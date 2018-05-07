



Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

В переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта образовалась пауза. Связана она, конечно, с событиями в Армении. Эту ситуацию обозначила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «Армения сейчас переживает непростые политические времена» и «нужно дождаться, когда ситуация в политической сфере всё-таки стабилизируется окончательно, когда народ, политические силы, политические движения, мы очень надеемся в правовом конституционном поле, определится с составом руководящих органов». И после этого, полагает Захарова, появятся «все возможности для решения внешнеполитических проблем, в том числе и урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

В случае избрания 8 мая Николы Пашиняна на заседании парламента главой правительства должен быть определен его состав. Вот что говорят в этой связи армянские юристы. После избрания главы правительства стороны политического конфликта будут инициировать роспуск парламента. Согласно Конституции, это может произойти, если депутаты дважды не одобрят программу кабинета министров. Это «оптимальный выход из нынешнего положения, ибо трудно себе представить ситуацию, когда в парламентской республике правит правительство меньшинства, а политическое большинство будет в оппозиции, что есть прямой путь к конституционному кризису». Согласно циркулирующим данным, досрочные выборы в парламент Армении пройдут осенью текущего года. Во всяком случае, сообщается, что такая договоренность достигнута между пока еще правящей Республиканской партией (РПА) и главой парламентской фракции «Елк» («Выход») Пашиняном. Потом вновь должно будет сформировано новое правительство. Каким оно будет, коалиционным или однопартийным, сказать сложно.

Parliament.am Никол Пашинян

Нельзя исключать, а, скорее, можно с большой вероятностью предполагать, что по ходу избирательной кампании мы будем наблюдать ожесточенную борьбу между политическими партиями и блоками. Так что пауза в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта может затянуться до конца года. Напомним, что она первоначально образовалась по причине завершения перехода от президентской формы правления к парламентской в Армении и внеочередных президентских выборов в апреле в Азербайджане. При этом как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, так и конфликтующие стороны играли по общим согласованным правилам, держа переговоры под грифом секретности, хотя публично и обозначали какие-то новые идеи, которые обсуждаются за столом переговоров и должны были быть рассмотрены после выборов. А что теперь? В этой связи важнейшее значение приобретают действия Азербайджана в новых сложившихся условиях.

ИА REGNUM уже отмечало, что Баку ведет себя благоразумно, не дает основания заподозрить себя в попытках использования политического кризиса в Армении как повода для перехода к силовому сценарию решения нагорно-карабахской проблемы, хотя в республике раздаются и иные голоса. Страны-сопредседатели Минской группы и Международная кризисная группа (МКГ) приветствуют то, что «высокопоставленные чиновники правительства Азербайджана воздержались от обычной воинственной риторики». Чтобы закрепить этот позитивный процесс, МКГ предлагает МГ ОБСЕ активизировать свое присутствие в регионе с целью, чтобы у конфликтующих сторон «не складывалось неверное представление о намерениях друг друга». Тем не менее, пишет директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фархад Мамедов, Баку должен быть готов к тому, что «в краткосрочной перспективе не стоит ждать появления в Армении наделенных полномочиями вести переговоры». Это, во-первых. А, во-вторых, что «сформированное после внеочередных парламентских выборов правительство в Армении начнет вести переговоры без учета существующих наработок, предложив свою повестку».

Mod.gov.az Ильхам Алиев

По всем признакам, как считают некоторые армянские эксперты, Пашинян будет стремиться обозначить Степанакерт в качестве полноценной стороны конфликта, которую нужно вернуть в переговорный процесс. И преждевременно было бы судить о позициях Пашиняна по карабахскому урегулированию по его ранним заявлениям. В этой связи председатель Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев выступил с предложением провести в парламенте экстренные слушания по проблеме Республики Арцах (Нагорного Карабаха). По его словам, «существуют нюансы, о которых невозможно говорить в СМИ, но можно обсудить в парламенте в закрытом режиме». Как стало известно, речь идет о возможности «совпадения определенных интересов Азербайджана и России, а также с другими странами-членами ОДКБ в силу того, что сегодня в Армении продвигаются западники и Азербайджан может извлечь пользу от этого». Так это или не так, судить пока рано.

Главное, на наш взгляд, тут в том, что Баку обозначает все же желание не прибегать к силовому сценарию решения нагорно-карабахской проблемы и дает понять о возможной смене своего внешнеполитического курса. «Я всегда говорю, — уточняет Гасангулиев, — что Азербайджан должен вести переговоры с Россией с учетом ее интересов. Чтобы дать нам возможность восстановить территориальную целостность Москва должна быть уверена, что не будет полностью вытеснена из региона. Поэтому переговоры должны вестись с Россией». Таким образом, армянские потрясения меняют ситуацию в регионе, а нагорно-карабахский конфликт становится более активным «сообщающимся сосудом» не только между Баку и Ереваном. Необходимы новые идеи и новые ходы для выхода из сложной ситуации.