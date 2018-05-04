На прошлой неделе в Неаполе был арестован гражданин Гамбии, который стремился получить статус беженца. Местная полиция установила, что задержанный присягнул ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также сообщалось, что гражданин Гамбии обсуждал с боевиками возможность совершения нападения на территории Италии, пишет Анна Момиглиано в статье для издания The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Последнее задержание стало еще одним доказательством того, что в Италии имеет место значительное присутствие джихадистов. Однако многие аналитики в сфере безопасности считают загадкой, почему Италии, в отличии от большей части западноевропейских стран, таких как Франция, Испания, Германия и Великобритания, удалось избежать нападений джихадистов? Многие граждане Италии считают, что их правительство просто лучше борется с терроризмом, чем другие европейские государства. Истинный ответ является гораздо более сложным и менее лестным.

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Итальянским службам безопасности удалось поймать большое количество джихадистов до момента совершения нападения. За первые два с половиной месяца 2018 года, по меньшей мере, 27 человек были изгнаны из Италии из-за подозрений в причастности к террористической деятельности, согласно данным, предоставленным Итальянским институтом международных политических исследований (ISPI). С конца марта по апрель антитеррористическое подразделение итальянской полиции провело многочисленные рейды и аресты. Сотрудники полиции также совершили визит на «фабрику поддельных документов» в Неаполе. Власти заявили, что поддельные документы из Неаполя выдавались членам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всей Европе.

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Некоторые аналитики полагают, что успешные антитеррористические операции Италии являются результатом многолетнего опыта борьбы с организованной преступностью и доморощенными террористическими группами. Итальянские правовые институты облегчают борьбу с терроризмом, считает старший научный сотрудник ISPI Артуро Варвелли. Также Италии легче депортировать подозреваемых джихадистов, чем Франции, Бельгии или США, потому что многие из них не являются гражданами Италии. По последним оценкам ISMU Foundation, только 40% из 2,5 миллиона мусульман-резидентов страны имеют итальянское гражданство.

С другой стороны, власти Италии оказались в ситуации частого реагирования на относительно незначительные тревоги. Например, власти могут задерживать подозреваемых, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в Италии, просто за выражение радикальных взглядов в Facebook, что, конечно же, было бы невозможно в случае с итальянцем. В последние годы, считает эксперт по вопросам безопасности и международных отношений Франческо Стразари, в Италии проводилась политика, согласно которой, «если возникают сомнения, то нужно депортировать». Конечно, организовать «депортацию неграждан намного проще, чем заключить в тюрьму гражданина» ЕС, добавил Стразари.

Жесткий антитеррористический подход Италии не вызывает доверия, поскольку большое число джихадистов, совершивших успешные террористические атаки в других европейских государствах, прибыли именно из Италии. Например, один из трех террористов, совершивших атаку на Лондонском мосту в 2017 году, был итальянцем.

Юсеф Загба, родившийся в Марокко, проживал в Болонье со своей итальянской семьей до 2016 года. Итальянские власти знали о его радикальных взглядах: в начале 2016 года полиция помешала ему сесть в самолет, направляющийся в Турцию, опасаясь, что он планирует присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако у полиции не было достаточно доказательств для того, чтобы посадить его в тюрьму, а поскольку он был гражданином Италии, власти не смогли его депортировать.

Террорист Анис Амри, ответственный за нападение на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году, прибыл из Италии. Амри был гражданином Туниса, он добрался до Италии, будучи подростком, в 2011 году. Амри провел четыре года в итальянской тюрьме за мелкие преступления. Власти Италии считают, что Амри стал экстремистом в тюрьме. В 2015 году он перебрался в Берлин (незаконно, поскольку ранее было отдано распоряжение о его высылке). Ахмед Ханначи, террорист, который напал на двух женщин в Марселе (Франция) в 2017 году, также был гражданином Туниса и проживал в Италии в городе Априлия с итальянской женой в период с 2008 по 2014 год. Также известны случаи, когда террористы, совершившие нападения в европейских странах, получали поддержку от джихадистов из Италии. Мохамед Лахуайе-Булель, который врезался на грузовике в группу людей в Ницце в 2016 году, часто бывал в Италии и имел связи с местными экстремистами.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

Итак, почему итальянские джихадисты не готовы совершать нападения на родной земле, но готовы поддерживать нападения в других европейских странах? Вероятно, экстремисты покидают Италию, чтобы выйти из-под наблюдения местных спецслужб в преддверии нападения. Как только радикализированный человек покидает Италию и переезжает в другую европейскую страну, итальянское правительство обычно не проявляет особого желания налаживать международную координацию, поэтому подозреваемый «может затеряться», считает Варвелли.

Например, итальянские власти сигнализировали о том, что некоторые граждане представляют опасность. Так было и в случае с атакой на Лондонском мосту. Имя Юсефа Загбы итальянские власти поместили в Шенгенскую информационную систему, но этого было не достаточно для того, чтобы привести в боевую готовность британские власти. Италия больше не предприняла никаких шагов. После нападения в Скотленд-Ярде заявили, что террористы не находились под наблюдением полиции или MI5. Отсутствие эффективного обмена данными — это проблема, с которой сталкивается вся Европа.

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Другое возможное объяснение состоит в том, что джихадисты просто не считают Италию привлекательной мишенью, поскольку «у Италии действительно нет внешней политики», считает эксперт по вопросам безопасности и международных отношений Франческо Стразари (страна не участвовала в недавних ракетных ударах в Сирии в ответ на использование химического оружия).

С другой стороны, из-за своего географического положения Италия уже давно превратилась в транзитный пункт между арабскими государствами и западноевропейскими странами. Благодаря своей организованной преступности Италия также является одним из мировых центров по производству поддельных документов. Исторически сложилось так, что международные террористы, как правило, рассматривают Италию в качестве «точки швартовки, логистической базы», которую можно использовать для совершения атак в других странах, считает Стразари.