Германия сталкивается со все большим число антисемитских инцидентов, среди которых и нападение на представителей местной еврейской общины, и получение престижной музыкальной награды музыкантами, хваставшимися в одной из песен «более рельефными, чем у узников Освенцима», телами, и многие другие случаи, проливающие свет на возвращение проблемы, давно считавшейся оставшейся в прошлом, пишет Жаклин Вестерманн в статье для The Strategist.

Холокост. Германия

Речь идет о рэп-дуэте Kollegah и Фарида Банга, ставших лауреатами музыкальной премии Echo в апреле нынешнего года. Сама церемония, которая должна стать праздничным событием, обернулась скандалом: в одной из песен альбома, за который дуэт получил награду, была строчка о «более рельефных, чем у узников «Освенцима», телах артистов. Сами Kollegah и Фарид Банг и до этого становились объектами антисемитских скандалов.

Kollegah

Инцидент с награждением не единственный пример антисемитизма в Германии. Так, по информации местных СМИ, в немецких школах произошел взрывной рост нападений на учащихся-евреев. И хотя большинство граждан ФРГ и полагает, что их страна по большей части благодаря обширной программе исторического образования в школах ведет открытую и эффективную политику просвещения об ужасах нацизма, проведенный в 2017 году опрос показал, что лишь 59% учащихся знали, что такое Освенцим. В возрастной группе от 14 до 16 лет эта цифра еще меньше — всего 47%.

Более того, по данным Берлинского научно-исследовательского центра по борьбе с антисемитизмом (RIAS), опубликовавшего 18 апреля доклад о случаях антисемитизма за 2017 год, в одном лишь Берлине за 2017 год произошло 974 антисемитских инцидента, в том числе нападений с применением силы, угроз и порчи имущества. Их число с 2016 по 2017 год выросло почти вдвое.

И хотя нападки совершаются со стороны различных групп, на долю крайне правых и неонацистов приходится до 80% всех инцидентов. Тем не менее все чаще такие преступления совершаются и мусульманами, что играет на руку таким правым движениям, как «Альтернатива для Германии».

Их программа строится на борьбе с мигрантами и антиисламской политике. У самой партии в бундестаге имеются те, кого по праву можно назвать «отрицателем Холокоста». К тому же недавно в сети появились фотографии, на которых члены партии вскидывают руки в нацистском приветствии.

Германия не единственная страна, сталкивающаяся с такой проблемой. Есть повод для беспокойства и в Австрии, где тоже наблюдается рост числа антисемитских инцидентов. С сентября 2016 по сентябрь 2017 года их количество выросло на 9,5%. И хотя случаи физического насилия сократились, но угрозы и оскорбления стали носить более откровенный характер.

Антисемитский плакат

Инцидент с награждением рэперов привел к полной отмене церемонии награждения премии Echo, тогда как звукозаписывающие компании заявили о временном прекращении сотрудничества с Kollegah и Фаридом Бангом. Сами же они указали на то, что посетят «Освенцим», чтобы лучше понять то, что там происходило.

И хотя принятые меры и являются лишь малым шагом — шагом в правильном направлении, — для решения проблемы открытых расистских нападок на улицах и в школах Германии потребуются более активные меры по просвещению и интеграции в школах.

Еще очень многое нужно сделать, чтобы те, кто совершает антисемитские и расистские проступки, со всей очевидностью, что их ждет наказание, невзирая на то, было ли это нападение с применением силы или простое оскорбление, а также то, откуда человек родом и какой вере он следует.