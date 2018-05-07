С конца апреля текущего года усилиями Израиля ситуация вокруг Ирана постепенно превращалась в предвоенную. 12 мая президент США Дональд Трамп должен, наконец, «определиться»: выходит США из Соглашения по иранской ядерной программе или затыкает рот Израилю и своим «ястребам» и остается приверженным тексту, подписанному «шестеркой» с Тегераном в 2015 году. Израиль за это время не оставлял усилий спровоцировать Иран на любой ответ, связанный с применением силы. Причем, как следует из разного рода сообщений за апрель — май, в реалии Тель-Авиву предпочтительней, чтобы любого рода военные действия против Ирана начали бы США.

Алексей Даничев Ядерный реактор

На вопрос почему исчерпывающе ответил 30 апреля бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Он признался, что Израилю не под силу провести военную операцию против Ирана, и выступил против попыток Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «исправить или расторгнуть» ядерную сделку с Тегераном.

Армия Израиля

«Если существуют альтернативы, то исправляйте ее (ядерную сделку — прим.), но если нет альтернативы, не спешите вносить в нее изменения», — заявил Ольмерт. При этом он жестко подчеркнул, что Израилю не под силу повторить в Иране операцию наподобие «Фруктового сада» в Сирии, когда в 2007 г. израильская авиация уничтожила предполагаемый ядерный реактор в сирийском Дейр-эз-Зоре. «То, что мы сделали в Сирии, не выйдет с Ираном. Сирия относительно близка. В ней был лишь один объект — один ядерный реактор — и все. После его уничтожения они лишились всего своего ядерного потенциала. И уйдут годы, пока они решат или не решат построить еще один», — пояснил он.

Бывший премьер-министр Израиля констатировал, что на данный момент у израильской армии нет возможностей для того, чтобы уничтожить ядерный потенциал Ирана. «В Иране ситуация совершенно иная. Во-первых, он гораздо дальше. Во-вторых, его ядерные объекты разбросаны по разным локациям и в большинстве своем находятся под землей. У Израиля намного меньше шансов уничтожить ядерный потенциал Ирана. Для этого нужны разные возможности», — заключил Ольмерт.

Слова Ольмерта — это откровенный холодный душ для тех, кто преподносит недавние заявления Нетаньяху о «выявлении иранской лжи» и «добытых разведкой новых данных» как «крупнейший успех разведки (ну, естественно, израильской…) в XXI веке». Причем уничтожающие характеристики военным возможностям Израиля в противостоянии с Ираном дают не иранские военные, а — человек, который являлся верховным главкомом вооруженных сил Израиля. Иными словами, хвастовство и чрезмерная самоуверенность — своим чередом, а люди от «реал политик» Израиля знают лучше и свои возможности, и оборонный потенциал Ирана, даже по состоянию на 2007-й, а на дворе же 2018-й, и силы ПВО/ПРО Ирана ежемесячно только усиливаются и усовершенствуются.

Тут, кстати, к месту будет упомянуть и об угрозах Израиля — по сути, в адрес не только Ирана, но и российских военнослужащих, которые есть и которые еще должны будут прибыть в Сирию. К сожалению, и об этой теме приходится сейчас говорить. Дело в том, что израильский Кнессет поддержал законопроект правительства, позволяющий премьер-министру начинать войну с одобрения министра обороны. Теперь для начала войны в «чрезвычайных ситуациях» Нетаньяху не обязательно заручаться поддержкой всего кабинета министров — достаточно будет одобрения одного лишь министра обороны Авигдора Либермана. Отмечается, что данная мера была принята в условиях нарастания напряженности в отношениях между Ираном и Израилем. Кнессет разрешил Нетаньяху и Либерману начать войну — так получается. Однако проблема еще и в том — а с кем?

В конце апреля израильское издание Haaretz привело данные о том, что министр обороны Израиля не исключил вероятность нанесения авиаударов по российским военным объектам и базам, располагающимся на территории Сирии. Как следует из официального заявления Либермана, израильские ВВС готовы нанести удар по российским системам противовоздушной обороны C-300, которые в настоящий момент расположены на территории Сирии с целью обеспечения безопасности воздушного пространства. «Надо предельно ясно сказать следующее: если кто-то начнет вести огонь по нашим самолетам, мы его уничтожим, — сказал Либерман. — Нам важно, чтобы те системы вооружений, которые русские поставляют в Сирию, не использовались против нас. Если они будут использованы против нас, мы будем действовать против них».

В этой угрозе Либермана Иран никак не упомянут — речь идет о готовности, а то и желании израильских политиков (все-таки, Либерман — это не «чистый» военный, это гражданское лицо, попавшее в кресло министра обороны Израиля…) угрожать или воевать с Россией, пусть и в Сирии. При этом израильская же пресса признает, что «в настоящий момент израильские самолеты не могут незамеченными приблизиться к воздушному пространству Сирии. Вероятно, Израиль пытается надавить на Россию, однако, власти РФ заявили о том, что их позиция по Сирии была и остается достаточно жесткой.

Отозвались и российские участники различных соцсетей, причем явно заметно, что как минимум часть из них — военные, знающие, о чем они напоминают израильтянам. Считаем, что отозвавшиеся военнослужащие были правы, когда выразили недоумение в связи с планами Израиля против С-300. Пользователи сети отмечают, что российские ЗРК являются сугубо оборонительным оружием, и подход Израиля к оборонной структуре Сирии во многом говорит о реальной агрессивной политике Тель-Авива в целом. Кроме того, в комментариях вспоминают опыт Войны Судного дня 1973 г., когда ВВС Израиля ничего не могли противопоставить советским средствам ПВО — пользователи отмечают, что за 45 лет ситуация не изменилась, и израильские пилоты вряд ли сумеют справиться с С-300, если расчеты будут хорошо подготовлены. Задавался также вопрос — а почему до сих пор целы С-300 в Иране?

Imperiya.by Комплекс С-300. Иран

Однако риторика Израиля и США — это одна сторона дела. Важны также причины, по которым они безудержно угрожают Ирану, а Израиль к тому же — и российским военным в Сирии. Первое — не удался шантаж ни Ирана, ни России. А шантаж явно был — в нем в качестве «пятого колеса в телеге» был задействован («на два фронта»!) президент Франции Эммануэль Макрон. Вкратце проследим динамику, что поможет понять, когда именно США и Израиль разозлились и испугались одновременно — потому что именно страх мог подтолкнуть Вашингтон и Тель-Авив на такую нескрытую угрозу в отношении российских военных в Сирии, какую озвучил в апреле Либерман. Разве израильский министр обороны или даже сам Нетаньяху не понимают, что С-300 в Сирии появятся именно одновременно с российскими военнослужащими и представителями, отвечающими за обслуживание поставленной военной техники, как это произошло в случае с поставкой С-300 ПМУ-2 в Иран? Если Нетаньяху и Либерман этой простой вещи не осознают, то им точно пора в добровольную отставку, пока они не втянули Израиль в авантюру, чреватую, например, возобновлением переговоров о деоккупации сирийских Голанских высот.

Началом стал «сигнал» от Израиля в стенах ООН 28 апреля. «Похоже, Израиль готовит почву для нанесения новых ударов по якобы иранским базам в Сирии. Об этом свидетельствует выступление посла Израиля в Совете Безопасности ООН Дэнни Данона. Израильский посланник в ООН заявил на заседании в четверг, что Иран нанял не менее 80 000 шиитских бойцов в Сирии, которых он тренирует на военной базе примерно в восьми километрах от Дамаска», — сообщала арабская международная газета Asharq al Awsat. Он продемонстрировал карту с якобы разведданными и заявил на Совете Безопасности ООН: «Здесь вы можете увидеть главный центр по привлечению и вербовке боевиков Ирана в Сирии. В Сирии под контролем Ирана находится более 80 000 шиитских боевиков», — заявил Данон.

Ответом Ирана стало уточнение: то, что продемонстрировано «картой Данона», — обман, ибо это съемки иранской территории. Вслед за этим 29 апреля в Сирии происходило нечто малопонятное. Израильские и западные СМИ, а также некоторые арабские сообщали о новых израильских авиаударах по «ряду военных баз правительственных сил и иранских ополченцев» в окрестностях Хамы, «военные объекты рядом с аэропортом Алеппо» и др. «Жертвами серии ракетных атак 29 апреля в Сирии стали 26 проправительственных бойцов, большей частью иранские ополченцы, со ссылкой на свои источники в САР сообщает базирующаяся в Лондоне мониторинговая неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека», передало агентство Associated Press.

Однако иные, в том числе российские и курдские источники, указывали на странную противоречивость в сообщениях из Сирии об этих ударах. В дальнейшем, видимо, и Израиль понял нечто, в первые дни мая повторные сообщения об этих военных преступлениях уже говорили о погибших не «иранских», а «шиитских бойцах». Видимо, наблюдателей в странах, враждебных Ирану, дезориентировало молчание сирийских и иранских источников — как-никак 26 погибших не шутка. Но вот уже 1 мая сирийское SANA уточнило — авиаудар был «западной коалиции во главе с США», и не на Хаму и Алеппо, а в провинции Хассеке. А погибли не иранские или шиитские бойцы, а «не менее 25 человек, еще десятки получили ранения», «двое пожилых людей, а также женщины и дети». Типичное военное преступление — убийство мирных граждан, а не «уничтожение иранской базы», как утверждали Израиль и Запад.

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

После этого в Тегеран экстренно дозвонился Макрон и более полутора часов пытался убедить президента Ирана Хасана Рухани согласиться на «обсуждение» с Западом «трех дополнительных тем» — «контроля ядерной активности после 2025 г., баллистической программы Тегерана и ключевых региональных кризисов». Излишне говорить, что это уже само по себе — грубое нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) от 2015 г. Главный ответ Тегерана на этот шантаж ретранслировали и распространяли все без исключения СМИ Ирана. «Иран не примет никаких ограничений, выходящих за пределы его обязательств по ядерному соглашению, заявил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с французским коллегой. Основой наших отношений является доверие, а СВПД — это ключ к доверию между Ираном и западными странами, — заявил Рухани. — Позиция американцев по СВПД противоречит соглашению между Ираном и группой «Большая шестерка». На любое решение, которое будет принято Соединенными Штатами 12 мая, мы разработали целый ряд сценариев. Решение о будущем СВПД после 2025 г. будет определяться международными правилами, и Иран не примет никаких ограничений сверх своих обязательств».

30 апреля вступила «в бой» с Израилем и США «тяжелая артиллерия» иранской внешней политики — Корпус стражей Исламской революции (КСИР). «Ракеты являются оборонительным активом и основным элементом сдерживающей силы страны, — заявил замкомандующего КСИР Хоссейн Салами. — Мы никогда не сможем согласиться с разоружением и сокращением возможностей сдерживания. Американцы следуют стратегии создания тайны безопасности и баланса сил в Западной Азии и регионе Персидского залива». Указав на визит госсекретаря США Майка Помпео в Саудовскую Аравию и его обвинения в адрес Ирана, Салами подчеркнул, что США поднимают проблемы по безопасности, чтобы сохранить свое господство над арабскими правительствами в регионе и создать постоянную потребность в его присутствии в Персидском заливе и Западной Азии.

Завершили «ответ США и Израилю» в тот же день представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми и «вечно умирающий через пару месяцев», по версии израильских СМИ, аятолла Сейед Али Хаменеи. Вот слова Кассеми: «Заявления госсекретаря о присутствии и роли Ирана в определенных странах региона являются репетицией абсурда и необоснованными обвинениями. Иранское присутствие в Сирии и Ираке происходит по просьбе правительств этих двух стран и является частью борьбы с терроризмом в регионе. Данная помощь продолжится столько, сколько потребуется этим правительствам для борьбы с терроризмом». А вот дословное заявление аятоллы Хаменеи: «США и некоторые им подобные страны должны убраться из региона… как я уже сказал несколько лет назад, время безнаказанных ударов прошло».

После этого Нетаньяху экстренно позвонил президенту России Владимиру Путину и, видимо, убеждал. До него Путину звонил Макрон — и тоже, видимо, убеждал. «Путин подтвердил позицию РФ — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля о сути этих телефонных разговоров. Вот после чего Нетаньяху не менее экстренно звонил и говорил с Трампом. А после этого предпринял телевыступление с обвинениями во «лжи Ирана» и заявлениями о выявлении иранского «проекта Амад» и так далее. Как известно, США поддержали обвинения Израиля.

Но в Иране очень быстро разоблачили фальшивку и, по сути, заявили, что США своими «играми» в формулировке своего заявления откровенно «подставили» Израиль. Агентство IRNA сообщало 1 мая: оказывается, вначале в официальном Twitter Белого дома стояло заявление «Эти факты совпадают с тем, что Соединенным Штатам давно известно: у Ирана есть мощная подпольная ядерная программа, которую власти страны пытались, но не смогли скрыть от международного сообщества». Затем, Белый дом так скорректировал это предложение — «у Ирана была мощная подпольная ядерная программа», т. е. заменил слово «есть» на слово «была».

Глава МИД РФ Сергей Лавров так и заявил, что израильская «новость» может «относиться к прошлому». Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинеджад 2 мая подчеркнул, что «все документы, которые недавно были представлены премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, доступны и хорошо известны МАГАТЭ».

Но самые ощутимые дипломатические пощечины Израилю и США нанесли сама МАГАТЭ, а также замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи. МАГАТЭ в официальном заявлении своего пресс-секретаря от 1 мая подчеркнула, что не имеет достоверных признаков деятельности, связанной с разработкой ядерного взрывного устройства в Иране после 2009 года. По данным МАГАТЭ, в декабре 2015 года гендиректор организации Юкия Амано представил окончательную оценку прошлых и нынешних нерешенных вопросов, касающихся ядерной программы Ирана, в Совет управляющих МАГАТЭ. Таким образом, организация не просто опровергает слова Нетаньяху и Белого дома, но и не дает Израилю и США поставить под сомнение, скажем, утверждения Путина о том, что Иран — «самая проверяемая страна» по линии МАГАТЭ.

Dean Calma Заседание МАГАТЭ. Вена

Но еще резче задевают Тель-Авив слова Аракчи: «То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которые мы уже наблюдали все последние годы, однако раньше его показывала террористическая Организация моджахедов иранского народа». Это не просто опровержение — это констатация того, что и как организовывал Израиль ради шумихи, поднятой Нетаньяху. Одновременно в этих словах — и уйма намеков для израильских спецслужб. Например, о том, что их источники и агентурная сеть в Иране по линии террористической «Организации моджахедов иранского народа» (MEK) на сей раз подставили израильтян, и т.д. «Тот факт, что Нетаньяху потратил 10 дней на то, чтобы дождаться решения Трампа о СВПД, свидетельствует о том, что это театр … и интересно, что в нем участвуют все, а Израиль исполнил свою роль на сцене на самом высоком уровне», — заявил Аракчи.

Вот после чего министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами посоветовал израильскому премьер-министру прекратить «опасное поведение», заявив, что ответ Ирана на любую провокацию будет неожиданным, и это заставит тель-авивский режим почувствовать сожаление. А Нетаньяху на вопрос корреспондента CNN, готов ли Израиль к войне против Ирана, ответил: «Никто не стремится к подобному развитию событий». Однако лукавит израильский премьер — он пытается «готовить к войне» с Ираном именно Соединенные Штаты, соответственно, готовится и сам, потому что отсидеться за спиной «дяди Сэма» точно не удастся…