Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Инфраструктура Украины

Для восстановления дорожной сети Украины властям страны предлагают равняться на Адольфа Гитлера. По крайней мере такое предложение прозвучало в выступлении лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко:

«Посмотрите, как отремонтировали дороги в Николаевской области. Там целая семья может поселиться, на пикник выехать, еще и коров туда можно всунуть в яму дорожную… Дороги в Мариуполе нет. Добраться туда из Запорожья — минимум пять часов… Мы требуем запретить ямочный ремонт. Второе — в эти ямы… закапывать тех, кто организовывает ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтной службы и всех, кто ремонтировал эти дороги. Закопать и сверху асфальтом проехать, бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал», — заявил политик с трибуны Верховной рады.

Что же, как говорится, получайте.

Кабинет министров Украины в рамках проектов масштабного обновления дорожного хозяйства вводит европейскую систему управления отраслью, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, словно бы заочно отвечая на выпад Ляшко.

По словам Гройсмана, речь идет о введении четко очерченных требований к проведению работ, определении ответственности, формировании дорожного бюджета и системы контроля использования средств. Правительство также ужесточит контроль за ремонтом дорог — строителями придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте.

«Мы заложили финансовые основы дальнейшего развития. Это, прежде всего, возможности децентрализации, которая позволяет наполнять местные бюджеты, а следовательно, финансировать дорожные проекты на местах. А также Дорожный фонд, который обеспечивает гарантированное, прогнозируемое финансирование»,— сказал Гройсман.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Также глава правительства отмечает, что в этом году Украина заложила очередную рекордную сумму на ремонт дорог.

Экономический эксперт Даниил Монин в комментарии для «Вести-Украина» изложил своё видение финансирования строительства дорог. Он предлагает сделать платным проезд по всем дорогам международного значения (9 тыс. км) для грузового транспорта. Ставка — 0,1 евро за километр. Но не забывает и легковые автомобили: с них он предлагает брать 0,01−0,02 евро.

Железная дорога

«Укрзализниця» в I квартале нынешнего года продемонстрировала неожиданный рост чистой прибыли — 271 млн грн (в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года). Более того, по словам и.о. главы УЗ Евгения Кравцова, это примерно в два раза больше, чем прибыль за весь прошлый год. Такой результат немедленно сказался на уплаченных компанией налогах (+1 млрд грн в I квартале).

Одной только чистой прибылью дело не ограничилось. Кравцов отчитался об обновлении 12% вагонного парка компании (куплено 1230 новых вагонов, 1900 — прошли капремонт). Также УЗ в I квартале приобрела 25 локомотивов.

Leonid Dzhepko Стоп-кран

Гендиректор главного аэропорта Украины «Борисполь» Павел Рябикин в интервью ЦТС подробнее рассказал о железной дороге, которая свяжет Киев и его крупнейший аэропорт:

«Линия железной дороги будет проходить между забором аэропорта и подъездной дорогой. Вокзал будет находиться в торце терминала D, с левой стороны, если стоять лицом к терминалу. Платформа будет соединена крытой галереей с терминалом. Пассажиры смогут пешком дойти до терминала за 2,5 минуты. Это очень удобно. Это я говорю о первом этапе проекта. На втором этапе предусмотрено, что возле терминала D будет съезд, где ж/д линия будет уходить под землю и будет направляться к новым терминалам. Это далекая перспектива, когда терминал D соединится галереями с терминалами B и F».

Строительство ведёт УЗ, начало работ запланировано на 1 июня. По оптимистичным прогнозам, к концу года экспресс начнёт ходить.

На УЗ вернутся правоохранители — в этот раз в виде транспортной полиции. Соответствующее поручение на заседании правительства отдал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы активно сейчас работаем с МВД по разработке специального регламента реагирования на случаи на железнодорожном транспорте, чтобы обеспечить и быстрое реагирование со стороны Нацполиции, и возможность четкого координирования работы по особо важным и критическим направлениям, таким как поезда Интерсити, крупнейшие магистральные пути, где проходит большое количество пассажирских поездов. Эта проблема у нас на контроле, но нам необходима определенная поддержка по этому поводу», — подтвердил и. о. главы УЗ Евгений Кравцов.

M Czamanske Вагон метро компании Alstom

Транспортную милицию на Украине ликвидировали ещё в феврале 2015 года.

Причиной возрождения следует считать участившиеся кражи на железной дороге. Пресс-служба компании сообщает, что за I квартал этого года зафиксировано 1037 случаев краж комплектующих подвижного состава, путей и т. п. (+8% к аналогичному периоду прошлого года). Всего же с момента ликвидации транспортной милиции количество подобных инцидентов на железной дороге выросло втрое — до 5110 случаев за прошлый год.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив похвалился переговорами с французской Alstom — «…третьим в мире крупнейшим производителем энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания приехала в Украину с инвестициями и именно ищет площадку для открытия совместных или новых производственных мощностей».

Напомним, за последние годы украинские власти успели провести подобные переговоры с GE (США), PESA (Польша), Bombardier (Канада), China Railway Rolling Stock Corporation (КНР). В результате в начале года было заявлено, что УЗ приобретёт локомотивы у GE.

Neu-Zwei Поезд Одесса — Санкт-Петербург

Но для GE Alstom не конкурент. Скорее всего, у французской компании УЗ попробует приобрести пассажирские поезда, в т. ч. для планируемой евроколеи, которой правительство хочет связать Киев, Одессу и Львов.

На Украине задумались над организацией системы мультимодальных перевозок — мининфраструктуры даже собирается положить её в основу своей стратегии развития перевозок до 2030 года. Суть предлагаемого плана — в организации перевозок разными видами транспорта для удешевления транзита (если есть такая возможность) и без перегрузки — в одном и том же транспортном контейнере.

«Это будут конкретные нитки трафика с устранением узких мест. Например, ж/д узел в Ковеле, или паромная переправа в Черноморске, создание «сухого порта» под Львовом. Дальше будем обсуждать этот план с грузоперевозчиками, портами, УЗ и за полгода формализуем этот план», — пояснил для UBR замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

Евгений Кравцов добавляет, что на Одесской железной дороге одна из дирекций займётся организацией взаимодействия припортовых станций с портами и стивидорами. Для перевалки грузов будет действовать т. н. «единое окно».

«А воз и ныне там...». Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука»

Инициатива, конечно, правильная. Однако на практике может получиться иначе.

«Мой знакомый бизнесмен рассказывал, как две недели вез из Харькова груз в Первомайский (80 км). По дороге областного значения ехать бесполезно, потому что там ужас и водители грузовиков отказываются туда ехать. Остается только железная дорога. И он две недели ждал отправления груза. 80 км. Две недели», — описывает дорожную сеть украинских областей журналист и политолог Юрий Романенко в своём материале для сайта «Обозреватель».

Аэропорты

Зарегистрированный ещё летом прошлого года украинский лоукостер SkyUp никак не может начать полёты, хотя обещал совершить первые рейсы уже в апреле. В этот раз задержка связана с ежегодной обязательной сертификацией самолётов. Однако в руководстве обещают, что в первой половине мая вопрос закроют. А к концу года даже увеличат парк самолётов с двух до четырех штук. В планах — иметь 12 бортов к 2022 году. Пока что амбиции SkyUp скромны: своих направлений у компании нет, она планирует обслуживать чартерные рейсы украинских туроператоров в Египет и Турцию. Следовательно, базироваться SkyUp будет, скорее всего, в одном из столичных аэропортов.

Pixabay.com В аэропорту Борисполя

В правительстве активизировались разговоры по поводу передачи а/п «Борисполь» в концессию. Лоббистом передачи выступает глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, которая в качестве примера приводит аэропорт Белграда, концессионером которого стала французская Vinci за 700 млн евро инвестиций в течение 25 лет и 16 млн евро платежей в бюджет:

«По объемам пассажиропотока он вдвое меньше «Борисполя»… В итоге государство получит не менее 1,3 млрд евро в течение срока действия договора концессии. Если условно сравнить этот кейс с аэропортом «Борисполь», то подобный проект потенциально может принести Украине более 2,5 млрд евро».

В плане Нацинвестсовета есть только один слабый пункт: инвестиции в Белграде защищены, и инвесторы в этой защите уверены. Не в пример Украине. Тогда как вложить в украинский аэропорт предлагается в два раза больше, чем в белградский. В последние годы хорошей инвестицией в экономику Украины считается несколько десятков миллионов евро. О сотнях миллионов не слышали со времён Януковича, о миллиардах — с 2005 года, с момента продажи «Криворожстали».

Напомним, ещё в прошлом году правительство Украины приняло решение позволить «Борисполю» нарастить инвестиции в инфраструктуру за счёт невыплаты дивидендов государству. В текущем году это решение продлили: аэропорт может реинвестировать до 60% чистой прибыли (ранее на свои нужды «Борисполь» мог оставлять не более 25% чистой прибыли). Напомним, уже к 2020−2021 годам руководство «Борисполя» рассчитывает на увеличение пассажиропотока до 15 млн пассажиров, в т. ч. за счёт его превращения в узловой аэропорт (авиахаб).

MercerMJ Boeing 737 в украинском аэропорту

Аэропорт «Киев» в этом году собирается принять 2,3 млн пассажиров, что на 450 тыс больше, чем в 2017-м. Основания для таких надежд есть: в январе — марте пассажиропоток вырос до 442 тыс. пассажиров (+50,4% к аналогичному периоду прошлого года). Один из новых рейсов — в аэропорт Таллина, его открыла эстонская авиакомпания Nordica.

Аэропорт Запорожья почти два месяца (24 мая — 14 июня) не будет принимать рейсы — снова ремонтируют ВПП. Напомним, последний раз полосу ремонтировали всего лишь год назад, после чего один из рейсов сел на ещё не затвердевшее покрытие.

Железная дорога в «Борисполь» будет, а вот собственную службу такси там восстанавливать не планируют. Её запускали в конце 2011 года (проект Sky Taxi) с прицелом на Евро-2012, поскольку иностранные туристы часто жаловались на киевских таксистов, возивших их без счётчика и по заоблачным тарифам: за поездку от аэропорта до ж/д вокзала могли запросить 50−100 долл. Второй причиной создания собственной службы такси были нелегальные (в смысле — неаккредитованные для работы в аэропорту) перевозчики. Как раз вторая проблема и стала причиной ликвидации собственной службы. Водители не выдержали конкуренции с обычными службами, их тарифы были выше за счёт необходимости отчислять часть заработка аэропорту. Уже в апреле 2014 года Sky Taxi было закрыто.

Цитата из к/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Маниловщина

Бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава вступил в заочную полемику с Владимиром Омеляном по поводу количества необходимых Украине аэропортов:

«Сегодня у нас точно нет проблемы пропускной способности украинских аэропортов. В любом украинском аэропорту она намного превышает тот пассажиропоток, который есть сегодня, даже в аэропорту «Борисполь», — заявил он в комментарии для издания «Апостроф».

Как ранее сообщалось, Владимир Омелян высказывался в пользу каких-то совершенно фантастических темпов строительства — по пять новых аэропортов в год. Кава не одобряет не только темпы, но и отдельные проекты. Скажем, по его мнению, правительству не удастся в обозримом будущем найти инвесторов для проекта аэропорта в Белой Церкви (Киевская область).

«Если это — частная инициатива, которая финансируется за счет частного инвестора, то я, в принципе, полностью поддерживаю эту идею. Если же направлять на это деньги из государственного или местных бюджетов, то я уверен, что это абсолютно неоправданное расходование денег… если в бюджете имеются лишние деньги, есть более приоритетные сферы, на которые их можно потратить. Например, на пригородное железнодорожное сообщение — электрички, городские автобусы и так далее», — размышляет специалист.

Naumenkophotographer Белая Церковь сейчас. Мерзость запустения

Напомним, в правительстве ещё с прошлого года рассматривают вариант перевода в аэропорт Белой Церкви лоукостеров, чтобы удовлетворить их требования по снижению аэропортовых сборов. В качестве альтернативы рассматривался Гостомель: он в три раза ближе к Киеву (30 и 90 км), и там уже имеется аэродром, используемый, правда, для испытаний техники концерна «Антонов», а также для нерегулярных грузовых рейсов. Но эксперт этот вариант отметает:

«Гостомель точно выпадает, потому что слишком большие вложения необходимы не столько на создание аэропортовой инфраструктуры, сколько на строительство подъездов. Там необходимо не менее 100 млн евро, чтобы сделать нормальную дорогу к аэропорту».

Белая Церковь в этом смысле действительно выигрывает, поскольку связана с Киевом действующей трассой Одесса — Киев. Кроме того, в планах у правительства вот уже несколько лет числится проект дороги Киев — Белая Церковь, она станет одной из первых концессионных дорог Украины. Её вполне можно вписать в проект строительства аэропорта, ведь это дополнительный трафик для инвестора.

Minami Himemiya Порт «Южный»

Порты

В мининфраструктуры, не привлекая внимания общественности, готовят к передаче в концессию МТП «Южный» — крупнейший по грузообороту порт Украины.

«Выход государства из стивидорной деятельности является решенным вопросом. Этот процесс должен состояться во всех портах. Реализация концессионного проекта в порту Южный является одним из самых перспективных проектов, который будет важен и интересен для государства и для бизнеса, ведь стивидорная компания МТП «Южный» является одной из крупнейших в Украине», — говорит по этому поводу и.о. главы Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

Чиновники, распоряжающиеся транспортной инфраструктурой Украины, меняют точку зрения просто-таки на глазах. Ещё в прошлом году речь шла о том, что вначале в концессию передадут только два порта — Николаевский и «Ольвия». На них отработают механизм. И только затем будут передавать в концессию остальные. И тут оказывается, что ТЭО на концессию порта «Южный» будет готово уже 2 июля.

Между тем перевалка в «Южном» падает. Результат I квартала — 9,77 млн тонн (-8,9% к аппг). Впрочем, окончательные выводы делать ещё рано — пока это следствие серьёзных изменений в структуре грузооборота порта. За указанный период сразу до 6,42 млн тонн упала перевалка экспортных грузов (-24%), зато выросла перевалка импортных и транзитных грузов — до 1,76 и 1,58 млн тонн соответственно (+13,5% и в 2,2 раза соответственно). Причём по транзитным грузам рост будет наблюдаться и дальше. Как ранее сообщалось, «Южный» — один из портов, куда ушли контейнерные потоки Maersk Ukraine.

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В структуре перевалки «Южного» просматриваются несколько основных трендов этого года: рекордно растёт перевалка нефти портами Украины — 544 тыс. тонн (+51% к аппг). Перевалка экспортных грузов также падает во всех портах — 23,8 млн тонн (-7,4%).

В скором времени украинские порты будут закрыты для российских судов — правительство приняло решение закрыть для них территориальные воды (в т.ч. и реки). После поддержки Советом национальной безопасности и обороны (в одобрении сомнений нет) решение вступит в силу.

«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет захода российских судов в реки Украины», — подчеркнул заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Скорее всего, задержка рыболовецкого судна «Норд» в Азовском море было прологом к такому решению украинского правительства. Однако военный эксперт Владимир Щербаков в комментарии для сайта «Главред» напоминает, что по крайней мере в Азовском море пользы от решения не будет:

«Украина пытается, пребывая в плену своих иллюзий, сохранить какое-то влияние на ситуацию с судоходством в Азовском море. А оно признано внутренним морем двух стран, и там действует особый режим его использования. К тому же к нему не применяется такое определение, как «территориальные воды».

Порт «Лотос» во Вьетнаме (около 40% предприятия принадлежат Украине) принёс Украине 340 тыс. долл дивидендов. Из них 200 тыс. — за 2012−2016 гг и 140 тыс. — за прошлый. Будет больше, обещает Владимир Омелян, нужно лишь провести аудит.

Порт Белгород-Днестровского в этом сезоне может принять до 0,5 млн тонн молдавских зерновых — на Днестре собираются открыть пункт пропуска, чтобы отправлять молдавское зерно из украинского порта без дополнительных таможенных процедур.