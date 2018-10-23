Казахский язык в эпоху интернета: что может прочесть в сети носитель языка?
Споры о роли казахского языка идут в Казахстане с 1991 года. Спустя почти тридцать лет большинство школьников страны учится на казахском, большинство телеканалов также вещает на нём, и в повседневной жизни его гораздо больше, чем при СССР. Однако защитники казахского языка не расслабляются и по-прежнему говорят о том, что его надо и дальше продвигать силой.
Чтобы разобраться в ситуации, нужно погрузиться в частности. И один из ключевых вопросов — вопрос распределения контента на казахском языке по разным сферам деятельности: в науке, в кино, в сериалах, книгах и так далее. Особенно важна представленность языка в высшем образовании.
Две крупнейшие онлайн-библиотеки Казахстана — это Казахстанская национальная электронная библиотека (сайт http://kazneb.kz/), в которой присутствует электронный контент, собранный по всем библиотекам страны, и сайт Кiтап. kz, который специализируется на книгах на казахском. При этом на обоих ресурсах нельзя скачивать документы — их можно только читать на самом сайте, что не очень удобно.
Почему именно онлайн-библиотеки? Потому что сейчас большинство людей предпочитает искать информацию в интернете — это быстро, удобно и бесплатно. Безусловно, в обычных библиотеках контента больше, но туда надо доехать, найти книгу в каталоге, дождаться получения, затем скопировать или выписать необходимое, то есть времени тратится намного больше. Это не считая того, что далеко не в каждом областном центре есть хорошая библиотека с научно-технической литературой. А к онлайн-библиотеке доступ открыт 24 часа в сутки семь дней в неделю, из любой точки страны, где есть интернет. Так что именно за онлайн-библиотеками будущее.
Почему тут важна статистика? Вспомним закон перехода количества в качество: при наличии 10 000 книг шанс на то, что среди них окажется хотя бы одна хорошая, намного больше, чем тогда, когда у тебя их всего 10.
Начнем с Казахстанской национальной электронной библиотеки — государственного, кстати, проекта. На время написания статьи здесь отображалось 41 299 документов. Не книг, а именно документов, потому что на сайте представлены также видео‑ и аудиозаписи, газеты, отдельные статьи, ноты и так далее. Далеко не все документы библиотеки при этом классифицированы по времени, языку, теме и т.д., поэтому не исключено, что общее количество на самом деле меньше обозначенной цифры 41 299.
По общим показателям в библиотеке преобладает казахскоязычный контент — 55,6% (скорее всего, ему отдавался приоритет при оцифровке), а главным типом документа являются книги и авторефераты.
Документы по типам и языкам в фонде КНЭБ
№
Тип документа
Всего
На казахском языке
На русском языке
На других языках
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
1
18 842
11 880
63,1
5 560
29,5
1 402
7,4
2
1 514
1 010
66,7
486
32,1
18
1,2
3
977
974
99,7
3
0,3
0
0,0
4
4
0
0,0
4
100,0
0
0,0
5
366
273
74,6
88
24,0
5
1,4
6
2 163
2 163
100,0
0
0,0
0
0,0
7
27
19
70,4
8
29,6
0
0,0
8
7 837
1 218
15,5
6 547
83,5
72
0,9
9
2 560
1 533
59,9
1 021
39,9
6
0,2
10
38
13
34,2
23
60,5
2
5,3
34 328
19 083
55,6
13 740
40,0
1 505
4,4
По объему преобладают документы, созданные после 1991 года. Их авторы часто сами присылают цифровые копии в библиотеки, что удобно. Но при этом среди позиций на казахском пока преобладают документы советского периода.
Документы по периодам в фонде КНЭБ
№
Период документа
Всего
На казахском языке
На русском языке
На других языках
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
1
2 199
188
8,5
1 933
87,9
78
3,5
2
12 384
7 992
64,5
3 969
32,0
423
3,4
3
21 115
9 540
45,2
10 516
49,8
1 059
5,0
35 698
17 720
49,6
16 418
46,0
1 560
4,4
Теперь самое главное. Посмотрим, как распределяются документы по темам и языкам:
- Преобладание документов на казахском языке, то есть больше 50%, отмечается в семи темах из 20: «Религия», «Образование. Педагогика», «Культура. СМИ», «Искусство», «Физическая культура. Спорт», «Филология. Языкознание», «Художественная литература».
- Преобладание документов на русском языке, то есть больше 50%, отмечается в 12 темах из 20: «Политика», «Экономика», «Философия, социология, психология», «Государство и право», «Военное дело. Безопасность жизнедеятельности», «Медицина. Биология. Химия», «Экология», «Физика. Математика. Кибернетика», «География. Страноведение», «Техника», «Информационно-коммуникационные технологии», «Промышленность. Сельское хозяйство».
- Примерно равное соотношение наблюдается по одной теме — «История».
То есть преобладание казахского языка идет в некоторых гуманитарных дисциплинах и художественной литературе, а преобладание русского языка — в технических и естественных дисциплинах, а также части гуманитарных дисциплин.
Документы по темам в фонде КНЭБ
№
Тема
Всего в разделе
На казахском языке
На русском языке
На других языках
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
1
1504
742
49,3
752
50,0
10
0,7
2
514
188
36,6
315
61,3
11
2,1
3
871
167
19,2
685
78,6
19
2,2
4
566
221
39,0
336
59,4
9
1,6
5
140
73
52,1
46
32,9
21
15,0
6
466
137
29,4
323
69,3
6
1,3
7
62
22
35,5
40
64,5
0
0,0
8
690
436
63,2
203
29,4
51
7,4
9
1089
144
13,2
945
86,8
0
0,0
10
96
27
28,1
66
68,8
3
3,1
11
143
56
39,2
85
59,4
2
1,4
12
504
124
24,6
379
75,2
1
0,2
13
530
63
11,9
466
87,9
1
0,2
14
53
9
17,0
44
83,0
0
0,0
15
1534
174
11,3
1360
88,7
0
0,0
16
642
436
67,9
203
31,6
3
0,5
17
443
288
65,0
150
33,9
5
1,1
18
53
27
50,9
26
49,1
0
0,0
19
594
447
75,3
141
23,7
6
1,0
20
5665
4529
79,9
1092
19,3
44
0,8
16 159
8 310
51,4
7 657
47,4
192
1,2
Теперь перейдем к анализу состава документов на казахском языке. Начнем с общей численности. Как видно на диаграмме, на первом месте с большим отрывом идет «История», затем идут «Филология. Языкознание», «Культура. СМИ», «Образование. Педагогика». Отмечу, что если документов меньше 200, то это всё же очень маленький объем контента, потому что в перечень входят в том числе не очень информативные небольшие статьи и авторефераты.
Отдельный упор надо сделать на количество книг. Именно книги представляют наибольший источник систематизированных знаний, и именно они нужны в первую очередь для научной деятельности. Книги на казахском языке в фонде библиотеки составляют 62,5% от общего числа документов или всего 5191 единицу.
Документы на казахском языке в фонде КНЭБ
№
Тема
Всего
Книги
Другие документы
кол-во
%
кол-во
%
1
742
423
57,0
319
43,0
2
188
93
49,5
95
50,5
3
167
50
29,9
117
70,1
4
221
91
41,2
130
58,8
5
73
50
68,5
23
31,5
6
137
90
65,7
47
34,3
7
22
18
81,8
4
18,2
8
436
184
42,2
252
57,8
9
144
67
46,5
77
53,5
10
27
15
55,6
12
44,4
11
56
36
64,3
20
35,7
12
124
79
63,7
45
36,3
13
63
33
52,4
30
47,6
14
9
6
66,7
3
33,3
15
174
57
32,8
117
67,2
16
436
184
42,2
252
57,8
17
288
182
63,2
106
36,8
18
27
24
88,9
3
11,1
19
447
217
48,5
230
51,5
20
4529
3292
72,7
1237
27,3
8310
5191
62,5
3119
37,5
Однако и здесь можно, как и в случае с документами, выделить лидеров по количеству и отстающих. Больше всего книг в разделах «История», «Филология. Языкознание», «Культура. СМИ», «Образование. Педагогика» и «Искусство». По остальным же 15 темам не набирается даже 100 книг. Хуже всего ситуация по «Информационно-коммуникационным технологиям» — всего шесть книг, что, видимо, связано с новизной темы.
При этом надо отметить, что большинство книг на казахском из собрания фонда написаны и изданы после 1991 года, кроме книг по теме «Военное дело. Безопасность жизнедеятельности». По большинству тем количество книг, написанных после 1991 года, больше 80%.
Книги на казахском языке в фонде КНЭБ по периодам
№
Тема
Всего
Редкие книги до 1917 года
Издания советского периода (1918−1990)
Издания суверенного Казахстана (после 1991 года)
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
1
742
2
0,3
34
4,6
661
89,1
2
188
0
0
26
13,8
154
81,9
3
167
1
0,6
24
14,4
140
83,8
4
221
1
0,5
27
12,2
188
85,1
5
73
7
9,6
1
1,4
64
87,7
6
137
0
0
25
18,2
111
81,0
7
22
0
0
14
63,6
8
36,4
8
436
0
0
186
42,7
233
53,4
9
144
2
1,4
31
21,5
108
75,0
10
27
0
0
1
3,7
26
96,3
11
56
1
1,8
24
42,9
31
55,4
12
124
1
0,8
22
17,7
99
79,8
13
63
0
0
5
7,9
55
87,3
14
9
0
0
0
0,0
9
100,0
15
174
4
2,3
34
19,5
136
78,2
16
436
0
0
186
42,7
233
53,4
17
288
0
0
15
5,2
268
93,1
18
27
0
0
3
11,1
24
88,9
19
447
0
0
60
13,4
384
85,9
20
4529
8
0,2
456
10,1
4036
89,1
8310
27
0,3
1174
14,1
6968
83,9
Теперь перейдем к анализу научной литературы на сайте Кiтап.kz.
Указано, что в фонде сайта представлено 10 000 электронных книг — это в 1,8 раза меньше, чем в КНЭБ, но, тем не менее, это второй результат в Казнете. Тут немного другая классификация и нет такой системы учета, как в каталоге, так что подсчеты пришлось вести вручную.
Научная литература по темам на Кiтап. kz
№
Тема
Всего в разделе
Доля раздела
На казахском языке
На русском языке
кол-во
%
кол-во
%
1
278
24,3
278
25,2
0
0
2
72
6,3
61
5,5
11
27,5
3
11
1,0
11
1,0
0
0
4
3
0,3
3
0,3
0
0
5
93
8,1
82
7,4
11
27,5
6
33
2,9
33
3,0
0
0
7
19
1,7
19
1,7
0
0
8
56
4,9
56
5,1
0
0
9
124
10,8
120
10,9
4
10
10
48
4,2
34
3,1
14
35
Биология
3
0,3
0
0,0
3
7,5
География
6
0,5
1
0,1
5
12,5
Медицина
3
0,3
2
0,2
1
2,5
Химия
2
0,2
2
0,2
0
0
Геология
33
2,9
28
2,5
5
12,5
11
4
0,3
4
0,4
0
0
12
1
0,1
1
0,1
0
0
13
396
34,6
396
35,9
0
0
14
6
0,5
6
0,5
0
0
1144
1104
40
Самое большое количество книг в разделе «Профессиональное образование» — это учебники и монографии по различным техническим наукам. Но так как их огромное количество, на каждую специальность приходится всего по несколько книг. Часто большинство книг по теме — это одно многотомное издание или книги одного автора, как, например, в разделах «Психология» и «Экономика». Отдельно повезло политологии: много классических хороших трудов переведено на казахский язык. Но почему именно этой науке так повезло, непонятно.
Что мы имеем в итоге, рассмотрев содержимое двух казахстанских электронных библиотек?
1. Контент на казахском языке был и есть.
2. Он доступен в интернете.
3. Однако есть очевидный перекос в сторону гуманитарных наук, которые связаны с преподаванием в учебных заведениях.
4. По техническим и естественнонаучным специальностям наблюдается явный дефицит литературы.
То есть казахскоязычный студент, мечтающий стать филологом, историком или политологом, более-менее обеспечен учебной и научной литературой. Будущим медикам, инженерам или геологам имеющихся книг на казахском языке будет явно недостаточно даже для учебы, не говоря уже о научной деятельности.
Как тут быть тем, кто учился на казахском языке, владеет только им одним и мечтает стать геофизиком или инженером-конструктором в машиностроении, непонятно.
Очевидный выход — учить русский или английский.
Теперь можно сравнить количество доступного контента.
На Кiтап. kz представлены 1104 книги на казахском языке, на КНЭБ — 19 083 документов разного формата на казахском языке.
А теперь для сравнения возьмем электронные библиотеки преимущественно на русском языке с полнотекстовым доступом к публикациям:
— КиберЛенинка — 1 495 040 научных статей;
— eLIBRARY.RU — 4 195 873 научных статей в полном доступе, а в ограниченном еще больше;
— Флибуста (библиотека, пополняемая пользователями) — 396 253 текстовых документов.
И даже на Флибусте имеется следующий расклад по научной и технической литературе:
- Биология, биофизика, биохимия — 944
- Ботаника — 49
- Ветеринария — 22
- Военная история — 627
- Востоковедение — 65
- Геология и география — 238
- Государство и право — 112
- Зоология — 114
- История — 18 254
- Литературоведение — 1438
- Математика — 876
- Медицина — 1452
- Обществознание, социология — 399
- Политика — 3860
- Психология и психотерапия — 5351
- Физика — 1015
- Философия — 3923
- Химия — 203
- Экология — 59
- Экономика — 255
- Юриспруденция — 1102
- Языкознание, иностранные языки — 1676
- Зарубежная компьютерная, околокомпьютерная литература — 1025
- Компьютерное «железо» (аппаратное обеспечение), цифровая обработка сигналов — 188
- ОС и Сети, интернет — 375
- Программирование, программы, базы данных — 748
- Учебные пособия, самоучители — 62
- Военное дело, военная техника и вооружение — 1220
- История техники — 50
- Металлургия — 16
- Радиоэлектроника — 875
- Строительство и сопромат — 31
- Технические науки — 2241
- Транспорт и авиация — 804
То есть даже в библиотеке, собранной пользователями сети, контента по данным темам намного больше, чем в казахстанских библиотеках, которые поддерживаются государством.
Есть ли вина в этом государства? Тут надо признать, что контента не только на казахском, но и на русском языке в Казахстане производится мало, даже с поправкой на небольшое по количеству население страны. Очевидно, это связано это с двумя вещами:
- Общая непрестижность науки в Казахстане — ученые, конструкторы и инженеры в массе своей получают мало денег (ученые еще и с задержкой на несколько месяцев), не имеют социальных пакетов, угнетаются системой абсолютно идиотской отчетности, не входят в цепочку принятия решений. В целом особых стимулов писать монографии во внерабочее время, когда получаешь 200−300 долларов в месяц, причем в январе-апреле и их не платят, нет.
- Потеря интеллектуальной среды — книги покупают очень мало, читают чуть больше, но авторам от этого не легче. Издательства интересуются только госзаказом и учебной литературой. Книги не становятся событиями, в большинстве СМИ отсутствуют рецензии как жанр, потому что их считают рекламой. Увидеть в стране человека с книгой или человека, просто читающего с планшета, редкая удача. То есть нет обсуждений интеллектуальной жизни, а значит, нет массы воодушевленных людей, которые бы пошли в науку.
Если же государство и общество не волновало и не волнует малое количество издаваемой научной и технической литературы, нужны ли книги, доклады и статьи в стране в принципе? В Казахстане потеряна интеллектуальная среда, поэтому и при наличии новых книг читать их все равно некому.
Чем грозит такая ситуация Казахстану?
В первую очередь тем, что и индустриализация, и цифровизация, и вообще догоняющая модернизация не будет обеспечена собственными кадрами и, конечно, собственными научно-техническими разработками. Это значит, что надо будет покупать чужие технологии, которые априори будут устаревшими и уже будут иметься у конкурентов, завозить иностранную рабочую силу, которой придется платить в несколько раз выше, чем местным.
То есть никаких собственных инновационных продуктов всё равно не будет, и не будет никакого интеллектуального суверенитета.
Были, конечно, случаи, когда государство и общество осознавали срочную необходимость интеллектуального развития и успешно реализовывали это желание, но все эти случаи всегда были связаны с войной — бывшей или будущей.
В общем, можно констатировать, что пока ситуация поменяться не может.
PS. Еще один феномен казахского языка, который надо изучить — это отсутствие групп в социальных сетях и сайтов, где бы осуществляли любительский (ну, или как некоторые говорят, пиратский) перевод книг, сериалов, фильмов, комиксов, сценариев. И об этом стоит задуматься культурологам и филологам.
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