«Турецкая пресса при смерти»

Ближний Восток пришел в движение

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как сообщает SamanyoluHaber, в то время, как неопределенность в отношении судьбы ядерной сделки с Тегераном продолжается, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Ирана, несмотря на обязательства, имеется своя секретная ядерная программа. Премьер объявил, что Израиль располагает «новыми и убедительными доказательствами» того, что иранцы пытаются расширить спектр своих ядерных боеголовок. Нетаньяху провел пресс-конференцию, на которой представил фотографии и видеопленки. Он обвинил иранское правительство во лжи. И заявил, что Израиль передаст имеющиеся документы другим странам и Международному агентству по атомной энергии. Он добавил, что все свидетельства были отправлены США. Премьер утверждает, что Тегеран нарушил ядерную сделку.

Иран отвечает

Согласно сообщению портала Sputnik, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции сравнил Нетаньяху с «мальчиком, который постоянно кричал «волк», повторяющим одни и те же обвинения в адрес Тегерана. Мальчик, кричащий «волк», опять при деле. Его решительность не сломило даже комичное фиаско во время генеральной ассамблеи ООН. Теперь ты сможешь обмануть лишь небольшой сегмент». Во время презентации Нетаньяху заявил, что Иран, обогащая уран, приближается к завершающей фазе в формировании ядерной бомбы и, взяв красную ручку в руки, добавил, что «мы обязаны провести красную линию в вопросе обогащения урана Ираном».

theilr Красная черта

Французы в Манбидже

Согласно Shaber3, были обнародованы видеозаписи, на которых французские военные патрулируют сирийский Манбидж. Несколько месяцев назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил США покинуть эту местность. Стало известно, что 50 французских солдат, прибывших в Манбидж, создали военную базу на севере. Высокопоставленный представитель Военного совета Манбиджа, подконтрольного Сирийским демократическим силам (СДС), заявил следующее: «Недавно французские войска прибыли в Манбидж. Сейчас они строят военную базу к северу от Манбиджа. Они увеличивают свое присутствие, чтобы турецкие вооруженные силы и Свободная армия Сирии не смогли проводить каких-либо операций. Они постоянно прочесывают район реки Саджур. Патрулируют регион на автомобилях. На военных транспортных средствах присутствуют флаги Франции. Французские военные появляются в разных частях Манбиджа, обычно располагаются ближе к границам». Командующий военным советом Манбиджа генерал Эбу Адыль подтвердил французское военное присутствие в Манбидже. По его словам, французские войска увеличили свою численность в регионе, они охраняют границы, а патрулируют регион вместе с американскими войсками.

Todd Huffman Французский военный патруль

Новостям не доверяют

Согласно порталу TR724, в связи с высоким уровнем недоверия зрителей и читателей ко многим новостным каналам в Турции граждане страны в значительной степени отдают предпочтение таким инструментам обмена информацией, как WhatsApp, и другим подобным закрытым каналам. В отчете News Report Digital института Reuters за этот год было опубликовано дополнение, содержащее специальный доклад по Турции. Самыми важными темами этого доклада стали данные о том, что закрытые каналы чаще используются для получения информации. Популярность интернет-СМИ растет с каждым днем, и многие называют их основным новостным источником. Недоверие к новостям на телевидении достигает 33%, в то время как к социальным медиа — 50% и к газетам — 44%. Число пользователей Facebook, которые используют сайт для обмена новостями, за последний год уменьшилось на 10%, а Twitter — на 5%. Основной причиной этого резкого снижения, возможно, является тот факт, что обе платформы находятся под строгим контролем государства, что вызывает опасения граждан. Всё больше госслужащих стали пользоваться закрытыми каналами для обмена сообщениями, такими как WhatsApp, для обмена новостями (увеличение на 8% — с 17% до 25%), что соответствует времени и ситуации, когда критика власти в социальных сетях стала действительно опасной. 56% опрошенных в Турции делятся новостями; 40% комментируют новостные статьи. Турция занимает одно из первых мест в Европе и пятое место в мире по распространению новостей. Первое место заняли страны Латинской Америки (Бразилия и Чили — 64%, Аргентина и Мексика — 63%). Социальные и электронные СМИ в качестве главного источника информации чаще используются молодыми группами населения, тогда как пожилые группы не отказываются от технологий своего времени (телевидение, радио, газета).

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

1 мая началось с полицейских операций

Как сообщает газета BirGün, празднование 1 мая в Турции, как обычно, было богато на события. Группа людей встретилась в стамбульском районе Бешикташ и собиралась двигаться в сторону площади Таксим в ответ на запрет правительства праздновать 1 мая на Таксиме, но была остановлена полицией. После этого другая группа членов Народной освободительной партии также собралась в Бешикташе. Они тоже намеревались двигаться к площади Таксим, но и на этот раз в дело вмешалась полиция. Участники митинга настаивали на своем праве провести шествие, после чего полиция была вынуждена применить силу. Члены группы были арестованы. Рабочие профсоюзы Турции рассматривают площадь Таксим в качестве символа празднования 1 мая.

Спорный диплом Эрдогана

Согласно газете Cumhuriyet, споры о том, есть ли у турецкого президента университетский диплом или нет, снова возникли на повестке дня в связи с досрочными выборами. Высший избирательный совет Турции (YSK) убрал требование о том, чтобы кандидаты на президентских и парламентских выборах предоставляли «прошедшие проверку» дипломы. Это решение было опубликовано в «Официальном вестнике» турецкого правительства в понедельник, 30 апреля. Предположительно, с целью предотвращения разговоров об отсутствии у Эрдогана диплома. Председатель Партии всеобщего пути Метин Гюлер в преддверии выборов 24 июня обратился в Европейский суд по правам человека по поводу наличия высшего образования у турецкого президента. Сообщается, что ЕСПЧ, который уже получал точно такое же заявление перед референдумом в Турции 16 апреля, выступит с первой оценкой с помощью своих докладчиков. Ранее утверждалось, что Эрдоган учился в Университете Мармара на факультете экономических и административных наук.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

100 миллионов долларов компенсации

Согласно информации, полученной порталом Ahvalnews, группа американских юристов готовится открыть дело против Турецкой Республики о компенсации в размере 100 миллионов долларов из-за уличных разборок, произошедших в Вашингтоне во время визита Эрдогана в США в 2017 году. Протестующие были серьезно избиты и ранены охранниками и сторонниками президента. Делом занимается группа юристов, имеющих опыт в судебных процессах против иностранных государств. Группа демонстрантов, собравшихся в Вашингтоне 16 мая 2017 года в знак протеста против Эрдогана, который в тот момент проводил первую встречу с президентом США Дональдом Трампом, неожиданно столкнулась с группой сторонников турецкого президента. Люси Усоян, гражданка США курдского происхождения, которая была серьезно ранена во время потасовки, в интервью журналу Washingtonian заявила, что их группа с самого начала столкнулась с угрозами со стороны турок.

«Турецкая пресса при смерти»

Как сообщает Ahvalnews, если принять во внимание последние данные об аресте репортера DIHA Мехмета Дамара 30 апреля, то общее количество журналистов, проводящих дни и ночи за решеткой в Турции, согласно информации Независимой журналистской платформы, достигло 261 человека. С 1993 года, как ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати, ни одна страна в мире не сажала в тюрьмы такое количество журналистов. Наблюдательная организация по защите свобод Freedom House со штаб-квартирой в Вашингтоне еще в 2014 года включила Турцию в список «несвободных» стран в отношении свободы прессы. В глобальном индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ» за 2018 год Турция заняла 157-е место из 180 стран мира, опустившись ниже таких диктатур, как Руанда и Конго. Вслед за тем, как последние медиа-группы, пытающиеся плохо или хорошо рассказывать о новостях, хотя бы частично свободно комментируя происходящее, были куплены сетью, подчиняющейся приказам из президентского дворца, более 90% сектора СМИ в Турции оказались похороненными под гнетом правительства.

G. Henry Цензура. Рот на замке

Паника на рынках

Согласно данным Стамбульской торговой палаты, в апреле снизилось количество новых заказов и процент занятости населения в промышленности. Об этом пишет газета BirGün. В то время, когда растет опасность остановки станков, ситуация с лирой на бирже отразились на всех рынках. Пока из сферы экономики продолжают поступать плохие новости одна за другой, власти еще больше укрепились в своем решении о проведении досрочных выборов по причине ухудшения ситуации в экономике. Падение показателя индекса менеджеров по закупкам для обрабатывающего сектора промышленности ниже критического порогового уровня в 50,0 вызывает беспокойство в отрасли и указывает на то, что Турция подошла к точке застоя. Инфляция в Стамбуле в апреле составила 1,74%, что указывает на то, что общая инфляция по Турции в апреле также может достигнуть высоких отметок. Кроме того, международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Турции, после чего турецкая лира начала стремительно таять. Стоимость доллара превысила 4,24 лиры, евро вырос до 5 лир. Потери на фондовом рынке достигли 1%.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция Паника на бирже

Охота на оппозицию

В статье, опубликованной в известном политическом журнале Foreign Policy (FP), говорится о том, что правительство Эрдогана злоупотребляло международными институтами, в особенности Интерполом, для подавления иностранных оппонентов за рубежом. Нарушения прав человека в Турции часто упоминаются в зарубежных СМИ. На этот раз критике подверглась публикация «списка разыскиваемых» турецких оппозиционеров, которые были взяты под прицел Интерпола. В статье говорится о том, что после попытки переворота 15 июля 2016 года в Турции было арестовано более 50 тысяч человек, в том числе многочисленные политические оппозиционеры, журналисты и правозащитники, и что борьба с оппозицией перешла все границы. «То, что происходит в Турции, осуждается многими организациями, в том числе и Европейским судом по правам человека. Но турецкое правительство не ограничилось пределами своей страны в борьбе с оппозицией. В течение долгого времени Турция использует международные правовые механизмы, такие как Интерпол, для того, чтобы преследовать своих противников за границей. В прошлом году эти шаги превратились в шаги по преследованию и угнетению политических диссидентов за рубежом», — утверждается в материале.

«Президент должен охватить 80 миллионов человек»

По сообщению CNN Türk, лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу объявил о том, что кандидатом в президенты от их партии станет депутат Мухаррем Индже. В знак своей беспристрастности кандидат в президенты Турции снял значок НРП и прикрепил на его место значок с турецким флагом. На церемонии выдвижения кандидата Кылычдароглу сказал следующее: «Президент должен охватить 80 миллионов человек, потому что после избрания он придет в Великое национальное собрание Турции и присягнет на верное и честное служение народу. Индже сможет принять такую присягу. И сейчас я прикрепляю ему значок с турецким флагом, потому что он станет президентом для 80 миллионов». В свою очередь Демократическая партия народов (ДПН) объявила своего кандидата в президенты в пятницу — им стал бывший сопредседатель партии Селахаттин Демирташ, находящийся сейчас в тюрьме города Эдирне. ДНП запросило у высшего избирательного совета освобождения Демирташа на время избирательной кампании в связи с тем, что в тюремных условиях проведение предвыборной кампании невозможно.