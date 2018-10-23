Споры о роли казахского языка идут в Казахстане с 1991 года. Спустя почти тридцать лет большинство школьников страны учится на казахском, большинство телеканалов также вещает на нём, и в повседневной жизни его гораздо больше, чем при СССР. Однако защитники казахского языка не расслабляются и по-прежнему говорят о том, что его надо и дальше продвигать силой.

Казахстан

Чтобы разобраться в ситуации, нужно погрузиться в частности. И один из ключевых вопросов — вопрос распределения контента на казахском языке по разным сферам деятельности: в науке, в кино, в сериалах, книгах и так далее. Особенно важна представленность языка в высшем образовании.

Две крупнейшие онлайн-библиотеки Казахстана — это Казахстанская национальная электронная библиотека (сайт http://kazneb.kz/), в которой присутствует электронный контент, собранный по всем библиотекам страны, и сайт Кiтап. kz, который специализируется на книгах на казахском. При этом на обоих ресурсах нельзя скачивать документы — их можно только читать на самом сайте, что не очень удобно.

Почему именно онлайн-библиотеки? Потому что сейчас большинство людей предпочитает искать информацию в интернете — это быстро, удобно и бесплатно. Безусловно, в обычных библиотеках контента больше, но туда надо доехать, найти книгу в каталоге, дождаться получения, затем скопировать или выписать необходимое, то есть времени тратится намного больше. Это не считая того, что далеко не в каждом областном центре есть хорошая библиотека с научно-технической литературой. А к онлайн-библиотеке доступ открыт 24 часа в сутки семь дней в неделю, из любой точки страны, где есть интернет. Так что именно за онлайн-библиотеками будущее.

Почему тут важна статистика? Вспомним закон перехода количества в качество: при наличии 10 000 книг шанс на то, что среди них окажется хотя бы одна хорошая, намного больше, чем тогда, когда у тебя их всего 10.

Начнем с Казахстанской национальной электронной библиотеки — государственного, кстати, проекта. На время написания статьи здесь отображалось 41 299 документов. Не книг, а именно документов, потому что на сайте представлены также видео‑ и аудиозаписи, газеты, отдельные статьи, ноты и так далее. Далеко не все документы библиотеки при этом классифицированы по времени, языку, теме и т.д., поэтому не исключено, что общее количество на самом деле меньше обозначенной цифры 41 299.

По общим показателям в библиотеке преобладает казахскоязычный контент — 55,6% (скорее всего, ему отдавался приоритет при оцифровке), а главным типом документа являются книги и авторефераты.

Документы по типам и языкам в фонде КНЭБ

№

Тип документа

Всего

На казахском языке

На русском языке

На других языках

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

1

18 842

11 880

63,1

5 560

29,5

1 402

7,4

2

1 514

1 010

66,7

486

32,1

18

1,2

3

977

974

99,7

3

0,3

0

0,0

4

4

0

0,0

4

100,0

0

0,0

5

366

273

74,6

88

24,0

5

1,4

6

2 163

2 163

100,0

0

0,0

0

0,0

7

27

19

70,4

8

29,6

0

0,0

8

7 837

1 218

15,5

6 547

83,5

72

0,9

9

2 560

1 533

59,9

1 021

39,9

6

0,2

10

38

13

34,2

23

60,5

2

5,3

34 328

19 083

55,6

13 740

40,0

1 505

4,4

По объему преобладают документы, созданные после 1991 года. Их авторы часто сами присылают цифровые копии в библиотеки, что удобно. Но при этом среди позиций на казахском пока преобладают документы советского периода.

Документы по периодам в фонде КНЭБ

№

Период документа

Всего

На казахском языке

На русском языке

На других языках

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

1

2 199

188

8,5

1 933

87,9

78

3,5

2

12 384

7 992

64,5

3 969

32,0

423

3,4

3

21 115

9 540

45,2

10 516

49,8

1 059

5,0

35 698

17 720

49,6

16 418

46,0

1 560

4,4

Теперь самое главное. Посмотрим, как распределяются документы по темам и языкам:

Преобладание документов на казахском языке, то есть больше 50%, отмечается в семи темах из 20: «Религия», «Образование. Педагогика», «Культура. СМИ», «Искусство», «Физическая культура. Спорт», «Филология. Языкознание», «Художественная литература».

Преобладание документов на русском языке, то есть больше 50%, отмечается в 12 темах из 20: «Политика», «Экономика», «Философия, социология, психология», «Государство и право», «Военное дело. Безопасность жизнедеятельности», «Медицина. Биология. Химия», «Экология», «Физика. Математика. Кибернетика», «География. Страноведение», «Техника», «Информационно-коммуникационные технологии», «Промышленность. Сельское хозяйство».

Примерно равное соотношение наблюдается по одной теме — «История».

То есть преобладание казахского языка идет в некоторых гуманитарных дисциплинах и художественной литературе, а преобладание русского языка — в технических и естественных дисциплинах, а также части гуманитарных дисциплин.

Документы по темам в фонде КНЭБ

№

Тема

Всего в разделе

На казахском языке

На русском языке

На других языках

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

1

1504

742

49,3

752

50,0

10

0,7

2

514

188

36,6

315

61,3

11

2,1

3

871

167

19,2

685

78,6

19

2,2

4

566

221

39,0

336

59,4

9

1,6

5

140

73

52,1

46

32,9

21

15,0

6

466

137

29,4

323

69,3

6

1,3

7

62

22

35,5

40

64,5

0

0,0

8

690

436

63,2

203

29,4

51

7,4

9

1089

144

13,2

945

86,8

0

0,0

10

96

27

28,1

66

68,8

3

3,1

11

143

56

39,2

85

59,4

2

1,4

12

504

124

24,6

379

75,2

1

0,2

13

530

63

11,9

466

87,9

1

0,2

14

53

9

17,0

44

83,0

0

0,0

15

1534

174

11,3

1360

88,7

0

0,0

16

642

436

67,9

203

31,6

3

0,5

17

443

288

65,0

150

33,9

5

1,1

18

53

27

50,9

26

49,1

0

0,0

19

594

447

75,3

141

23,7

6

1,0

20

5665

4529

79,9

1092

19,3

44

0,8

16 159

8 310

51,4

7 657

47,4

192

1,2

Теперь перейдем к анализу состава документов на казахском языке. Начнем с общей численности. Как видно на диаграмме, на первом месте с большим отрывом идет «История», затем идут «Филология. Языкознание», «Культура. СМИ», «Образование. Педагогика». Отмечу, что если документов меньше 200, то это всё же очень маленький объем контента, потому что в перечень входят в том числе не очень информативные небольшие статьи и авторефераты.

Отдельный упор надо сделать на количество книг. Именно книги представляют наибольший источник систематизированных знаний, и именно они нужны в первую очередь для научной деятельности. Книги на казахском языке в фонде библиотеки составляют 62,5% от общего числа документов или всего 5191 единицу.

Документы на казахском языке в фонде КНЭБ

№

Тема

Всего

Книги

Другие документы

кол-во

%

кол-во

%

1

742

423

57,0

319

43,0

2

188

93

49,5

95

50,5

3

167

50

29,9

117

70,1

4

221

91

41,2

130

58,8

5

73

50

68,5

23

31,5

6

137

90

65,7

47

34,3

7

22

18

81,8

4

18,2

8

436

184

42,2

252

57,8

9

144

67

46,5

77

53,5

10

27

15

55,6

12

44,4

11

56

36

64,3

20

35,7

12

124

79

63,7

45

36,3

13

63

33

52,4

30

47,6

14

9

6

66,7

3

33,3

15

174

57

32,8

117

67,2

16

436

184

42,2

252

57,8

17

288

182

63,2

106

36,8

18

27

24

88,9

3

11,1

19

447

217

48,5

230

51,5

20

4529

3292

72,7

1237

27,3

8310

5191

62,5

3119

37,5

Однако и здесь можно, как и в случае с документами, выделить лидеров по количеству и отстающих. Больше всего книг в разделах «История», «Филология. Языкознание», «Культура. СМИ», «Образование. Педагогика» и «Искусство». По остальным же 15 темам не набирается даже 100 книг. Хуже всего ситуация по «Информационно-коммуникационным технологиям» — всего шесть книг, что, видимо, связано с новизной темы.

При этом надо отметить, что большинство книг на казахском из собрания фонда написаны и изданы после 1991 года, кроме книг по теме «Военное дело. Безопасность жизнедеятельности». По большинству тем количество книг, написанных после 1991 года, больше 80%.

Книги на казахском языке в фонде КНЭБ по периодам

№

Тема

Всего

Редкие книги до 1917 года

Издания советского периода (1918−1990)

Издания суверенного Казахстана (после 1991 года)

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

1

742

2

0,3

34

4,6

661

89,1

2

188

0

0

26

13,8

154

81,9

3

167

1

0,6

24

14,4

140

83,8

4

221

1

0,5

27

12,2

188

85,1

5

73

7

9,6

1

1,4

64

87,7

6

137

0

0

25

18,2

111

81,0

7

22

0

0

14

63,6

8

36,4

8

436

0

0

186

42,7

233

53,4

9

144

2

1,4

31

21,5

108

75,0

10

27

0

0

1

3,7

26

96,3

11

56

1

1,8

24

42,9

31

55,4

12

124

1

0,8

22

17,7

99

79,8

13

63

0

0

5

7,9

55

87,3

14

9

0

0

0

0,0

9

100,0

15

174

4

2,3

34

19,5

136

78,2

16

436

0

0

186

42,7

233

53,4

17

288

0

0

15

5,2

268

93,1

18

27

0

0

3

11,1

24

88,9

19

447

0

0

60

13,4

384

85,9

20

4529

8

0,2

456

10,1

4036

89,1

8310

27

0,3

1174

14,1

6968

83,9

Теперь перейдем к анализу научной литературы на сайте Кiтап.kz.

Указано, что в фонде сайта представлено 10 000 электронных книг — это в 1,8 раза меньше, чем в КНЭБ, но, тем не менее, это второй результат в Казнете. Тут немного другая классификация и нет такой системы учета, как в каталоге, так что подсчеты пришлось вести вручную.

Научная литература по темам на Кiтап. kz

№

Тема

Всего в разделе

Доля раздела

На казахском языке

На русском языке

кол-во

%

кол-во

%

1

278

24,3

278

25,2

0

0

2

72

6,3

61

5,5

11

27,5

3

11

1,0

11

1,0

0

0

4

3

0,3

3

0,3

0

0

5

93

8,1

82

7,4

11

27,5

6

33

2,9

33

3,0

0

0

7

19

1,7

19

1,7

0

0

8

56

4,9

56

5,1

0

0

9

124

10,8

120

10,9

4

10

10

48

4,2

34

3,1

14

35

Биология

3

0,3

0

0,0

3

7,5

География

6

0,5

1

0,1

5

12,5

Медицина

3

0,3

2

0,2

1

2,5

Химия

2

0,2

2

0,2

0

0

Геология

33

2,9

28

2,5

5

12,5

11

4

0,3

4

0,4

0

0

12

1

0,1

1

0,1

0

0

13

396

34,6

396

35,9

0

0

14

6

0,5

6

0,5

0

0

1144

1104

40

Самое большое количество книг в разделе «Профессиональное образование» — это учебники и монографии по различным техническим наукам. Но так как их огромное количество, на каждую специальность приходится всего по несколько книг. Часто большинство книг по теме — это одно многотомное издание или книги одного автора, как, например, в разделах «Психология» и «Экономика». Отдельно повезло политологии: много классических хороших трудов переведено на казахский язык. Но почему именно этой науке так повезло, непонятно.

Что мы имеем в итоге, рассмотрев содержимое двух казахстанских электронных библиотек?

1. Контент на казахском языке был и есть.

2. Он доступен в интернете.

3. Однако есть очевидный перекос в сторону гуманитарных наук, которые связаны с преподаванием в учебных заведениях.

4. По техническим и естественнонаучным специальностям наблюдается явный дефицит литературы.

То есть казахскоязычный студент, мечтающий стать филологом, историком или политологом, более-менее обеспечен учебной и научной литературой. Будущим медикам, инженерам или геологам имеющихся книг на казахском языке будет явно недостаточно даже для учебы, не говоря уже о научной деятельности.

Как тут быть тем, кто учился на казахском языке, владеет только им одним и мечтает стать геофизиком или инженером-конструктором в машиностроении, непонятно.

Очевидный выход — учить русский или английский.

Теперь можно сравнить количество доступного контента.

На Кiтап. kz представлены 1104 книги на казахском языке, на КНЭБ — 19 083 документов разного формата на казахском языке.

А теперь для сравнения возьмем электронные библиотеки преимущественно на русском языке с полнотекстовым доступом к публикациям:

— КиберЛенинка — 1 495 040 научных статей;

— eLIBRARY.RU — 4 195 873 научных статей в полном доступе, а в ограниченном еще больше;

— Флибуста (библиотека, пополняемая пользователями) — 396 253 текстовых документов.

И даже на Флибусте имеется следующий расклад по научной и технической литературе:

Биология, биофизика, биохимия — 944

Ботаника — 49

Ветеринария — 22

Военная история — 627

Востоковедение — 65

Геология и география — 238

Государство и право — 112

Зоология — 114

История — 18 254

Литературоведение — 1438

Математика — 876

Медицина — 1452

Обществознание, социология — 399

Политика — 3860

Психология и психотерапия — 5351

Физика — 1015

Философия — 3923

Химия — 203

Экология — 59

Экономика — 255

Юриспруденция — 1102

Языкознание, иностранные языки — 1676

Зарубежная компьютерная, околокомпьютерная литература — 1025

Компьютерное «железо» (аппаратное обеспечение), цифровая обработка сигналов — 188

ОС и Сети, интернет — 375

Программирование, программы, базы данных — 748

Учебные пособия, самоучители — 62

Военное дело, военная техника и вооружение — 1220

История техники — 50

Металлургия — 16

Радиоэлектроника — 875

Строительство и сопромат — 31

Технические науки — 2241

Транспорт и авиация — 804

То есть даже в библиотеке, собранной пользователями сети, контента по данным темам намного больше, чем в казахстанских библиотеках, которые поддерживаются государством.

Есть ли вина в этом государства? Тут надо признать, что контента не только на казахском, но и на русском языке в Казахстане производится мало, даже с поправкой на небольшое по количеству население страны. Очевидно, это связано это с двумя вещами:

Общая непрестижность науки в Казахстане — ученые, конструкторы и инженеры в массе своей получают мало денег (ученые еще и с задержкой на несколько месяцев), не имеют социальных пакетов, угнетаются системой абсолютно идиотской отчетности, не входят в цепочку принятия решений. В целом особых стимулов писать монографии во внерабочее время, когда получаешь 200−300 долларов в месяц, причем в январе-апреле и их не платят, нет.

Потеря интеллектуальной среды — книги покупают очень мало, читают чуть больше, но авторам от этого не легче. Издательства интересуются только госзаказом и учебной литературой. Книги не становятся событиями, в большинстве СМИ отсутствуют рецензии как жанр, потому что их считают рекламой. Увидеть в стране человека с книгой или человека, просто читающего с планшета, редкая удача. То есть нет обсуждений интеллектуальной жизни, а значит, нет массы воодушевленных людей, которые бы пошли в науку.

Если же государство и общество не волновало и не волнует малое количество издаваемой научной и технической литературы, нужны ли книги, доклады и статьи в стране в принципе? В Казахстане потеряна интеллектуальная среда, поэтому и при наличии новых книг читать их все равно некому.

Чем грозит такая ситуация Казахстану?

В первую очередь тем, что и индустриализация, и цифровизация, и вообще догоняющая модернизация не будет обеспечена собственными кадрами и, конечно, собственными научно-техническими разработками. Это значит, что надо будет покупать чужие технологии, которые априори будут устаревшими и уже будут иметься у конкурентов, завозить иностранную рабочую силу, которой придется платить в несколько раз выше, чем местным.

То есть никаких собственных инновационных продуктов всё равно не будет, и не будет никакого интеллектуального суверенитета.

Были, конечно, случаи, когда государство и общество осознавали срочную необходимость интеллектуального развития и успешно реализовывали это желание, но все эти случаи всегда были связаны с войной — бывшей или будущей.

В общем, можно констатировать, что пока ситуация поменяться не может.

PS. Еще один феномен казахского языка, который надо изучить — это отсутствие групп в социальных сетях и сайтов, где бы осуществляли любительский (ну, или как некоторые говорят, пиратский) перевод книг, сериалов, фильмов, комиксов, сценариев. И об этом стоит задуматься культурологам и филологам.

Читайте также: Книги в Казахстане: модернизация сознания или борьба с безграмотностью?