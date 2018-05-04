



Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1979. СССР Горящая нефтевышка

Азербайджан вновь сильно удивил. Бакинский информационный портал Оxu.az опубликовал небольшой комментарий директора Центра стратегических исследований против международного террора Ровшана Велизаде. Автор утверждает, что он обнаружил в архивах доселе неизвестную переписку Владимира Ленина, затрагивающую Баку. «Из документов столетней давности, периода Азербайджанской Демократической Республики, — подчеркивает Велизаде, — становится ясно, что большевики в сговоре с армянами планировали поджечь нефтяные скважины Баку». Для полной ясности приведем обнаруженный Велизаде документ, озаглавленный «Записка неустановленного лица»:

«Вопрос срочный — Тер-Габриэлян ждет, а его ждет поезд.

Записка В. И. Ленина.

Как? Он еще не уехал?

Я уже одно удостоверение ему подписал.

Можете ли Вы еще передать Теру, чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку».

Стоит дата 5 июня 1918 года. Но дело в том, что этот документ давно известен историкам. Он был напечатан еще в 1999 году в сборнике «Ленин В. И. Неизвестные документы. М., 1999», страница 239. Второй «сенсационный» документ Велизаде касается подписанного Лениным постановления Совет Народных Комиссаров РСФСР о выдаче С. М. Тер-Габриэляну «пятьдесят миллионов (50 000 000) рублей наличными деньгами, из них не менее двадцати пяти миллионов (25 000 000) рублей мелкими купюрами, не меньше 250 руб., отнеся эту сумму на счет Отдела топлива при Высшем совете народного хозяйства». Там приводится содержание выданного Тер-Габриэляну удостоверения:

«Предъявители сего — член Главного нефтяного комитета при Высшем совете народного хозяйства Саак Мирзоевич Тер-Габриэлян и комиссар Центрального военно-технического управления Александр Александрович Квятковский уполномочены Советом Народных Комиссаров Российской Федеративной Советской Республики для принятия необходимых мер по организации и руководству водным и железнодорожным транспортом нефти и ее продуктов из Баку, Грозного, Екатеринодара, Новороссийска и из Эмбинского района в места, предназначенные Главным нефтяным комитетом при Высшем совете народного хозяйства и его агентами, распределяющими нефть на местах. Ввиду сего вменяется в обязанность советским органам и учреждениям всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами оказывать т. Тер-Габриэляну и Квятковскому полное и всемерное содействие при выполнении ими возложенной на них задачи и руководствоваться их указаниями по вопросам, связанным с организацией наискорейшей перевозки жидкого топлива в места назначения».

Кассиус Марселлас Кулидж. Смелый блеф. 1903

И этот документ так же хорошо был ранее известен историкам. Тогда в чем сенсационность? Оказывается, в комментарии самого Велизаде, согласно которому «существовал коварный план армян — сжечь бакинскую нефть руками Ленина». Но вот как обстояли дела на самом деле. Действительно, летом 1918 года в Москве серьезно обсуждали острую проблему: удержат ли комиссары власть в Баку, учитывая появление в соседней Персии переброшенных с Месопотамского фронта английских войск. Лондон тогда проводил кампанию по дезинформации бакинских политических сил, пытаясь убедить политических противников большевиков — русских эсеров, меньшевиков и армян из местного отделения партии «Дашнакцутюн» в том, что им по силам будет осуществить переворот и взять власть в свои руки. 22 июня 1918 года в петроградской газете «Вечерние огни» появилось интервью бывшего министра труда Временного правительства, бакинца М. И. Скобелева. По итогам пребывания в Закавказье он поделился с корреспондентом впечатлениями от поездки. И вот что рассказывал:

«В Баку троевластие: Совнарком во главе с Шаумяном, Армянский и Мусульманский комитеты со своими хорошо вооруженными частями. Город в блокаде. В Тифлисе — правительство грузинских меньшевиков, которое перерезало Баку все коммуникации на западном направлении. В Гяндже — правительство Азербайджана, заявляющее о своих претензиях на Баку. Оттуда ведется военное наступление турецко-мусаватистских войск. В Ереване — правительство дашнаков. Оно подписало с турецким военным командованием специальное соглашение, предусматривающее создание для армянского населения гуманитарного коридора в случае взятия Баку турецкими войсками. Поставка продовольствия и вооружения в город осуществляется только из Астрахани, где находится Сталин. Он дает понять, что эти операции будут продолжаться только при условии сохранения в городе советской власти. Однако у Сталина тоже непростое положение: статьи Брестского договора предусматривают совместное германо-российское владение бакинской нефтью. В ближайшее время город станет ареной крупных событий. Большевики в Баку не удержатся».

Положение усугублялось еще и тем, что еще в мае 1918 года по приказу Троцкого из Баку в Поволжье для борьбы с белочехами были переправлены русские части бывшего Кавказского фронта. Из телеграммы наркомвоена Бакинской Коммуны Георгия Корганова в Москву:

«Национальные части, обороняющие Баку, ненадежны. Чтобы удержать советскую власть, нужны чисто русские войска. Они отобьют город от турок и предотвратят грозящую национальную резню. Положение настолько неустойчиво, что любая активизация турок на бакинском направлении разрушит хрупкий баланс».

Продвижение к Баку турецкой Кавказской армии не устраивало не только Россию, но и Германию, которая опасалась, что бакинские нефтепромыслы будут уничтожены в ходе военных действий. Но тогда же в Москве родился пропагандистский сценарий: объявить, что в случае если большевикам придется покинуть Баку, то они подожгут нефтепромыслы. По договоренности с Москвой немецкая дипломатия в Стамбуле «доверительно» сообщала султану, что «большевики могут запустить в действие секретный план поджога нефтепромыслов в случае, если в Баку вступят турки». Кстати, Шаумян в письме Ленину от 23 июня 1918 года сообщал, что «если нам не удастся отстоять Баку, тогда мы применим Ваш рецепт и объявим об этом публично». Это был блеф, однако из него ничего не вышло.

Commons.wikimedia.org Члены правительства Республики Армения в 1918 году

25 июля 1918 года на расширенном заседании Баксовета 258 голосами против 236 принимается решение об обращении за помощью к англичанам. 30 августа 1918 года турецко-мусаватистские войска начинают штурм Баку. Совнарком решил сложить полномочия под предлогом, что обращение за помощью к англичанам противоречит условиям Брестского договора. Баксовет образовал новое правительство — Диктатуру Центрокаспия. 9 августа 1918 года Ленин посылает запрос председателю астраханского военсовета: «Положение Баку для меня неясно. Кто у власти? Где Шаумян? Запросите Сталина и действуйте по соображениям всех обстоятельств. Вы знаете, что я доверяю Шаумяну полностью». Но при чем тут вообще армяне и мифические планы поджогов?