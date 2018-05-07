В нынешнем году в Узбекистане широко отметят 9 мая, этот день является в республике выходным и отмечается как всенародный праздник — День Памяти и Почестей. В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое четко регламентирует проведение праздника. Документом утверждена программа, в которой значатся беспрецедентные в новейшей истории Узбекистана меры по подготовке и проведению мероприятий, связанных с этим дорогим для всех узбекистанцев днем.

Монумент на Площади Памяти и почестей. Узбекистан

«Считать обеспечение широкого празднования Дня Памяти и Почестей первоочередной задачей государственных и общественных организаций, делом совести и долгом всех граждан Узбекистана», — говорится в постановлении Мирзиёева.

Праздничные мероприятия пройдут под девизами «Достоинство человека велико, память священна» и «Мужество, долг и преданность».

На сегодняшний день в Узбекистане проживают 1144 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе в столице республики, городе Ташкенте — 262 человека.

Советские узбеки в ходе Обороны Москвы

Широкомасштабная помощь ветеранам

В том, как осуществляется помощь ветеранам Великой Отечественной войны, я смог убедиться воочию. Одного из моих соседей по дому, 92-летнего ветерана до сих пор не покидает чувство эйфории. Со стороны администрации города Ташкента в квартире ветерана был проведен ремонт, предоставлена необходимая бытовая техника. В один из майских дней соседи услышали звуки оркестра. Перед подъездом ветерана развернулось театрализованное представление, молодые артисты, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны, исполняли песни тех лет — «Катюша», «Синий платочек», «День Победы» и другие. Сам ветеран наблюдал за этим, восседая у подъезда за празднично украшенным столом, со слезами на глазах. Почему со слезами? Ведь такого внимания пожилой человек не удостаивался, наверное, еще со времен Советского Союза. После концерта ветеран сел в автомобиль и уехал. Все соседи знали куда: всем без исключения ветеранам со стороны государства предоставлена возможность бесплатно отдохнуть в любом, на выбор, республиканском санатории. Помимо этого, согласно постановлению Мирзиёева, старики могут бесплатно поправить свое здоровье в принадлежащих Узбекистану санаториях в российских Ялте и Кисловодске. При этом ветеранам разрешается взять с собой одного сопровождающего из числа родственников или других близких людей, которому также оплачиваются все расходы по проживанию и проезду.

Помимо этого, президент Узбекистана распорядился оказать ветеранам значительную финансовую помощь. Каждому из них вручены денежные средства в размере пяти миллионов сумов (около 625 долларов).

В день праздника для ветеранов войны и участников трудового фронта будет организован торжественный прием с участием президента Узбекистана, членов правительства и парламента, дипломатического корпуса и общественных организаций.

Театрализованные представления в городах страны

Еще одним новшеством, устроенным в честь приближающегося праздника, стало проведения в городах республике театрализованных представлений в общественных местах и улицах городов.

В частности, пассажиры ташкентского метро были немало удивлены, когда в фойе метрополтена их встречали артисты, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны, исполняющие советские патриотические песни и танцы.

Большой интерес ташкентцев вызвали парады военных автомобилей и техники тех лет, которая курсировала по столице Узбекистана и другим городам под звуки любимых песен времен войны.

Улицы и площади городов Узбекистана оформлены в эти дни плакатами и стендами, посвященными Дню Памяти и Почестей. Инсталляции подчеркивают непоколебимую стойкость, мужество и героизм, проявленные участниками Великой Отечественной войны и трудового фронта.

Стоит отметить, что у всего населения вызывало удивление, что советские песни, связанные с Великой Отечественной войной и ранее находившиеся под негласным запретом, свободно звучат на улицах узбекских городов.

Советские солдаты. Песни Великой Отечественной войны

Помнится, несколько лет назад в Узбекистан по линии федерального агентства Россотрудничество в Ташкент приехали российские звезды эстрады, среди которых был Лев Лещенко. В беседе с мэтром я выразил желание, чтобы артист во время концерта обязательно спел знаменитую песню «День Победы». «Ты знаешь, старичок, власти Узбекистана мне настоятельно рекомендовали не петь эту песню, я очень сожалею», — сказал Лещенко. Тем не менее во время концерта в столичном дворце «Дружбы народов» Лещенко нарушил запрет со словами «многие очень хотят услышать эту песню, и, несмотря на то, что мне не рекомендовали ее исполнять, я все-таки ее спою». Любимая песня прозвучала под аплодисменты и ликование местной публики.

Возвращение памятников

В своих публикациях ИА REGNUM неоднократно писало о том, что в Узбекистане в прежние годы демонтировались советские памятники, олицетворяющие подвиг узбекистанцев в годы Великой Отечественной войны. В частности, в апреле 2008 года был демонтирован величественный Монумент Дружбы народов — памятник семье Шомахмудовых. В годы войны узбекский кузнец Шоахмед и его жена Бахри Шомахмудовы усыновили 15 детей-сирот разных национальностей, эвакуированных в Ташкент из разных частей Советского Союза. Среди детей были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах, татарин и представители других национальностей.

Монумент находился в центре Ташкента, на улице Дружбы Народов и был после демонтажа перенесен на одну из окраин столицы Узбекистана. Сама улица затем была переименована в проспект Независимости, также утратили название «Дружбы народов» находящаяся рядом станция метро и одноименный Дворец концертов, который стал называться Дворцом независимости.

Согласно поручению нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в настоящее время идут работы по установлению монумента на прежнее место. Улице, станции метро и концертному дворцу возвращено прежнее название — Дружбы народов.

Кроме того, вокруг монумента осуществляются благоустроительные работы, высаживаются деревья и цветы. Само место вокруг монумента на днях получило название площади Дружбы Народов.

На свое место возвращается и памятник участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, генералу-майору Собиру Рахимову, который ранее находился в одноименном столичном районе и был демонтирован 2011 году.

Решением обеих палат тогдашнего парламента Собир-Рахимовский район столицы Узбекистана был переименован на Алмазарский район. Такое же название получила и станция Ташкентского метрополитена «Собир Рахимов». Недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился вернуть памятник на прежнее место.

Славное прошлое

Население Узбекистана в начале 1941 года составляло 6,5 миллиона человек, с началом Великой Отечественной войны на фронт ушли 1,5 млн мужчин. Стоит отметить, что до начала мобилизации, которая в Узбекистане стала проходить только через 10 дней после начала военных действий, добровольцами на фронт записались более семи тысяч узбекистанцев.

Ветераны

В Узбекистан было эвакуировано около одного миллиона взрослых и 300 тысяч детей.

В те годы не было института детских домов в Узбекистане, всех детей приняли узбекские семьи.

Как отметил в своем выступлении на одном из предпраздничных мероприятий глава республиканской ассоциации воинов-интернационалистов «Ветеран» Таълат Мурадов, «в настоящее время 600-миллионная и богатая Европа стонет от беженцев из Сирии, количество которых не превышает одного миллиона человек, тогда как фактически трехмиллионное население Узбекистана (с учетом ушедших на фронт, детей и стариков) смогло прокормить и дать крышу над головой 1,3 миллиона эвакуированных».

В республику также было эвакуировано более 100 предприятий, которые в течение считаных месяцев начали выпускать продукцию для фронта, в том числе военные самолеты.

Республика исполнила 81 приказ Государственного комитета обороны (ГКО) — больше всех других республик Советского Союза.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами ордена Славы.