



Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Главная на сегодня интрига политики мировой и ближневосточной — выйдут ли США в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то есть ядерной сделки по Ирану? Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен не позже 12 мая объявить о том, готовы американцы придерживаться условия соглашения или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) Трамп обязан каждые 90 дней определяться по отношению к снятию санкций против Тегерана.

Если Вашингтон выйдет из ядерной сделки, то, по мнению лидера комитета палаты представителей США по вооруженным силам конгрессмена-республиканца Мака Торнберри, «из Ирана выгонят инспекторов, и мы утратим возможность наблюдать, которую имеем сейчас, в этом случае Соединенным Штатам будет сложнее воздействовать на Тегеран». По мнению Торнберри, Трамп должен провести работу с европейскими союзниками для устранения «недостатков» соглашения. Выход же из него приведет к ослаблению давления на Иран из-за раскола между Вашингтоном и союзниками. «Европейцы не собираются восстанавливать санкции и где мы с Ираном окажемся в результате?» — заявил он. Появится серьезная неопределенность между Тегераном и Западом, что приведет к серьезному обострению ситуации в регионе — ведь иранцы могут также выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия. По оценке многих экспертов, это представляется куда более опасным развитием событий.

Bjoern Schwarz Ядерная программа

Правда, существует иной сценарий: к ядерной сделке будут добавлены дополнительные соглашения, связанные с иранской ракетной программой. Однако круг требований США к Ирану гораздо шире. Они касаются многих аспектов политики Тегерана на Ближнем Востоке в целом. Вашингтон планирует создание широкой антииранской коалиции в регионе. В первую очередь он намерен привлечь в нее Саудовскую Аравию и монархии Персидского залива. И еще ставка делается на Израиль в целях противостояния «иранской подрывной деятельности». Тут всех удивил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который в прямом эфире выступил с обвинениями в адрес Ирана, попытавшись оказать воздействие на мнение мировой общественности в преддверии принятия Трампом решения по Тегерану. В своем выступлении премьер использовал большое количество добытых непонятным образом израильской разведкой наглядных материалов, которые якобы доказывают, что Иран пытался разработать ядерную бомбу в прошлом десятилетии, в особенности до 2003 года.

Нетаньяху заявил, что Израиль получил документы в феврале и поделился всей полученной информацией с США. Он выразил надежду, что американский президент выйдет из соглашения, которое, по словам премьера, «не было заключено на базе добросовестности и прозрачности». Международное агентство по атомной энергии в этой связи заявило, что считает «закрытым» вопрос о том, пытался ли Тегеран в прошлом разработать ядерное оружие. А израильская газета Haaretz констатирует, что «информация, представленная Нетаньяху, по большей части не сообщает ничего нового», и «фактически Нетаньяху не предоставил фактов, свидетельствующих, что после подписания международных договоренностей Иран их нарушает». При этом издание уточняет, что «Израиль подлинную угрозу со стороны Тегерана усматривает не в иранском ядерном проекте, а в конвенциональных вооруженных силах, которые иранцы разворачивают в Сирии». Но это уже другая проблема.

Как дальше поведут себя США на этом направлении, учитывая, что ход Нетаньяху встретил на Западе «прохладную» реакцию? Существует две прогноза. Первый: Трамп выйдет из ядерной сделки под предлогом того, что ее условия не скорректированы. Второй: президент будет по-прежнему растягивать «иранскую резину», держа мир и Ближний Восток в напряжении. «Одностороннее заявление относительно того, что эта сделка может быть расторгнута в том виде, как мы слышим от американцев, — это, конечно, в первую очередь угроза международным правовым основам современного мира и никакой добавочной стоимости к международному миру и безопасности не прибавит», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью иранскому агентству IRNA. Она уточнила, что «заключенная сделка по иранскому атому — не просто сделка между странами, а сделка, которая прошла одобрение Советом Безопасности ООН и стала таким образом обязательным к исполнению документом».

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и других должностных лиц P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Трампа не отказываться от ядерной сделки с Тегераном. Он заявил, что «Ближний Восток станет еще более опасным местом, если такая важная дипломатическая победа будет нивелирована, так как нет ничего лучше, что бы могло ее заменить». И призвал «решать вопросы по отдельности». Другое дело, если США стремятся помимо всего прочего, как предполагает бывший британский министр иностранных дел Джек Стро, «подорвать позицию иранского президента Ирана Хасана Рухани и всех тех, кто пытается реформировать Иран». В задумчивости европейцы. Никто пока не знает, есть ли у Европейского союза план Б в случае выхода американцев из ядерной сделки. Имеется только понимание, что неправильно рассчитанный ход может резко осложнить ситуацию на Ближнем Востоке, который и без того перенасыщен матрицей рисков.

Москва заявления Израиля относительно Тегерана воспринимает с известной долей скепсиса. На днях по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы Путин подтвердил неизменность позиции Москвы в части ядерной сделки с Ираном, которая имеет «первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности» и «должна неукоснительно соблюдаться всеми сторонами». Ожидается визит Нетаньяху в Россию. Но вряд ли он в чем-то переубедит российского президента. Что касается Ирана, то Рухани уже заявил, что американские власти пожалеют, если примут решение о выходе из СВПД.