что плохо информированы по «курильскому вопросу», а 8% признались, что «совсем не информированы». При этом среди жителей Дальневосточного федерального округа, ответивших на вопросы ИА REGNUM, информированными о «курильской проблеме» считают себя 75%, а не информированными — всего 3%.

Может возникнуть вопрос, что определяет осознание нашими людьми важности и необходимости сохранения Курильских островов в составе российского государства. Ответ на этот вопрос дает профессиональный социолог Елисей Поллстер: «Большинство наших соотечественников обосновывают для себя невозможность отдавать Курилы их военным значением. Типа «не отдадим, потому что наша безопасность будет под угрозой». 17% граждан обосновывают свое решение «экономической выгодой» Курил для России. И только 13% говорит прямо, что это Курилы — русская земля и такой останется, независимо от экономической или военной ситуации. Тут есть о чём подумать… И оборонное значение, и экономическая выгода Курил… это действительно имеющие место и очень важные факторы. Однако главной, истинно патриотической мотивацией можно считать вариант, который выбрала самая маленькая часть опрошенных. Того, что Курилы — русская земля, уже достаточно для того, что беречь эту территорию и даже мысли не допускать о том, чтобы кому-то ее отдать. Тревожит, что это признают только 13%». Вывод действительно серьезный, требующий дополнительных усилий по разъяснению истории Курильских островов, их освоения русскими, причин временного прихода на них японцев, справедливости возвращения этих земель в состав СССР/России.

А.И. Плотнов. Десант на Курильских островах. 1948

В день вступления Владимира Путина в очередной раз в должность президента Российской Федерации хотелось бы надеяться, что мнение подавляющего большинства нашего народа будет услышано и серьезно учтено в политике.

К этому обязывают и произнесенные им слова из утвержденного Конституцией текста клятвы президента РФ: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».