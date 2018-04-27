Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 мая составляли 8,042 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 24 апреля выросли на 279 млн кубометров. Как уточняют в компании, в мае они нарастили темпы закачки до 56 млн кубометров в сутки.

Согласно официальным данным, в январе — апреле 2018 года Украина сократила импорт природного газа до 2,2 млрд кубометров (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

Май для Украины начался с очередных переговоров с МВФ по поводу повышения цен на газ. Как сообщает премьер-министр Владимир Гройсман, в МВФ настаивают, что газ должен стоить дороже не только для населения, но и для промышленности. Глава правительства резко раскритиковал экспертов, настаивающих, что газ украинской добычи не должен стоить так дорого.

«Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2−3 тысячи — это все глупость. Как может стоить газ 3 тысячи гривен, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают», — утверждает он.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Однако по факту обманывает людей как раз украинский премьер. К примеру, если в Израиле кубометр воды стоит 1,8 долл., это не значит, что и на Украине он должен стоить столько же.

«Гройсман фактически анонсировал увеличение цены на газ для населения до уровня цены для промышленных потребителей на примерно 50%, как того требует МВФ. Дешевый газ — это «балачки», как заявил Гройсман, должны все платить цену «рыночную». Отопительный сезон 2017−18 дорогим был? Добро пожаловать в сезон 2018−19 гг.», — комментирует ситуацию глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Впрочем, слова Гройсмана об обмане сказаны совсем не просто так. Это ответ лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В конце апреля она заявила, что её политическая сила, в случае прихода к власти на выборах-2019, снизит тарифы на газ «до рентабельной адекватной цены, которая будет полностью прибыльной, обеспечивать развитие отрасли и составит 80−90 долл за тыс. кубометров».

Такую цену (за газ украинской добычи, разумеется) неоднократно называли эксперты, цитируемые в т.ч. и в наших обзорах. Подчеркнём, что в эту цену уже заложена инвест-составляющая. Однако в пикировке политиков вопрос уже ушёл из экономической плоскости в политическую.

Но ждать остаётся недолго, затянувшийся «сериал» подходит к концу.

«Самая реалистичная цифра, на которую можно ориентироваться и которую называет НАК «Нафтогаз Украины», — 11 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (сейчас для населения газ стоит около 7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров топлива). Её компания хочет видеть с нового отопительного сезона — с октября 2018 г. Однако, в правительстве есть другие аргументы. Мол, если именно этот тариф будет зафиксирован, то возрастет количество субсидий: с теперешних 70 млрд грн до 110−120 млрд грн в год. В принципе времени на раздумья у правительства остаётся месяц. К 1 июня министры должны определиться с ценой на газ для населения», — пояснил в эфире «Первого Делового» глава наблюдательного совета Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

С 1 мая на Украине в очередной раз снижена социальная норма для отопления помещений.

«С целью стимулирования энергосбережения социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 куб. м на 1 м² площади, электроотопление — 30 кВт на 1 м² площади [До этого — 5 куб м на 1 м² и 51 кВт на 1 м² — Ред.]. При назначении субсидии на сверхнормативную площадь жилья норма может быть увеличена не больше чем на 30%», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, ровно год назад правительство также урезало эти нормы, в тот раз — с 5,5 до 5 куб м.

Обозреватели издания «Зеркало недели» Алла Еременко и Игорь Маскалевич в своём совместном материале пишут о том, что прекращение транзита российского газа через Украину несёт для неё не только финансовые потери, но и значительно усложняет функционирование газотранспортной системы. Дело в том, что ПХГ располагаются в основном в западных областях, а крупные промышленные и коммунальные потребители — в центральных и восточных. В нормальном режиме они могли попросту отбирать газ из транзитной трубы, а затем, за счёт выдачи из ПХГ, эти объёмы возвращались. Если же Украина лишается возможности такого взаимозачёта, то для обеспечения центральных и восточных областей «…газ придётся подавать в основном с запада на восток, одновременно сохраняя коридор для российского транзита».

А это потребует серьезной модернизации ГТС, продолжают эксперты. Энергокризис начала марта уже показал, что большую роль играет способность ПХГ оперативно выдавать в систему требуемые объёмы. И когда потребление повышается до 160−180 млн кубов в сутки, начинаются проблемы, поскольку система изначально не рассчитана на такой режим работы.

«Нужны компрессоры меньшей мощности, необходима адаптация подземных хранилищ (только в четырех из дюжины ПХГ есть возможность выкачивать газ компрессорами). Нужно развитие имеющихся ПХГ в Центральной Украине. Для начала хотя бы приоритетно наполнять их на зиму. Иначе нам этой зимой могут спокойно устроить второе «прикрути» [принудительное ограничение потребления газа — Ред], на недельку так или на две. А могут и на дольше», — обрисовывают перспективу авторы материала.

Chto-proishodit.ru ГТС Украины

Подтверждение их слов уже есть. Во-первых, «Укртрансгаз» в прошлом году нарастил чистый убыток до 24,18 млрд грн. (в 4,4 раза больше, чем в 2016 году). Одна из причин роста — двукратный рост объёмов использования газа для балансирования системы, увеличение на 29% использования газа для производственно-технологических нужд. Сюда как раз и включаются расходы на доставку газа от мест хранения к потребителям.

Во-вторых, первый замдиректора Одесского припортового завода Николай Щуриков сообщил о полной остановке Одесского припортового завода (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака):

«Причина — получение уведомления от «Укртрансгаза» о нарушении компанией ВЭК [Всеукраинская энергокомпания, — Ред.] условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод».

Заметим, отопительный сезон завершился и ситуация с балансировкой далеко не такая критическая, какой могла бы быть. Сам же ОПЗ (крупнейшее химпредприятие Украины) успел поработать только три месяца: с осени прошлого года до 29 января 2018 года он также простаивал.

Госстат Украины проранжировал области Украины с точки зрения участия в генерации электроэнергии для общей энергосистемы. Более 50% производят всего три области — Запорожская (30%), Николаевская (12%), Днепропетровская (10%).

Добыча газа украинскими компаниями в январе — апреле сократилась до 6,77 млрд кубометров (-1%).

Транзит газа за первые 4 месяца 2018 года сократился до 27,705 млрд кубометров (-9,3%). 26,47 млрд кубометров из них были поставлены потребителям в ЕС (-9,9%), остальное получила Молдавия.

Электроэнергия

Согласно данным украинского Минэнерго, по состоянию на 2 мая запасы угля в стране составляли 1,766 млн тонн (+20 тыс. тонн с 23 апреля). В этот раз СМИ не конкретизируют, где и какие запасы накоплены, приводится лишь общее количество.

Юлия Тимошенко «проехалась» не только по тарифам на газ, но и по остальным болезненным вопросам энергетической сферы.

«Что касается электроэнергии, «Роттердам+» будет хакнут немедленно, на следующий день после прихода нового президента к власти — с ответственностью всех, кто был замешан в этой гиперкоррупционной сделке», — обещает она.

В январе — марте на Украине незначительно выросло производство электроэнергии — до 44,54 млрд кВт•ч (+3,8% к аппг). Как уже сообщалось, атомные станции в указанный период сократили производство на 7,6% (доля в структуре генерации упала до 49,4%, из-за большого количества энергоблоков, проходящих плановый ремонт). Поэтому нагрузку взяла на себя тепловая энергетика, нарастившая производство на 16,1%.

Также следует отметить, что альтернативная энергетика в этот период дала в энергосистему 1,2% всей электроэнергии (533 млн кВт•ч). Это почти на 30% больше, чем за I квартал прошлого года.

Растёт не только промышленное, но и бытовое производство солнечной электроэнергии. За первый квартал 2018 года 550 домохозяйств Украины перешли на этот вид электроэнергии. Год назад таких семей было только 200. Всего же, по состоянию на 1 апреля, количество «солнечных» домохозяйств превысило 3,55 тыс., а совокупная мощность установленных солнечных панелей — 63 МВт.

Солнечную электростанцию в начале мая открыли на Чернобыльской АЭС. Правда, не гигаваттную, как собирались (этот проект пока на стадии реализации), а в 1000 раз менее мощную. В среднем её мощности хватит для энергообеспечения 2000 квартир.

Солнечная батарея

Впрочем, построили эту станцию ещё в октябре прошлого года и всё это время из-за бюрократических проволочек не могли присоединить её к ОЭС Украины.

«Для нас это пилотный проект. Мы здесь как пионеры, идем, набиваем шишки, потому что каждое действие сопровождается кучей трудностей. Нам говорят — принесите справку, разрешение, согласование. Мы их ищем, делаем, но по бумажкам — пустота. Со времен аварии на Чернобыльской АЭС не двигалось законодательство по промышленности этой территории», — пояснил для 1news.com.ua владелец компании «Солар Чернобыль» Евгений Варягин.

А вот рост потребления электроэнергии опередил даже рост производства — +4,4% к аппг (42,95 млрд кВт•ч).

«ДТЭК-Энерго» (крупнейшая частная энергокомпания Украины, принадлежит олигарху Ринату Ахметову) сообщает, что её электростанции в январе — марте нарастили отпуск электроэнергии из угля газовой марки на 8% в сравнении с аппг. В этом году компания планирует перевести на такой уголь ещё два блока Приднепровской ТЭС. Правда, из-за падения производства на АЭС сокращения использования антрацита энергетикой не произошло, оно осталось на уровне прошлого года. Т. е. перевод блоков на газовый уголь помог избежать лишь роста потребления дефицитной для Украины марки угля.

Пока же пресс-служба компании сообщает, что вынуждена была полностью остановить работу Приднепровской ТЭС из-за аварии на одном из энергоблоков.

«Центрэнерго» (государственная энергогенерирующая компания) в I квартале нарастила доход до 4,15 млрд грн. (в 1,3 раза больше, чем за аппг), однако сократила прибыль до 168 млн грн. (в 5 раз). В компании не уточняют, чем это вызвано, скорее всего, причина в инвестиционной программе «Центрэнерго» по переводу энергоблоков на газовую марку топлива.

Снижение прибыли в этом периоде зафиксировали и в «Укргидроэнерго» (оператор ГЭС и ГАЭС Украины). Компания сумела заработать 749 млн грн (-12,3%).

В реформы энергорынка в начале мая вмешался Антимонопольный комитет, запретивший закреплять приоритет блоков ТЭС на газовой группе угля перед антрацитовыми. Ранее антрацитовые блоки могли простаивать, даже если предлагали более низкую оптовую цену, чем блоки, работающие на газовой группе угля.

Уголь

За I квартал на ТЭС и ТЭЦ Украины поступило 2 млн тонн импортированного угля, сообщают в минэнерго. Это в 4,8 раза больше, чем за аппг, — причем почти 66% Украина приобрела у России.

1,4 млн из этих 2 млн тонн попали на Украину морем — их перевалка отражена в отчётности украинских портов (+24,1% к аппг).

Шахта «Золотая» (госпредприятие «Первомайскуголь») стремительно уходит под воду. По состоянию на 4 мая приток воды на шахту достигал 2000 кубометров в час. Оборудование с её откачкой не справляется, поскольку оно попросту не рассчитано на такие объёмы.

В случившемся украинским властям некого винить, кроме самих себя. Мы неоднократно разбирали в наших обзорах транспортную блокаду Донбассе. Однако если мы берём не общеукраинский разрез, а именно донбасский, то тут блокада имеет свою специфику.

Несмотря на боевые действия между Украиной и республиками, до марта 2017 года определённое взаимодействие между сторонами сохранялось, поскольку с поддержанием инфраструктуры, в т.ч. горнодобывающей, невозможно справиться в одиночку. ДНР и ЛНР поставляли Украине уголь, получая взамен деньги и электроэнергию для насосного оборудования шахт.

Вагон с углем

С февраля-марта 2017 года всё это рухнуло. Ряд шахт на неконтролируемой Украиной территории постепенно наполнялись водой. И теперь «Золотую» затапливает вода из шахт «Родина» и «Первомайская», находящихся как раз на территории ЛНР.

Директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев в эфире «Эспрессо-тв» заявил, что формула «Роттердам+» (а также аналогичная ей «Дюссельдорф+» для газа) — это далеко не идеальная формула ценообразования, однако это лучшее, чем Украина может пользоваться на сегодняшний момент.

«Ни о какой справедливой цене, ни о какой рыночной цене здесь речь не идет. Потому что справедливость на рынке — это понятие абстрактное. Если розничного рынка газа, розничного рынка угля не существует, то эта цена не может быть рыночной. Но как индикатор в стране, которая не в состоянии обеспечить себя в полном объеме энергетическим углем и природным газом собственной добычи, эта методика может служить в качестве индикатора», — размышляет он.

Эксперт также указал на главный недостаток такой методики:

«Сейчас принцип определения любых тарифов является затратным. Это означает, что любая компания будет закладывать в эту цену все свои затраты, в том числе и потери, в том числе и некоторые непроизводительные затраты, расходы. И это будет для этой компании экономически обоснованной ценой. Нужно менять с затратной на стимулирующую».

Нефть

Компания «Укрнафта» (частно-государственная нефтедобывающая компания, контролируется менеджментом Игоря Коломойского) по итогам 2017 года отчиталась о чистой прибыли в размере 444 млн. До этого в течение двух лет компания работала в минус, получив суммарно 14,1 млрд грн убытка. Прибыль могла быть и большей, но 2017 год компания провела в судебных баталиях с Госслужбой геологии и недр, которая отказывалась продлевать «Укрнафте» спецразрешения на добычу нефти и газа, ссылаясь на долги по уплате налогов. В результате в «Укрнафте» подсчитали, что не добыли из-за судебных разбирательств 92 тыс. тонн нефти и 76 млн кубометров газа.

Ukrnafta.com Нефтяной насос. Украина

Уже в I квартале этого года «Укрнафта» перекрыла годовой показатель по чистой прибыли за 2017 год в несколько раз — 1,26 млрд грн. (в 17,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Очевидно, что на финансовые результаты как в 2017-м, так и в текущем году повлияла динамика мировых цен на нефть.

Кувейт собирается восстанавливать сотрудничество с Украиной в сфере поставок нефти. Об этом заявил посол Кувейта на Украине Рашид Хаммад аль-Адвани в интервью для «Голос.ua»:

"В Украине ранее работала кувейтская частная компания, но сейчас мы хотим возобновить нефтяное сотрудничество. Во время визита господина Порошенко говорилось об этом. Мы ждем заседания межгосударственной комиссии, которое состоится в Кувейте».