



Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Хотя премьер-министр Японии Синдзо Абэ в последнее время и в центре, и на местах, особенно на Хоккайдо, убеждает японцев, что в результате его личных усилий и создания особых отношений с президентом РФ Владимиром Путиным «северные территории» чуть ли не вот-вот перейдут к Японии, в Москве, похоже, другое мнение. Курирующий российско-японские отношения заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сделал заявление, которое едва ли обрадует Абэ, тем более в обстановке критики японского премьера внутри страны за его причастность к финансовым скандалам и требований оппозиции покинуть премьерский пост.

В опубликованном сегодня интервью газете «Известия» Игорь Моргулов высказал, надо понимать, не только личную точку зрения о том, что, вопреки звучащим из Японии оптимистичным ожиданиям, существенного прогресса в деле выработки условий подписания мирного договора нет.

«Относительно перспектив заключения мирного договора (в японском понимании «мирный договор» — это эвфемизм «возвращения» Японии южнокурильских островов — А.К.) могу сказать только одно — реальное продвижение в решении этого вопроса возможно в условиях комплексного развития российско-японских связей, формирования в них атмосферы подлинного взаимного доверия и партнерства. Пока мы лишь в самом начале этого пути», — сообщил замминистра. Иными словами, те разрекламированные 20 встреч японского премьера с Путиным, включая «таинственные» беседы тет-а-тет, никакого результата не дали, и, получается, Абэ, как бы это помягче сказать, вводил японцев в заблуждение, выдавая желаемое за действительное.

Idayat Nasibov Игорь Моргулов

Одновременно высокопоставленный дипломат счел необходимым отметить, что в России озабочены укреплением японо-американского военно-политического союза и не намерены замалчивать эту тему. Причин для этого больше чем достаточно. Токио поддерживает все антироссийские инициативы своего сюзерена — США и его европейских союзников. Присоединяется к незаконным и несправедливым экономическим и иным санкциям, подписывает документы «большой семерки» с обвинениями Москвы во всех мыслимых и немыслимых грехах, соглашается предоставить свою территорию для размещения направленных против России и КНР элементов американской глобальной системы ПРО, закупает и в нарушение конституции создает собственные новейшие истребители-бомбардировщики, преобразовывает авианесущие корабли в настоящие авианосцы. Да и вообще, отказывается от «мирной» конституции, возвращая себе право вести войны за рубежом, что, конечно же, не может не беспокоить страны, являющиеся соседями Страны восходящего солнца. Страны, напомним, жертвы милитаристской Японии.

И, проводя подобную, прямо скажем, двурушническую политику, японцы продолжают убеждать российское руководство в своем миролюбии и дружелюбии в отношении нашей страны, рисуют картины благоденствия российского народа за счет оказывающейся на поверку мифической «помощи», которую Токио сулит за «отданные острова». При этом делают вид, что «не слышат» явственно высказываемую, в том числе и президентом Путиным, серьезную озабоченность российского руководства всемерным укреплением военного союза Японии с США и с другими странами противостоящего России военного альянса.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе российско-японских переговоров

Полагаю, эти и другие осложняющие, да что там, скажем прямо, весьма омрачающие наши отношения с Японией вопросы будут заданы премьер-министру Абэ во время встречи с президентом Путиным со всей принципиальностью. И тут не отделаешься панибратским общением на «ты» и общими заверениями в «дружбе с Владимиром». По большому счету, можно сказать, наступает «момент истины», когда Абэ-сан, да и всему японскому истеблишменту пришла пора определиться, будут они выстраивать подлинно добрососедские отношения с нашей страной, включая совместное разрешение военно-стратегических и экономических проблем региона, или продолжат быть пристяжными в упряжке с Вашингтоном и Пентагоном.