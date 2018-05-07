Согласно данным издания Nikkei Asian Review, Япония планирует инвестировать около $55 млрд в свои военно-воздушные силы с целью замены устаревающего парка истребителей. В качестве вероятной замены рассматривается некий гибрид из двух американских истребителей пятого поколения — тяжёлого F-22 и лёгкого F-35. Рассмотрим, что это за самолёт и как такое серьёзное обновление может повлиять на баланс сил в регионе.

F-22 Raptor

Увидим ли мы возвращение F-22?

Первым серийным истребителем пятого поколения в мире стал американский F-22 Raptor, принятый на вооружение в 2005 году. После того как были произведены 187 серийных самолётов, было принято решение прекратить их выпуск. Это объяснялось высокой стоимостью машины и желанием создать некий более бюджетный истребитель, унифицированный как для ВВС, так и для флота и Корпуса морской пехоты (КМП). Так на сцену вышел F-35, разработанный и выпускающийся той же компанией — Lockheed Martin. Более бюджетным он пока так и не стал, зато стал связан с большим количеством различных технических проблем, задержек и удорожанием программы в целом. Сама по себе лёгкая платформа F-35 обладает заметно меньшими возможностями, чем F-22, если не ставится задача применения с авианосцев и, особенно, универсальных десантных кораблей (F-35B способен взлетать вертикально). Абсолютно неудивительно, что Япония ещё много лет назад изъявляла желание приобрести F-22, но на тот момент Вашингтон не поставлял эту уникальную машину никому. К слову, в США сейчас реально прорабатывается вариант с возобновлением производства F-22 (очевидно, в модернизированном вариант — развитие элементной базы и радиотехнического оборудования идёт ежегодно). И вполне возможно, что США всё-таки будут готовы в таком случае пойти и на экспорт этого самолёта (ближайшим союзникам), возможно, с несколько усечёнными характеристиками. Это поможет и самой программе по возобновлению производства, ведь тогда не придётся использовать только бюджетные средства.

MSgt John Nimmo Sr F-35

Что же касается разговоров о гибриде F-22 и F-35, то разобраться на сегодняшний день в том, какой именно будет такая машина, достаточно сложно. Вполне возможно, что она будет ближе по конструкции к F-35, но с использованием некоторых технологий F-22. Понятно, что нельзя просто взять 50% одной машины и 50% другой — всё-таки одна из платформ будет выбрана целиком как базовая. Разработка же совсем новой машины «с нуля» не впишется в указанный выше бюджет, предполагающий создание истребителя за $13,7 млрд и закупку около 100 единиц примерно за такую же сумму (остальное пойдёт на сервисное обслуживание и вывод устаревших истребителей из состава ВВС). Надо сказать, что $137 млн за один самолёт — вполне адекватная стоимость для машины пятого поколения, тем более западного производства. Серийное производство новых истребителей планируется начать примерно в 2030 году, когда начнут списывать со службы истребители F-2.

При этом не стоит забывать, что Япония также уже заказала и начала получать 42 истребителя F-35A, на сумму около $10 млрд. Были слухи и о возможной закупке F-35B — модификации с возможностью вертикального взлёта и посадки, однако пока неясно, возможна ли реализация этой сделки, если Токио потратит вышеуказанные $55 млрд на более продвинутый самолёт.

Постепенное формирование реальных ВС Японии в ответ на усиление Китая и КНДР?

Уже ни для кого не секрет, что китайская армия серьёзно усиливается с каждым годом. Это касается всех родов вооружённых сил, в том числе флота и военной авиации. Небезызвестные искусственные острова используются Пекином для захвата всё большей площади территориальных вод в спорных областях Южно-Китайского моря. С этой целью на них строятся авиабазы, формируется система ПВО и перебрасываются противокорабельные ракеты.

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Всё более сильным военным игроком становится и Северная Корея, обладающая как ядерным оружием, так и его носителями с малой, средней и межконтинентальной дальностью. К слову, даже если наметившееся потепление отношений Северной и Южной Кореи реально приведёт в будущем к созданию единой Кореи (в виде конфедерации, например), то возникнет и вовсе мощнейший региональный игрок, с которым Японии так или иначе придётся считаться.

Что касается самой Японии, то премьер-министр страны Синдзо Абэ активно избавляется от ограничений, касающихся вооружённых сил и введённых после поражения во Второй мировой войне. Япония за последние годы получила возможность экспортировать оружие, воевать вне своих границ и участвовать в боевых действиях при возникновении опасности нападения на неё или её союзников. Фактически пацифистская 9-я статья Конституции Японии, запрещающая даже само наличие вооружённых сил, теперь полностью уничтожена.

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Относительно парка воздушных сил самообороны Японии — надо отметить, что он достаточно неплох и сейчас. На вооружении имеется почти 200 тяжёлых истребителей F-15 и около 60 «Мицубиси F-2», созданных на базе лёгкого американского истребителя F-16. Эти машины четвёртого поколения хоть постепенно и устаревают, но до сих пор способны неплохо бороться за господство в воздухе. Есть там и очевидно устаревшие F-4 Phantom II, которые активно списываются. В случае с закупкой 42 F-35 и 100 новых истребителей пятого поколения, речь идёт как раз о замене F-4 и F-2, тогда как F-15J ещё останутся на вооружении и, вероятно, могут быть модернизированы. В целом получение почти 150 машин пятого поколения сделает ВВС Японии намного сильнее, что вкупе с мощным и развивающимся флотом (к примеру, он вполне превосходит Тихоокеанский флот России в том, что касается надводных кораблей) даст стране серьёзный вес в регионе.

Японский истребитель Mitsubishi F-2

Неудивительно, что на этом фоне и Россия усиливает своё присутствие на Курильских островах, которые оспаривает Япония, хоть вероятность реального военного столкновения и невелика. Ведь даже теоретические военные расклады могут играть роль в переговорах, идущих между руководством стран уже многие и многие годы. Есть и другой факт — множество стран получают на вооружение машины пятого поколения, и России как одному из лидеров в военном авиастроении необходимо скорее завершать разработку истребителя Су-57 и принимать его на вооружение своей армии, а также начинать его продвижение на мировой рынок.

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Помимо чисто военного, в новых американских поставках может быть и заметный политический подтекст — известно, что президент США Дональд Трамп активно пытается выправить торговый дефицит с Японией (а он составляет $70 млрд) в том числе и за счёт продажи вооружения (в большинстве других продуктов Токио не нуждается). Не стоит забывать также и тот факт, что Япония пытается разработать и свой истребитель пятого поколения, а его прототип X-2 уже совершил первый полёт в 2016 году. Ясно, что поставки продвинутой машины разработки Lockheed Martin сделают судьбу японского самолёта очень туманной, и один из вероятных конкурентов на мировом рынке вооружения исчезнет.