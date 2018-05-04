Западные политики и мировые СМИ уже не скрывают того, что Россия в ее нынешнем положении суверенной державы, подрывающей основы прозападного мироустройства, никому больше не нужна уже ни в каком качестве, а русский и другие коренные народы — это лишнее население Земли. Таким образом, у России, как это было не раз в истории, не остается выбора. Главное — это положить конец порочной практике трансконтинентальной мафии по своим криминальным законам вершить судьбы мира, всячески попирая международные законы и общечеловеческие ценности. Запад не отступит, пока не проиграет, считает Федор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

ИА REGNUM : Почему Россия который раз в мировой истории избрана главной мишенью нападок Запада?

— Антироссийская истерия «коллективного Запада» в лице США и их ближайших союзников возникла не сегодня и не вчера. Вся более чем тысячелетняя история России свидетельствует о том, что Запад всегда одновременно пугали и манили русская цивилизационная уникальность, большие пространства и огромные природные богатства. В новейшей истории страх перед возрождением былой военно-политической мощи России не покидал главные мировые столицы со времен развала СССР.

Он усилился после известной Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, на которой нынешний российский президент подверг резкой критике несправедливую и пагубную политику неоглобализма. После чего «коллективный Запад» взял курс на усиление тотального сдерживания и противостояния России.

Kremlin.ru Выступление Путина в Мюнхене

Антироссийские санкции и ограничения были введены задолго до Крымских событий 2014 года. Достаточно вспомнить пресловутый «список Магнитского (Кардина)», введение которого в действие инициировали в 2010 году сенатор Бенджамин Кардин и член палаты представителей Джеймс Макговерн. В дискриминационный список попали 60 граждан России.

Действия России по обеспечению своей национальной безопасности и суверенитета вызывают дикие неприязнь и злобу со стороны международной мафии и их сателлитов в лице ведущих государств Запада. Главные недруги России до сих пор не могут взять в толк, как президенту Владимиру Путину в короткие сроки удалось «собрать по кусочкам» и «поднять с колен» Российскую Федерацию, одну седьмую часть суши. Переворот конца 2013 начала 2014 года на Украине стал спусковым крючком для ответных действий России.

ИА REGNUM : Главными направлениями борьбы с современной Россией избраны Сирия на Ближнем Востоке и Украина в Восточной Европе. Чем объяснить такой выбор?

— Сегодня об истинных замыслах недругов России можно уже судить с определенной ясностью. Как и в прежние исторические времена, речь сегодня идет об установлении полного контроля над самым большим в мире материком Евразия, в том числе одной седьмой частью суши, Россией и «срединной землей» («харлендом»), северо-восточной частью Евразии, окаймляемой с юга и востока горными системами.

Одновременно жесткая борьба разворачивается вокруг контроля трансконтинентальных трафиков поставки энергоресурсов, движения товаров и услуг. В этом плане Евразия интересна китайским проектом «Один пояс, один путь», известным в истории как «Великий Шелковый путь», который спланирован по семи основным маршрутам, в том числе через страны Ближнего и Среднего Востока, Россию, Белоруссию и другие территории.

Очень перспективным является Арктический путь «Нового Шелкового пути» вокруг РФ. Немалое беспокойство на Западе вызывает международный транспортный коридор «Север — Юг», призванный соединить Персидский залив и Балтийское море через территории России, Азербайджана и Ирана. Дестабилизация обстановки в Восточной Европе, и в частности в Донбассе, необходима для давления и сдерживания России, возрождения вокруг нее пресловутого «санитарного кордона».

Транспортные коридоры в Средней Азии

Одновременно речь идет об инициативе возобновления водного и наземного движения из Балтийского моря в Черноморский регион и далее Средиземноморье, известный в истории «Путь из варяг в греки». Россия последовательно развивает транспортный коридор, связывающий Центральную России с Дальним Востоком и странами Юго-Восточной Азии, в части объединения возможностей магистралей БАМа и Транссиба.

Трансконтинентальную мафию не могут не тревожить альтернативные объединительные процессы, которые протекают в Евразии и в мире. В частности, речь идет о сопряжении китайской инициативы «Один пояс, один путь» и интеграционного проекта ЕАЭС, развитие ШОС и ОДКБ, а также — БРИКС, АСЕАН и др.

Но самое большое беспокойство «коллективного Запада» вызывают российско-китайское стратегическое партнерство, взаимодействие России, Ирана и Турции по вопросу политического урегулирования ситуации в Сирии, а также энергетическое сотрудничество России и Европы в рамках «Северного потока — 2» и других проектов.

В этих и других целях силами «коллективного Запада» продолжается тотальная дестабилизация самого противоречивого и взрывоопасного региона Евразии — Ближнего Востока и Средиземноморья, предпринимаются дальнейшие усилия по подрыву стабильности на Корейском полуострове, в Восточной Европе, на Балканах, других отдельных регионах Европы.

ИА REGNUM : Как в эти тенденции глобальной хаотизации больших геополитических пространств вписывается Ближний Восток?

— Как известно, на Ближнем Востоке уже произошел подрыв национальных арабских государств, и прежде всего — Ливии и Ирака, с трудом выстояли Египет и Тунис, где в 2011 году произошли «цветные революции». Войны и вооруженные конфликты продолжаются в Сирии, Йемене, Ираке, Афганистане и других регионах Ближнего Востока.

В вооруженный конфликт в Сирии оказались вовлеченными не только страны региона (Саудовская Аравия, Турция, Иран, Иордания, Израиль), но и США и их союзники по НАТО. До предела осложнились межарабские, суннито-шиитские, арабо-турецкие, арабо-иранские, ирано-израильские, арабо-израильские отношения. Обострилась курдская проблема, которая таит в себе угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Турции, Ирака, Сирии, Ирана.

По замыслам трансконтинентальной мафии, тотальная дестабилизация обстановки на пространстве от Суэца до Тибета должна была вызвать волну потрясений и хаоса, которая своим острием направлена на Северо-Запад против Европейского союза, на Северо-Восток — России, Восток — Ирана и Китая.

Главная роль в подрыве стабильности в регионах Ближнего и Среднего Востока отводилась псевдогосударству ИГИЛ (организация запрещена в России). В результате Европа почти сразу столкнулась с перебоями в поставках энергоресурсов, серией громких терактов, управляемой массовой миграцией, грозящей дестабилизацией континента. Не обошли стороной новые теракты и Россию.

ИА REGNUM : Насколько оправдано вмешательство России в дела стран Ближнего Востока, ту же Сирию?

— По разным оценкам, в Сирии в рядах исламистов воевали около 10 тыс. выходцев из России, которые готовились вернуться обратно, чтобы установить мусульманское правление ИГИЛ (запрещено в РФ). А в 2012 году в РФ в период российских президентских выборов была предпринята попытка либерального реванша. «Белоленточное движение» при поддержке извне организовало «цветную революцию», которая провалилась. Не удалось международной мафии бойкотировать и сорвать проведение зимней Олимпиады в Сочи.

Олимпийский и российский флаги на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014

Тем не менее в 2014 году Россия столкнулась с еще одной угрозой для своей национальной безопасности и территориальной целостности страны. Практически в дни проведения в России зимней Олимпиады в Киеве произошел государственный переворот, явно спровоцированный извне. Международной мафией он был использован для дестабилизации обстановки в Донбассе, подрыва российско-украинских отношений, обострения ситуации во всей Восточной Европе. Россия на западном направлении оказалась в плотном ракетном кольце. Кроме того, «украинский кризис» активно используется для давления на страны Европы, противодействия стратегическому долгосрочному сотрудничеству ЕС, прежде всего, Германии с Россией.

ИА REGNUM : Россия долгое время солидаризировалась с действиями цивилизованного Запада, в том числе в регионах Ближнего и Среднего Востока, искала исторического примирения с «коллективным Западом». В чем причина резкой антизападной реакции на события в Сирии и на Украине?

— В мировых западных столицах верили, как и в свое время полагал Гитлер, вскормленный все той же мировой мафией, что «колосс на глиняных ногах» (СССР) рано или поздно рухнет. По их оценкам, по сравнению с временами Второй мировой войны Россия крайне слаба политически, информационно и экономически, не только располагает меньшим количеством людских ресурсов (около 170 млн чел.), но и гораздо худшим качеством народонаселения. Нынешними 145 миллионами в принципе нельзя заселить, обустроить и контролировать одну седьмую часть суши.

Однако, столкнувшись с угрозами и вызовами своей национальной безопасности сразу на двух стратегических направлениях, Россия вынуждена была адекватно реагировать.

Переход Крыма в 2014 г. в юрисдикцию РФ сорвал планы окружить ее плотным ракетным кольцом на юго-западном направлении. Оказав действенную помощь начиная с 2015 г. сирийскому правительству в борьбе с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Россия сорвала планы продвижения исламской энергии хаоса и в сторону российских границ.

Most.life Мост соединяющий Таманский полуостров с Крымом

По образному выражению, Россия, подобно лягушке в кастрюле с водой, куда ее недоброжелатели заманили и стали медленно подогревать на огне до полного сварения, выскочила наружу и избежала своей гибели, по аналогии с геополитической трагедией СССР, который тоже постепенно вели на заклание. Мало того, страна неожиданно для всех возродилась на мировой авансцене в качестве могущественной военно-политической державы.

Сейчас раздается немало голосов, осуждающих российское военное присутствие в Сирии. Однако время само все расставляет на свои места. Уже нет смысла выяснять верной или нет была реакция на события в Сирии и какой она должна быть. Извлекая уроки из афганского опыта советского военного присутствия в 1979—1989 гг., можно с большой вероятностью утверждать, что если и нельзя было вводить войска в Афганистан, то уж выводить их оттуда тем более не следовало.

Цена того непродуманного решения — развал Советского Союза. Другое дело, что надо, добившись политического урегулирования в Сирии, ограничиться сохранением там военных баз, которые не позволят окружить РФ и ее союзников ракетным бастионом с малым подлетным временем.

ИА REGNUM : И все-таки, чем же Россия исторически так «мешает» Западу, что наши заклятые друзья тратят столько сил и ресурсов на борьбу с собственноручно назначенным «агрессором»?

— По оценкам экспертов, несмотря на то, что КНР рассматривается в качестве самого главного политико-экономического конкурента Запада, «справиться» с Пекином сегодня не представляется возможным без решения «русской проблемы», устранения России с геополитической авансцены как альтернативного центра силы. На Западе не скрывают, что в нынешнем виде, когда Россия встала на пути суверенного развития, она никому в мире не нужна.

Для «коллективного Запада» русские и другие коренные народы России — это лишние народы, как и абсолютное большинство народонаселения Земли, а территория одной седьмой части суши — это добыча, которая должна достаться «сильным мира сего». Поэтому Россия, как и во времена СССР, перед и в годы Второй мировой войны, вынуждена фактически в одиночку противостоять вселенскому злу.

Оно сегодня воплощает в себе и «Кощея Бессмертного», и «Змея Горыныча», и ветхозаветного Сатану (Шайтана), вместе взятых, его смерть, как гласит известная русская сказка, скрыта под дубом, где зарыт ящик с зайцем, а в нем утка, в утке яйцо, а в яйце — игла.

ИА REGNUM : То есть нам запрещено отстаивать и иметь свои национально-государственные интересы?

— Получается, что так. Вина России в том, что она срывает глобальные планы по кардинальному изменению геополитической картины мира, устранению неугодных правителей, установлению мирового порядка в интересах трансконтинентальной мафии. Она опирается на силу и мощь НАТО, финансовых воротил, ведущих спецслужб, мировых медиа, а также современной Америки как инструмента обеспечения их военно-политического владычества.

В руках мафии даже лидеры ведущих стран цивилизованного мира, и в частности Дональд Трамп, Тереза Мэй, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и другие, являются послушными марионетками, обыкновенными ньюсмейкерами тотальной информационной войны всех против всех. С ним сегодня бесполезно даже вести переговоры, тем более договариваться о чем-либо. В этом главная проблема современных международных отношений.

ИА REGNUM : Насколько далеко может зайти Запад в своей ненависти к России?

— От так называемого коллективного Запада можно ждать чего угодно вплоть до глобальных катаклизмов. С непосредственной подачи трансконтинентальной мафии попирается международное право, дестабилизируется обстановка в мире, провоцируются финансово-экономические кризисы, социальные потрясения и хаос, кровопролитные войны и конфликты, гуманитарные катастрофы, организуется подрыв национальных государств, народы Земли подталкивают к взаимному истреблению друг друга.

Дело в том, что международная мафия своими преступными методами пытается разрешить глобальное противоречие современности. Оно состоит в том, что, с одной стороны, быстрыми темпами растут народонаселение Земли (более 7,5 млрд человек) и потребление природных ресурсов, с другой — обостряется их дефицит, стремительно деградирует среда обитания, нарастают природные и техногенные катаклизмы. Задача мафии — радикально сократить население мира, ограничить и не допустить конкурентов к новым прорывным технологиям, провести роботизацию человечества — установить свой тотальный контроль над ним.

ИА REGNUM :В условиях всеобъемлющего давления, бесконечных нападок и провокаций со стороны «коллективного Запада» на что может и должна рассчитывать Россия, чтобы выжить и самосохраниться в эпоху глобальных вызовов и угроз?

— В условиях нарастания глобальных вызовов и угроз сохранение и укрепление государственности страны является само по себе особой ценностью. С какими пагубными последствиями сталкиваются народы страны, если происходит подрыв основ государства, в России хорошо знают не только по собственному опыту, в частности, краха Российской империи в 1917 г. и СССР в 1991 г., но и другим наглядным примерам новейшей истории (Югославия, Ливия, Ирак, Сирия и др.). Поэтому, чтобы успешно противостоять «коллективному Западу», необходимо не только крепить единство народа и власти, избавляться от предательской агентуры влияния в государственных и общественных институтах, возрождать экономику и укреплять силовые структуры.

Однако в одиночку на международной арене тяжело противостоять силам зла. Поэтому необходимо искать надежных партнеров и союзников среди других стран мира, которые стали или становятся на путь суверенного развития. Речь, прежде всего, идет о Китае, Иране, Белоруссии, Венесуэле, Боливии, Сербии, Пакистане. Важно иметь контакты с самыми влиятельными центрами силы, и в частности Израилем, Швейцарией, Ватиканом, пуповиной связанных с международной подпольной мафией. Целесообразно всячески помогать избавиться от внешнего влияния Германии, Японии, способствовать объединению Северной и Южной Корей.

Однако надо отдавать себе отчет в том, что число сторонников России будет расти по мере того, как она самостоятельно в одиночку будет успешно противостоять нападкам извне и изнутри. А «коллективный Запад» не отступит, пока не проиграет. Но и тогда международная мафия постарается максимально воспользоваться плодами успехов своих вчерашних противников. Так было в годы Второй мировой войны, когда Запад, высадив войска союзников в Нормандии (Франция), постаралась украсть и присвоить себе победу над фашистской Германии. Подобным образом они сегодня поступают в Сирии, заявляя о том, что они разгромили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чтобы добраться до «кощеевой иглы» и сломать ее, всем сторонникам справедливого мироустройства на планете Земля потребуется добиться принуждения к миру США и их союзников, а также НАТО. Однако главное — это и осудить, и положить конец порочной практике международной мафии по криминальным законам вершить судьбы мира, всячески попирая международные законы и общечеловеческие ценности. Беспредельной власти «Кощея Бессмертного», всемирного Сатаны (Шайтана) надо положить конец, иначе у человечества не будет будущего.