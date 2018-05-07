Ирано-изральские трения в свете готовящегося решения президента Трампа о возобновлении санкций против Ирана крепко держат царственные места на страницах газет. Израильский премьер Нетаньяху заявил, что готов на столкновение с Ираном и — «лучше сейчас, нежели потом». Он обусловил это политкорректно и дипломатично, но нельзя не заметить его ожесточения. В прошлом Нетаньяху всегда отличался осторожностью, предпочитая играть долгие позиционные партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи. Иран

Но в эти дни Нетаньяху играет гамбит. Приезд в Москву на парад 9 мая — это прямой вызов всем европейским полусоюзникам Израиля. Можно не без оснований предположить, что такой шаг не вызовет ярости у президента Трампа. В любом случае шаг этот смелый и демонстративный. Тем более что в этом году в самом Израиле Девятое Мая будет отмечено широко, как никогда, после недавнего принятия Кнессетом специального закона. После участия в военном параде Нетаньяху направится на встречу с президентом Путиным для обсуждения ситуации с Ираном. Это произойдет через два дня после инаугурации президента России, за три дня до ожидаемого решения Дональда Трампа и за пять дней до официального открытия посольства США в Иерусалиме с участием американского президента.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Тут же приходят сведения о том, что верховный правитель Ирана Хаменеи велел временно воздержаться от ударов по Израилю. Временно — это в ожидании решения Трампа через шесть дней. А израильское телевидение раскрыло со ссылкой на компетентные органы, что Израиль уже знает, какие ракеты намеревается выпустить Иран по северным районам.

В мире появилось несметное количество экспертов по ситуации в нашем турбулентном регионе. Однако мало кто понимает, что именно предстоит нам после решения президента США об одностороннем выходе из соглашения с Ираном. Мало кто знает, что такого шага едва ли стоит ожидать. С оговоркой на то, что непредсказуемость — это предсказуемое оружие в руках нынешнего президента США.

Давайте уточним. 12 мая истекает срок президентского указа, подписанного Бараком Хуссейном Обамой, о приостановке действия санкций против Ирана в связи с его ядерной программой. Заметим, что сам Трамп продлевал уже действие этого указа Обамы, но последние месяцы неукоснительно говорил о том, что больше так поступать не намерен. Что будет соответствовать его предвыборным обещаниям, к которым он относится очень серьезно.

В среде израильских экспертов бытует мнение, что Трамп и сейчас не пойдет на полное аннулирование соглашения. Он может объявить, что не продлит действия указа о временном прекращении действий санкций, но при этом позволит европейцам вступить в интенсивные переговоры с Тегераном об усовершенствовании существующих договоренностей. Невзирая на воинственную риторику, лидеры Ирана кровно заинтересованы в продолжении существования нынешнего соглашения, позволяющего хоть как-то сводить концы с концами благодаря экономическим отношениям с Европой.

Драматическая пресс-конференция Нетаньяху на прошлой неделе была согласована с Дональдом Трампом. Таким образом, шансы на то, что президент США прислушается к голосам Макрона и Меркель в пользу сделки с Ираном, представляются малыми и хилыми. А вот совершить половинчатый шаг, позволяющий дать европейцам время для нового диалога с Ираном, — это будет вполне соответствовать политическому почерку Дональда Трампа.

Разумеется, в ответ на возобновление де-факто санкций со стороны США Тегеран может пойти на резкие шаги и без того, что соглашение будет прямо расторгнуто американской стороной. Нельзя исключать, что в этом случае Иран сам объявит о выходе из соглашения и выдворит международных наблюдателей, пытающихся гарантировать невозобновление ядерной программы Ирана.

Иными словами, существует вполне существенная возможность того, что бурление вокруг Ирана не перейдет в немедленное кипение 12 мая. Это будет сильным ударом по экономике Ирана. Нельзя исключать, что европейцы вступят в новый изнурительный процесс переговоров. Как известно, любые переговоры с иранцами отличаются протяженностью и эмоциональной изнурительностью.

Высоки шансы, что это время будет использовано советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном для достижения объявленной им цели: смены режима в Иране. Знаменательно, что в случае с Ираном решительный и дерзкий Болтон не говорит о военной опции, а именно о смене режима. Стоит отнестись к его словам особо серьезно, ибо он будет определять тактику администрации Трампа в отношении Ирана.

В этой связи нельзя не отметить слова бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани о том, что вскоре Иран будет снова другом Израиля. Именно так было до прихода там к власти исламистов в 1979 году.

Резкий выход США из соглашения тоже возможен, хоть и считается менее вероятным. И даже такой поворот не исключает попыток переговоров. Что не помешает Джону Болтону способствовать внутренним переменам в Иране. Обещал привести к смене режима до конца года. Вы верите ему?