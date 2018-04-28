



Дарья Антонова ИА REGNUM Католики

Конференция католического епископата Германии и ее глава, мюнхенский архиепископ кардинал Рейнхард Маркс, попали под огонь критики. Поводом для этого стала реакция руководства немецких католиков на решение премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (ХСС) об установке с 1 июня на входах во всех административных зданиях федеральной земли христианских крестов. Напомним, Зёдер тогда сказал, что «вешать крест на входе — абсолютно нормально, потому что это не только религиозный символ, каковым он, конечно, является, но и культурно-исторический символ и признание нашей идентичности… Я удивлен, что мы говорим о толерантности к другим религиям и не смеем стоять на своих собственных ценностях, своей собственной религии», добавив, что на кресте базируется «сеть корней», включающая религию как таковую, а также «то, что сформировало нашу страну: церкви, монастыри, религиозное образование».

Прозвучавшие отрицательные отзывы на инициативу баварского премьера со стороны политических оппонентов ХСС — это понятно и предсказуемо. Хотя, как отмечает итальянская газета Il Giornale, принявшая участие в спорах партия «Альтернатива для Германии» (AfD), поддержала «позитивную и антиисламскую» направленность политики Христианско-социального союза. И это несмотря на то, что ряд немецких экспертов усмотрели в идее размещения крестов попытку ХСС «отбить» на предстоящих осенью в Баварии парламентских выборах своих избирателей, «изменивших» ему с AfD. Поэтому большое недоумение вызвали как раз слова кардинала Маркса, который заявил, что действия Зёдера ведут к «расколу, беспокойству и конфликтам» и обвинил правительство федеральной земли в попытках «экспроприировать крест». Помимо того, Конференция католического епископата Германии приняла заявление, в котором говорится, что немецкое государство является светским по своему характеру и должно оставаться таковым.

Pixabay.com Католический нательный крест

Возможно, претензии монсеньора в немалой степени вызваны тем, что баварский премьер не посоветовался с ним до того, как объявить о своем решении. Но нельзя не заметить и другого. Немецкий епископат уже не в первый раз предпринимает действия, которые называют «слишком прогрессивными». Некоторые издания напоминают, что не так давно кардинал Маркс открыто допустил возможность церковного благословения гомосексуальным парам. А сегодня Святой престол вынужден выступать медиатором в раздрае, охватившем Католическую церковь в Германии из-за предложения позволить причащать в храмках некатолических супругов из смешанных браков. В конце февраля сего года на пленарном заседании Конференции католического епископата в Германии большинством голосов был принят проект инструкции, позволяющий священникам допускать к причастию таких лиц. Однако семь епископов выступили против и запросили Папский совет по содействию христианскому единству и Конгрегацию вероучения дать разъяснения.

Немецкий журнал DerSpiegel называет нынешнее руководство Католической церкви в Германии пропитанным либеральной идеологией. Людьми, которые считают, что «не нужно принимать таинства достаточно серьезно» и «не пугать людей перспективой Страшного суда». Комментируя обвинения кардинала Маркса в адрес баварского премьера, издание отмечает, что «на самом деле именно епископы несут ответственность за политизацию Церкви, а не такие люди, как Зёдер», и считает, что действия монсеньора «служат ожиданию публики, которая ценит все, что против ХСС». Есть основания предполагать, что попытка кардинала Маркса осудить внесение креста в общественное пространство, вызвало негативную реакцию в Ватикане. По крайней мере, апостольский нунций в Австрии архиепископ Петер Штефан Цурбригген назвал такое поведение немецких епископов и священников «позорным», подчеркнув, что выступает в данном случае «как нунций и представитель Святейшего отца». Христиане призваны свидетельствовать об Иисусе Христе, Его послании и Евангелии, что сделало нас «свободными и искупленными», поэтому, заявил прелат, «если у епископов и священников больше нет храбрости, чтобы свидетельствовать о нашем Господе Иисусе Христе, то я не знаю, откуда мы пришли».

Жан Жорж Вибер. Раскол. До 1902

Как будет дальше раскручиваться спираль разногласий из-за инициативы баварского премьера, предсказать непросто. Однако уже сегодня очевидно, что спор обозначил наличие в Германии скрытых глубинных проблем, которые начинают выходить наружу. В частности, серьезным кажется региональный аспект. Согласно опросу, большинство немцев отказываются видеть кресты в органах власти. Согласно опросу ведущей немецкой социологической компании Emnid, 64% респондентов выступают против появления христианских крестов в государственных учреждениях Германии. За выступили 29%, у 7% не было четкого мнения. Даже католики солидарны с большинством: 48% против креста, 38% — за. Но в Баварии ситуация иная. Исследовательская компания Infratest dimap сообщает, что 56% баварцев поддержали решение правительства федеральной земли, 38% не согласны. Причем, в конкурирующих AfD и ХСС уровень одобрения очень высок — 77% и 71% соответственно.

Все это ставит вопрос о том, а насколько сегодня Германия и Бавария являются одной страной или ментально они начинают расходиться? Здесь есть над чем задуматься.