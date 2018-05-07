Путин-президент и Курильские острова: воля народа должна быть выполнена
По официальным данным, на всеобщих президентских выборах кандидата Владимира Путина поддержали более 70 процентов проголосовавших избирателей. По опросам общественного мнения большинство избирателей не допускают никаких ущемлений суверенитета России и видят в президенте Владимире Путине не на словах, а на деле гаранта территориальной целостности нашего государства. Все социологические центры страны, включая так называемые либеральные, устойчиво дают цифры, свидетельствующие о том, что от 80 до 90 процентов наших людей выступают за сохранение Курильских островов в составе России. При этом многие требуют прекратить переговоры по этому вопросу с правительством Японии. Вот и выходит, что среди голосовавших за Путина граждан России подавляющее большинство, если не все, отвергают притязания Японии на законно принадлежащие нашей стране территории. Такой вот народный наказ президенту — беречь и сохранять землю матушки-России.
Так как в ходе избирательной кампании «курильский вопрос» при всей его остроте был обойден, хотелось бы напомнить, как незадолго до выборов наши граждане отвечали на вопросы ИА REGNUM по поводу судьбы Курил.
89% ответивших на пункты опроса заявили, что Курилы принадлежат России и обсуждению этот вопрос не подлежит. За совместное использование островов высказалось 6%. И лишь 5% считают, что их можно передать Японии. Отметим, что мнение подавляющего большинства нашего народа пока не услышано. Ведь, обсуждение «вопроса» продолжается на уровне как дипломатических ведомств двух стран, так и на уровне глав государств.
Следует принимать во внимание то, что ответы были даны вполне осознанно с должным пониманием существа дела большинством участников опроса — только 7% сообщили, что плохо информированы по «курильскому вопросу», а 8% признались, что «совсем не информированы». При этом среди жителей Дальневосточного федерального округа, ответивших на вопросы ИА REGNUM, информированными о «курильской проблеме» считают себя 75%, а не информированными — всего 3%.
Может возникнуть вопрос, что определяет осознание нашими людьми важности и необходимости сохранения Курильских островов в составе российского государства. Ответ на этот вопрос дает профессиональный социолог Елисей Поллстер: «Большинство наших соотечественников обосновывают для себя невозможность отдавать Курилы их военным значением. Типа «не отдадим, потому что наша безопасность будет под угрозой». 17% граждан обосновывают свое решение «экономической выгодой» Курил для России. И только 13% говорит прямо, что это Курилы — русская земля и такой останется, независимо от экономической или военной ситуации. Тут есть о чём подумать… И оборонное значение, и экономическая выгода Курил… это действительно имеющие место и очень важные факторы. Однако главной, истинно патриотической мотивацией можно считать вариант, который выбрала самая маленькая часть опрошенных. Того, что Курилы — русская земля, уже достаточно для того, что беречь эту территорию и даже мысли не допускать о том, чтобы кому-то ее отдать. Тревожит, что это признают только 13%». Вывод действительно серьезный, требующий дополнительных усилий по разъяснению истории Курильских островов, их освоения русскими, причин временного прихода на них японцев, справедливости возвращения этих земель в состав СССР/России.
В день вступления Владимира Путина в очередной раз в должность президента Российской Федерации хотелось бы надеяться, что мнение подавляющего большинства нашего народа будет услышано и серьезно учтено в политике.
К этому обязывают и произнесенные им слова из утвержденного Конституцией текста клятвы президента РФ: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».