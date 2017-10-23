Общественники ХМАО просят остановить в России внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования. Сертификаты, призванные сделать доступными кружки и секции, в реальности переводят на платные рельсы, вычёркивают всё бесплатное, считают участники движения «Семейная ценность Югры».

Занятия в авиамодельном кружке Дома пионеров. СССР

Смысл и «вес» сертификата

Реформа дополнительного образования с внедрением сертификатов осуществляется в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы, поясняют общественники. Нововведение реализуется на сегодня в Пермском крае, Астраханской, Тульской, Вологодской, Тюменской областях, Якутии, Татарии, Бурятии и Югре.

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО), по задумке авторов реформы, призвано дать детям возможность, используя бюджетные деньги, посещать бесплатно кружки. Каждому ребёнку выдаётся сертификат на определённую сумму. Им можно оплатить кружок или секцию в государственном или частном учреждении. Если стоимость занятий в кружке, школе искусств или секции превышает сумму сертификата, то разницу доплачивают родители.

В Югре данный эксперимент начали 1 сентября 2017 года. Так как финансирование допобразования идёт из муниципальных бюджетов, то и сертификат в разных городах Югры «весит» неодинаково. На сегодня годовая стоимость ПФДО в Сургуте для детей, не имеющих ограничений здоровья, — 19 тыс 868 рублей, для детей-инвалидов — 26 тыс. 374 рубля, в Ханты-Мансийске — 35 тыс. 996 рублей и 39 тыс. 596 рублей соответственно.

«Получив сертификат, ребенок, как и раньше, сможет бесплатно посещать секции и кружки, только теперь он будет сам регулировать процесс оплаты — деньги «пойдут» именно в ту организацию, которая предоставит услугу дополнительного образования качественнее. Ведь для образовательной организации это деньги, которые она может заработать, лишь когда заинтересует ребенка прийти учиться к ней», — заявила начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования и молодежной политики Югры Наталья Романова.

Согласно отчёту департамента образования ХМАО, на 1 января 2018 года в реестр системы ПФДО Югры включены 91,7 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет, выдано 66,6 тыс. сертификатов, из них 29,4 тыс. активированы.

Цель реализации проекта ПФДО — достижение к 2021 году 75%-ного охвата детей качественными программами дополнительного образования, сообщает департамент. В 2017 году в систему ПФДО были включены 10% детей Югры, по планам 2018 года этот показатель увеличится до 15−20%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Творчество

В 2017 году более 1600 югорских детей выбрали две программы дополнительного образования, более 500 воспользовались тремя и более. Стоимость сертификата ПФДО в расчете на одного ребенка составляет от 25 до 42 тыс. рублей в год.

В программу ПФДО по состоянию на 1 января 2018 года в Югре вошли 216 организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования, из них 38 — негосударственных.

Обманутые коммерцией надежды

Что не устраивает югорских общественников? Вроде бы прекрасная реформа: дать каждому ребёнку реализовать таланты после школы, не ударяя по родительскому карману. И целевое финансирование, что таить, экономит бюджетную копейку.

По словам общественников, причин для негодования несколько. Во-первых, до внедрения ПФДО ребенок мог посещать сколь угодно бесплатных кружков, если в них есть свободные места. Но с сертификатом он ограничен его суммой. Если впишется в эту сумму два кружка, то весьма неплохо. Но на практике стоимость сертификата едва покрывает стоимость одной программы, то есть кружка. Департаментом образования ХМАО выработана некая нормативная стоимость занятий, которой придерживаются бюджетные учреждения. Занятия в кружке технического направления, к примеру, оценены в 16 тыс. 715 рублей в год, в художественном — 9 тыс. 224 рубля, спортивном — 8 тыс. 821 рубль.

Во-вторых, сертификат можно реализовать лишь в кружках из реестра, утверждённого чиновниками. В других местах его к оплате не примут.

В-третьих, фактически внедрение сертификата — это перевод на платные рельсы всей системы дополнительного образования. Услуги госучреждений, которые на протяжении многих лет были бесплатными, стали предоставляться по сертификату. И если ребёнок ранее мог посещать безвозмездно курсы рисования и кружок робототехники, то сейчас ему приходится выбрать что-то одно.

Общественники приводят пример. Кружок лепки стоит 30 тысяч за год. А сертификат в Ханты-Мансийске рассчитан на 36 тыс. за год. Секция плавания — 2 800 рублей в месяц, или 33 тыс. 600 рублей в год. А если ребёнок желает и лепить, и плавать? Причём ранее, без сертификата, эти услуги можно было получить бесплатно. Но если ребёнок получил его, он прикован в выборе кружка к этой сумме, позаниматься в бесплатной секции ему уже не светит. Правда, родители Югры признают, что с сертификатом их чадам сейчас двери открыты в ранее труднодоступные секции.

«Попробуй объяснить своему ребенку, что одновременно лепить из пластилина и заниматься основой робототехники ты не можешь — должен выбрать. Таким образом, образование детей ставится в зависимость от финансовых возможностей родителей», — сетует мать пятерых детей из Ханты-Мансийска Надежда П.

Дарья Антонова ИА REGNUM

О чём чиновники боятся сказать?

Когда внедрялось ПФДО, департамент образования Югры сообщал, что новая схема финансирования дополнительного образования призвана вести реальный учет услуг, которые получают дети, легализовать софинансирование кружков со стороны родителей, увеличить охват и качество дополнительного образования в регионе.

На деле, как признают родители, их детей оградили от бесплатных дополнительных занятий в нескольких местах. Причём в открытом доступе на сайтах учреждений годовую стоимость кружков для детей, получивших сертификаты, найти если и удаётся, то с большим трудом. В основном эти данные находятся под завесой секретности. Портал «Муксун. fm» проник в святая святых через личный кабинет участника программы ПФДО, и обнаружилось, что секции и кружки стоят гораздо дороже норматива, заявленного департаментом образования Югры. К примеру, «Флора-дизайн» в муниципальном бюджетном учреждении «Станция юных натуралистов» в Ханты-Мансийске оценена в 32 тыс. 628 рублей, а занятия в детской школе искусств в 23 тыс. рублей. Напомним, заявлен норматив по художественному направлению чуть более 9 тыс. рублей.

Однако негативный опыт внедрения ПФДО в Югре приобрели не все поголовно. В городе Урае сертификат допобразования «весит» 31 тыс. 690 рублей. В местном центре молодёжи и дополнительного образования номинал сертификата на любой кружок — 11 тыс. 623 рубля в год. То есть ребёнок гарантированно может здесь посетить два кружка и попробовать себя в третьем — денег сертификата хватит.

«Сейчас задача руководителей проекта ПФДО — доказать, что проект якобы удачный и деньги использованы не зря. На самом деле он крайне неудачен. Плачут от него и исполнители, и родители. Только некоторые боятся это вслух признавать», — цитирует руководителя движения «Родители в защиту семьи и детства» Марию Федотову «Муксун.fm».

Подытожим, чего же хотят родители Югры. Они просят депутатов и правительство ХМАО отказаться от пилотного проекта Министерства образования РФ по введению реформы персонифицированного финансирования дополнительного образования. Вместо ПДФО ввести компенсацию занятий в частных учреждениях дополнительного образования в размере 50% от их стоимости для многодетных, а для малообеспеченных семей — 100%. А бесплатные кружки бюджетных учреждений сделать, как прежде, общедоступными, без приоритета для детей с сертификатами.