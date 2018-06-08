Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и вступившая с ней в альянс Партия националистического движения (ПНД), образовавшие блок под названием «Народное единство» (Cumhur İttifakı), передала в Высшую избирательную комиссию (ВИК) заявку на выдвижение действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на президентских выборах 24 июня. Выборы досрочные, они состоятся 24 июня.

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

Одновременно в ВИК поданы заявки от партий, которые относят себя к оппозиционному лагерю. От главной и самой крупной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) выдвинут заместитель ее главы Мухаррем Индже. Ему 53 года, он бывший учитель физики. И он не имеет популярности в народе. От «Рабочей партии» представлен Догу Перинчек, от «Хорошей партии» — Мераль Акшенер, от «Партии счастья» — Темель Карамоллаоглу и от Партии справедливости — Ведждет Оза. До 9 мая каждому из них необходимо предоставить 100 тысяч подписей для окончательной регистрации в качестве кандидатов. С 13 мая после утверждения претендентов в стране официально начнётся агитационный период. Таким образом, становится ясным то, что попытки лидеров оппозиционных партий договориться и выдвинуть общую кандидатуру провалились. Они вступают в избирательный цикл под своими партийными знаменами, хотя их и объединяет общее стремление сохранить в стране парламентскую систему.

Главный критик Эрдогана, председатель НРП Кемаль Кылычдароглу не решился вступить в открытую политическую борьбу с президентом. Ходят слухи, что Кылычдароглу больше озабочен перспективой сохранения своего лидерства в партии, а не президентским постом. Есть сценарий, согласно которому оппозиция, идя «пятерней», сможет добиться второго тура голосования, в котором будет выставлен общий кандидат, способный оттеснить от власти Эрдогана. Называется имя Акшенер, рейтинг которой с момента образования «Хорошей партии» непрерывно растет. Но такой ход событий пока вполне устраивает правящую партию. Более того, как показывает конкретная политическая практика, ПСР приобрела немалый опыт в организации коротких избирательных циклов, имеет хорошо отработанную методику для общения с электоратом. При этом наблюдатели отмечают повышенную энергетическую отдачу самого Эрдогана, обладающего большим ораторским талантом, что высоко ценится на Востоке.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Президент в течение одного дня может выступать на разных митингах в отдаленных друг от друга частях страны с многочасовыми речами. Он, безусловно, намерен уже в первом туре одержать безоговорочную победу и добиться президентского правления в Турции. Получится ли? Напомним, что в прошлом году Эрдоган выиграл референдум, который предоставил ему широкие исполнительные полномочия. Но с перевесом над противниками всего в 2%. Да и сейчас социологические замеры настроений общественного мнения в Турции показывают, что социум поляризован. Далеко не всех устраивает предложенная Эрдоганом модель так называемой «новой Турции». Западные издания отмечают, что страну стали покидать представители либерально настроенной элиты, связанные с институтами гражданского общества. Страна вошла в пятерку стран мира, которые переживают самый значительный отток миллионеров, ученых и высококвалифицированных специалистов. Появились серьезные проблемы в экономике, что говорит: досрочные выборы назначены не от хорошей жизни.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим еще одну важную особенность. Предстоящие выборы, пожалуй, впервые за многопартийный период состоятся в условиях режима чрезвычайного положения в масштабах всей Турции. Это позволяет власти издавать декреты в статусе законов, что влияет или может — при необходимости — повлиять на предвыборную гонку и ее результаты. Но как бы то ни было, турки впервые в своей истории будут выбирать не только одновременно президента и депутатов. Они выразят свое отношение к изменению политической системы страны. Происходящие события будут иметь для Турции судьбоносный характер. Поэтому битва будет иметь напряженный характер. Хотя что-то нам подсказывает: победит в ней Эрдоган.