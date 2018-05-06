В шенкурской деревне Усть-Паденьга, метрах в 300 от шоссе М8 Москва — Архангельск, стоит уникальная школа — в ней учились четыре Героя Советского Союза!

Почему столько героев именно здесь? Какие особенности земли и времени сыграли свою роль?

Есть такие особенности. В январе 1919 года в Усть-Паденьге шли ожесточенные бои между американскими интервентами, частями Красной армии и партизанами — окопы американцев метрах в 200 от школы. После Гражданской войны советская школа воспитала у ребят на сознательном и подсознательном уровне что:

— иностранные солдаты на русской земле, что бы ни говорили, — несут смерть, их надо гнать с оружием в руках, и они будут изгнаны. Из американцев, воевавших в Усть-Паденьге, погибли около 50: интервентов, которые не сдавались и не уходили, убивали!

— русские, кто помогает интервентам, — враги, лишенные посмертных почестей. Могилы белых на Севере не сохранялись.

— ради уничтожения врага нужно крайнее напряжение сил. Бои в Усть-Паденьге шли при минус 30−40 градусах, красные в такую погоду четыре раза ходили в 30-километровые обходы позиций интервентов. Пулеметчик Верхнесуландского партизанского отряда замерз в окопе, пальцы пришлось ломать, чтобы освободить пулемет.

— красные партизаны, защитники страны — герои, ими гордятся, в жизни у них все складывается хорошо.

— мужчины тогда разделились поровну между белыми и красными отрядами, отсидеться не получалось, и ребята усвоили необходимость выбора на всю жизнь.

Партизаны — участники боев ходили в школу с рассказами не о далеком-далеке, а о том, что происходило на соседней улице с ближайшими родственниками и знакомыми. Их подвиги ложились в основу работы пионерской и комсомольской организаций.

Эти правила жизни, полученные в 1920−30-е годы Федей Вершининым, Федей Семаковым, Гришей Токуевым и Гришей Шибановым, и сделали их Героями страны.

Вершинин Федор Григорьевич (1905−1976). Родился в деревне Екимская ныне Шенкурского района Архангельской области. Учился в Усть-Паденьгской школе. Член КПСС с 1927 года. Окончил морской техникум в Ленинграде. Работал инструктором в Архангельском губкоме ВЛКСМ. В ВМФ с 1927 года. Служил на подводных лодках, в 1937-м окончил командное отделение учебного отряда подводного плавания. Участник советско-финской войны 1939−1940 годов. Подводная лодка Щ-311, которой командовал капитан-лейтенант Вершинин, потопила три транспорта противника, в 1940-и ему присвоено звание Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях Балтийского флота. С 1946-го на преподавательской работе. Умер в Ленинграде, где и похоронен.

Симаков Федор Федорович (1915−1950). Родился в деревне Кривоноговская ныне Шенкурского района Архангельской области в семье крестьянина. Окончил в 1934 году Усть-Паденьгскую школу, затем Ленинградский автодорожный институт. Работал на строительстве шоссейных дорог и мостов на Северном Кавказе. В РККА с 1938 года. В годы Великой Отечественной войны командир взвода 17-й гвардейской танковой бригады 1-го гвардейского танкового корпуса 1-го Белорусского фронта, гвардии младший лейтенант. Отличился в бою за расширение плацдарма на левом берегу реки Нарев. 9 сентября 1944 г. его взвод обошел деревню Цепелин, вышел в тыл противника, посеял в его рядах панику и обеспечил выполнение боевого задания батальоном. Член КПСС с 1944 года. Участник Парада Победы на Красной площади в Москве. С 1947 в запасе, работал председателем горисполкома в городе Тихорецке Краснодарского края. Умер на операционном столе во время извлечения осколков снаряда. Похоронен в Ленинграде. Фамилия Федора Федоровича в одних документах Симаков, в других Семаков, а на мемориальной лоске решили написать по-местному — Семаков

Токуев Григорий Аркадьевич (1917−1995) родился в деревне Поташевская ныне Шенкурского района Архангельской области в семье крестьянина. Учился в Усть-Паденьгской школе с 1 по 5 класс. Работал в Архангельской аэроклубе. Участник советско-финской войны 1939−1940 годов. В годы Великой Отечественной войны был партизаном. С июня 1942 года командир подрывной группы, с августа 1943-го командир диверсионного отряда, действовавшего на территории Копаткевичского и Петриковского районов Гомельской области. Партизаны под его руководством пустили под откос 55 эшелонов противника, на личном счету командира — 19 эшелонов. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 году. Член КПСС с 1951 года. Работал заместителем председателя республиканского ДСО «Спартак» в Минске.

Шибанов Григорий Иванович (1917−1944). Родился в деревне Нецветаевская (Высокая Гора) ныне Шенкурского района Архангельской области в семье крестьянина. В 1934 году окончил Усть-Паденьгскую школу. После окончания Вельского сельхозтехникума работал агрономом. В РККА с 1938 года, в 1939 году окончил курсы лейтенантов. В годы Великой Отечественной войны командир батареи 873-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 33-й армии 3-го Белорусского фронта. 30 июня 1944 г под деревней Тетерин Могилевской области батарея отражала атаки противника, когда кончились снаряды — артиллеристы отстреливались из автоматов, забрасывали врага гранатами, за два часа боя батарея отразила семь контратак противника, но командир погиб. Похоронен в братской могиле в деревне Комсеничи Могилевской области. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. С 1975 года Вельский сельхозтехникум носит его имя. Музей Усть-Паденьгской школы поддерживает связи с пионерской дружиной Комсеничской школы в Белоруссии, носящей имя Г. И. Шибанова.

В перестройку и до 2013 года школьный музей был закрыт «из-за нехватки кабинетов». Воспитание нового поколения героев на примере Вершинина, Симакова, Токуева и Шибанова было признано коммунистической пропагандой и прекращено — от греха подальше. Экспонаты исчезли, хорошо еще, что сохранился архив — запросы в Министерство обороны, переписка с Героем Советского Союза Токуевым и белорусскими краеведами. Нынешние директор школы Светлана Минина и учитель истории — руководитель музея — Татьяна Захарьина борются за музей и память Героев — решили поставить на шоссе указатель к школе четырех героев — чиновник Архангельского автодора отказал в согласовании, назвав его «рекламной конструкцией». Единственный раз школа получила грант в 30 тысяч рублей и привела музейную комнату в порядок — сколько бы с тех пор заявок ни писалось в область, ни одна не прошла — с 2016 года заявки писать перестали. На президентский грант даже не замахивались! Сейчас Татьяна Захарьина помогает ученикам в учебно-исследовательских проектах «Полковник из нашей деревни», «Чтобы помнили», «Быть как прадед», «Человек земли Паденьгской», и первые ее помощники в этом — экскурсоводы-семиклассники. Школа, где 105 учеников, чувствует на себе проблемы Усть-Паденьги — отъезд жителей и низкую рождаемость, а ведь Герои чаще растут в многодетных семьях — у Григория Шибанова было шесть братьев и три сестры!

При подготовке статьи использовался краткий биографический словарь Министерства обороны СССР «Герои Советского Союза» (М., 1988).