Недавний одесский скандал, когда руководительница местного отделения «Правого сектора» (запрещен в РФ) публично заявила, что власть на Украине «не должна принадлежать ж*дам», получил более серьезные последствия, чем могли ожидать нацисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

Первым выступило американское посольство в Киеве. Его представители написали в Facebook о том, что они «глубоко разочарованы» и что «в новой Украине нет места подобным вещам».

Смысл этой подленькой фразы таков, что, мол, на старой Украине, до майдана, такое было сплошь и рядом, но в новой евроатлантической Украине недопустимы даже одиночные проявления.

В американском посольстве явно полагают, что слушатели страдают слабоумием или выпадением памяти. Потому что в действительности всё обстоит с точностью до наоборот: эпидемия нацизма на Украине началась после и вследствие майдана.

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Именно после майдана ненависть к иному, в том числе и к евреям, приобрела невиданные масштабы и пользуется государственной «крышей». Именно после майдана нацистские организации, курируемые министрами, открыто собираются на площадях, открыто носят флаги со свастиками и помогают майдану «наводить украинский порядок» в Киеве и в Донбассе. Власть заключает с ними совершенно официальные контракты.

В мире нет второго такого государства, где власть открыто нанимает, курирует и финансирует нацистов для собственных политических целей. И, соответственно, закрывает глаза на другие «продукты жизнедеятельности» таких организаций. Украина — бесспорный мировой лидер по организованному нацизму государственного уровня.

wikipedia.org Украинские боевики

Именно американское посольство, совместно с украинскими олигархами, при подготовке майдана финансировало боевые лагеря нацистов. Туда и шла значительная часть знаменитых пяти миллиардов долларов, которые американцы, по собственному признанию, «вложили в майдан».

Целью было подготовить биороботов для физического захвата власти. Распространение в таких лагерях нацистских идей и последствия этого распространения никого не волновали. На граждан Украины Вашингтону наплевать точно так же, как и на евреев. Что те, что другие для них — люди второго сорта, расходный материал. Для достижения результата одних можно нафаршировать людоедскими идеями, вторых — оставить с ними один на один.

Именно эти нацисты избивали депутатов, чтобы те «правильно» голосовали, именно они убивали журналистов, чтобы те не писали «неправильно», именно они стали пушечным мясом для майдана, именно они захватывали областные администрации на востоке страны, именно они избивали и запугивали тамошних недовольных майданом и т.д. и т.п.

А что в это время делало американское посольство? Правильно: прикрывало своих майданных подопечных и их помощников-биороботов.

Почему в Вашингтоне вдруг решили заметить украинский антисемитизм именно сейчас? Во-первых, годовщина одесских убийств привлекает внимание, и когда вечером по городу под прикрытием полиции проходят «победители» со свастиками и обещают бороться с москалями и ж*дами — это уже чересчур. Во-вторых и в-главных, Петра Порошенко готовят на роль «неудавшегося реформатора», чтобы заменить на другого (удачного), поэтому за год до выборов местную власть начинают критиковать за «вдруг открывшиеся» перегибы на местах.

Вслед за американским посольством, как по команде, высказались и действующие лица майданной власти.

Забавнее всего это сделал Порошенко. Его «осуждающий» пост был написан только по-английски. Чтобы никто не сомневался, где находится целевая аудитория этих его слов.

В министерстве иностранных дел рассказали, что высокий уровень антисемитизма на Украине — это миф. Никого ведь пока не убили — буквально так заявил представитель министерства. Мало ли что толпы со свастиками на площадях или в киевских клубах. Когда начнутся погромы — тогда и приходите.

Со своим «осуждением» антисемитизма выступил даже глава МВД Арсен Аваков. Еще один убежденный в том, что у сограждан нет то ли мозгов, то ли памяти, и что они не в курсе, кто управляет половиной этих нацистских структур.

Честнее всех отреагировала сама автор скандальной фразы. В своем «объяснении» она заявила, что есть патриотичные евреи, а есть ж*ды, и ее фраза относится только к ним. Тут, как говорится, без комментариев.

Для майдана и Вашингтона проблема не в том, какой на Украине «благодаря» нацистам общественный климат. Проблема в слове «ж*ды». Наводить «украинский порядок» — никаких проблем. Произносить слово «ж*д» — ни-ни.

Будущий ответ Израиля и мировых еврейских организаций на эти украинские события покажет, есть ли у них воля к сопротивлению. Тем более, что слова о «ж*дах» были сказаны в Одессе, где в свое время немецкие войска и их добровольные помощники — украинские нацисты убили несколько десятков тысяч евреев.

Только слепой может не видеть параллелей между гитлеровской Германией и нынешней Украиной. Разница только в том, что те, возможно, искренне верили в исповедуемый ими бред, а эти (майданные власти и их заокеанские кураторы) — используют его для решения своих финансовых и политических задач.

Но методы одни и те же: примитивная идеология, поиск врагов, хождение строем, агрессия, атака. И последствия — одни и те же. А ведь главные из последствий еще впереди.

[ wikipedia.org Украинские боевики

Ненависть можно посеять, но ею нельзя управлять. И спрос будет в первую очередь с сеявших. А именно — с американских политиков и их майданных подопечных.

Если украинское общество и еврейское сообщество не утратило ни памяти, ни чувства собственного достоинства, то они не позволят обмануть себя сказками о том, что современный агрессивный украинский нацизм — это перегибы на местах вопреки светлым евроатлантическим желаниям майданной власти.

Если общество сохраняет память и чувство собственного достоинства, оно помнит, что эпидемия нацизма на Украине — прямое следствие действий украинской олигархии и ее вашингтонских кураторов.