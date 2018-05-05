В течение последних нескольких месяцев высокопоставленные представители ВВС США не переставали указывать на ужасную нехватку военных пилотов. ВВС срочно нуждаются в 2 тыс. пилотов, пишет Дэвид Аксе в статье для издания The Foreign Policy.

Цитата из к/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир». Реж. Стэнли Крамер. 1963. США За штурвалом самолёта

Военно-воздушные силы США насчитывают всего 18 тыс. человек. Для формирования экипажей 5 тыс. 500 истребителей, бомбардировщиков, авиалайнеров, грузовых самолетов и спасательных вертолетов США нужны в общей сложности 20 тыс. человек. Этот 10-процентный пробел может подорвать ВВС США, заявила в ноябре 2017 года министр ВВС США Хизер Уилсон.

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Военно-воздушные силы испытывали серьезную нехватку пилотов не менее шести раз с момента своего основания в 1947 году: в начале 1950-х годов, в конце 1960-х годов, в конце 1970-х, в середине 1980-х годов, в конце 1990-х и начале 2000-х годов, согласно официальным отчетам, мнениям экспертов и новостным сообщениям.

Летчик-истребитель ВВС Майк Бенитес настаивает на том, что деморализация, вызванная разрушением «боевой культуры ВВС, — истинная причина ухода летчиков-истребителей». Уилсон и другие высокопоставленные представители ВВС ссылаются на более прозаические причины нынешней нехватки пилотов: слишком частые и продолжительные боевые развертывания, отсутствие адекватной заработной платы, а также высокооплачиваемые вакансии в частных авиакомпаниях. В частных беседах руководство ВВС признало, что самое лучшее, что можно сделать в данной ситуации — это просто ждать замедления темпов экономического роста и сокращения найма в частных авиакомпаниях. Именно эти два фактора способствовали улучшению ситуации с нехваткой военных пилотов в прошлом.

U.S. Air Force На аэродроме

Почти во всех случаях возникновение дефицита военных пилотов, начиная с 1950-х годов, совпадало с агрессивным наймом пилотов в частные авиакомпании. Первый дефицит летчиков возник три года спустя после преобразования Воздушного корпуса Армии США в ВВС, т. е. в начале Корейской войны в 1950 году. К 1966 году ВВС, наоборот, столкнулись с избытком пилотов. Согласно официальной статистике, в то время ВВС США требовалось 38 тыс. пилотов, когда как общая численность летчиков составляла 40 тыс.

Война во Вьетнаме и вторая послевоенная экспансия коммерческих авиакомпаний изменили положение дел. Для ведения крупного зарубежного конфликта в 1967 году США нужно было 46 тыс. пилотов, но из-за деятельности частных авиакомпаний, которые завлекали пилотов высокими заработными платами, в рядах вооруженных сил осталось только 38 тыс. летчиков. Возник пробел в 8 тыс. пилотов (17%) — это самая большая нехватка пилотов в истории ВВС США. Однако нынешняя ситуация примерно в два раза хуже, учитывая тот факт, что общая численность пилотов в ВВС значительно сократилась.

Неудивительно, что замедление темпов найма частного сектора имеет критическое значение. В 1970 году авиационная отрасль, борющаяся со снижением спроса и ростом стоимости топлива, впервые с 1962 года начала терять прибыль, согласно статистике, составленной в 2013 году Полом Стивеном Демпси. Уже в 1971 году нехватка пилотов сократилась до 300, а в 1972 году в ВВС США возник избыток пилотов: 2 тыс. 800 человек.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, руководство ВВС США намерено ввести дополнительное денежное стимулирование и расширить подготовку пилотов с 1 тыс. 200 человек в год до 1 тыс. 400. Однако, единственное, что не могут контролировать ни ВВС, ни конгресс — это рынок коммерческих воздушных перевозок.

U.S. Air Force Перед вылетом

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Плохая новость для ВВС заключается в том, что в настоящее время уровень найма в авиакомпаниях во всем мире остается высоким, настолько высоким, что ВВС других стран также могут столкнуться с нехваткой военных пилотов. Самый пессимистический для ВВС США прогноз озвучила генерал-лейтенант ВВС Джина Гроссо, которая в марте 2017 года сообщила Комитету по вооруженным силам палаты представителей о том, что высокий уровень найма в частные авиакомпании может сохраниться «в течение следующих 10−15 лет».

ВВС США смогли справиться с нехваткой пилотов в прошлом, поэтому смогут пережить и нынешний дефицит кадров. Проблему может решить подготовка большего количества летных экипажей, увеличение денежного вознаграждения действующих пилотов и снижение боевой нагрузки. Если в ВВС будут платить больше и увеличат численность новых пилотов, то это может привести к снижению боевой нагрузки, поэтому в скором времени ВВС вновь смогут столкнуться с избытком пилотов.