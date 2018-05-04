Анализ проекта мусоросжигательного завода в Могутово, Наро-Фоминского района Московской области, выполненный по материалам докладов и выступлений участников обсуждений на общественных слушаниях 27 апреля 2018 года, а также на основе проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию ТКО мощностью 700 тыс. тонн в год», находящейся в свободном доступе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

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Общие замечания

1. В составе проектной документации отсутствует раздел по существующим схемам решения задачи переработки мусора и сравнительному анализу сильных и слабых сторон предлагаемого проекта.

Вывод: проект без сравнения с альтернативными решениями является разновидностью рекламы. что недопустимо для такого документа.

2. Технологическая схема выполнения процесса переработки мусора, представленная непосредственно в день слушаний, по объёму информации не более рекламного буклета, в котором отсутствуют ключевые составляющие процесса переработки, требующие подробного обсуждения. Наиболее важной для обсуждения является система сухой газовой очистки. Из доклада проектировщиков следует, что для этого используются угольные сорбенты. Марки сорбентов не сообщаются, равно как и наличие их российских аналогов.

Вывод: сокрытие данных по технологии сухой газовой очистки исключает возможность разработки достоверного документа ОВОС, проверки массовых балансов по опасным примесям в составе газообразных выбросных продуктов и оценки расходов по закупке расходных материалов в процессе эксплуатации завода.

3. В проектной документации отсутствуют материальные и тепловые балансы по основным стадиям технологического процесса, что исключает создание достоверного документа ОВОС, а также делает необоснованными данные проекта по массам веществ в составе выбросного газа.

Вывод: проект является незаконченным документом.

4. В буклете указано, что завод работает на отсортированных отходах, которые непосредственно подаются на колосниковую решётку. При этом не указано, что и от чего сортируется и каков размер отходов, приемлемый для переработки.

Вывод: без подробных данных по видам мусора и его размерам пока невозможно создать ТЗ на сортировочный участок мусора, предназначенного для переработки. В проекте также нет ясности по судьбе неперерабатываемой части мусора.

Цитата из видео мусоросортировочный комплекс (Irina Ya) Сортировка мусора

5. В проекте нет данных по судьбе газа, сдуваемого с сорбентов при десорбции. При отсутствии процесса переработки таких газов смысл очистки газа сорбционным способом полностью теряет смысл, поскольку при сдувке газов без их уничтожения они уйдут в атмосферу.

Вывод: при отсутствии уничтожения десорбированных (сдувных) газов эксплуатацию завода делать не имеет смысла.

6. В проекте ничего не сказано о приборном парке, требованиям к аналитическому персоналу и объёме анализов, необходимых для нормального функционирования завода, а также для мониторинга окружающей среды вокруг завода.

Вывод: при отсутствии раздела о мониторинге проект нельзя считать полным и профессионально выполненным.

7. Заявленная проектная тепловая мощность МСЗ в 70 МВт будет обеспечиваться главным образом не за счет сжигания мусора, а природного газа — мощность газопровода, который будет подведён к заводу, составляет 9000 куб. м в час.

Вывод: возникает обоснованное подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах — по повышенным «зелёным» тарифам под видом возобновляемой энергии из мусора может продаваться энергия, полученная с помощью обычного природного газа да еще и с неприлично низким КПД.