Московский корреспондент одной из центральных газет Японии «Майнити симбун» Хитоси Омаэ обращает внимание на то, что хотя 6 мая исполняется два года со времени объявления премьер-министром Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным широко разрекламированного плана экономического сотрудничества с нашей страной, результаты его реализации скромные. Как известно, и это признается в статье, такое сотрудничество, по расчетам премьера, должно было ускорить переговоры о заключении между странами мирного договора, главным содержанием которого для японцев является «возвращение северных территорий», то есть сдача российским руководством законно принадлежащих России, имеющих важное экономическое, военно-политическое и, добавим, психологическое значение южнокурильских островов и окружающих их богатейших 200-мильных экономических морских зон.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова. Владимир Путин и Синдзо Абэ

Автор статьи обращает внимание на то, что, как выявилось за прошедшие годы, существует несоответствие в позициях сторон в содержании объявленного сотрудничества, а именно — «Япония делает упор на сотрудничество в сферах, тесно связанных с жизнью россиян, а российская сторона требует реализовывать крупные проекты». И это справедливое замечание. Ибо российская сторона, понятное дело, ожидает от научно-технически и индустриально высоко развитой третьей экономической державы мира сотрудничества в сфере высоких технологий, внедрения в российскую промышленность новейшего оборудования. А нам предлагают помощь в строительстве теплиц, создании предприятий по выращиванию сельскохозяйственной продукции, установке в городах более совершенных светофоров и др. Что-то делается в области медицины. Конечно, это тоже полезно, но едва ли серьезно будет способствовать модернизации российской экономики, заметному улучшению социально-экономической ситуации в стране. Министр экономики, торговли и промышленности Японии, демонстративно назначенный по совместительству еще и министром, отвечающим за развитие экономического сотрудничества с Россией, Хиросигэ Сэко после недавних очередных переговоров в Москве, по сути, признал скромные результаты реализации «плана Абэ из восьми пунктов», заявив: «Я хочу, чтобы проекты экономического сотрудничества принесли результаты». Как пишет «Майнити», отметив, что уже есть результаты в области медицинских учреждений и строительства овощных предприятий, он подчеркнул: «Несмотря на небольшой масштаб, они помогают поднять уровень жизни россиян».

Пищевое производство. Япония

Сообщается, что до настоящего времени было подписано более 100 экономических соглашений. Примерно 40% из них обсуждаются с перспективой реализации. То есть до сих пор речь в основном идет о пресловутых «протоколах о намерении», хотя за два года при желании можно было бы попытаться превратить намерения в реально существующие совместные предприятия и перспективные взаимовыгодные проекты.

В статье указывается, что Россия придает важное значение инвестициям в разработку нефтяных и газовых месторождений и ждет их от Японии. Японцы же ссылаются на неудовлетворительный инвестиционный климат в России, часто меняющееся законодательство и прочие проблемы и неудобства: «Японские компании, работающие на российском рынке, недовольны плохими условиями для бизнеса. Председатель Японско-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада в ходе собрания, прошедшего в Москве 27 апреля, отметил проблемные места: в особой экономической зоне на Дальнем Востоке не развита инфраструктура и так далее».

Не затушевывает корреспондент и одно из главных препятствий широкомасштабному экономическому сотрудничеству Японии с Россией. Указывая на обострение конфронтации между Россией и западными странами, он признает, что введенные в апреле новые санкции США против России оказывают негативное воздействие на планы японских компаний по работе на российском направлении.

Он пишет: «Также Вашингтон отметил возможность введения санкций против стран, которые работают с российскими компаниями, включенными в санкционный список. Правительство Японии не стало подтверждать влияние на конкретные компании, однако выразило обеспокоенность: «Мы будем внимательно относиться к влиянию санкций» (министр Сэко). Существует опасность, что под санкциями могут оказаться японские предприятия, работающие с Россией, поэтому Японии будет непросто выработать грамотную политику».

За этим следует предупреждение, озвученное, как указывается в статье, «российскими дипломатическими источниками»: «Если не будут реализованы крупные проекты, президент Путин может изменить свое отношение к Японии». Серьезное предупреждение в преддверии визита японского премьера в Россию для переговоров с российским лидером.