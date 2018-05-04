Конфликт на Юго-Востоке Украины, несмотря на периодические «острые» заявления, кажется, всё сильнее движется к достаточно выраженной заморозке, по образу и подобию во многом сходных ситуаций на постсоветском пространстве в начале 1990-х годов. Вероятность эскалации и начала полномасштабных боевых действий между Украиной и Донецкими республиками не выглядит высокой. На этом фоне достаточно интересным фактом становится передача вооружённым силам Украины (ВСУ) американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin — оружия, о котором украинское руководство мечтало не первый год. Меняет ли что-то эта поставка?

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Покупка или подарок?

Государственный департамент США одобрил продажу 37 пусковых установок Javelin и 210 противотанковых управляемых ракет к ним на общую сумму $47 млн ещё в начале марта 2018 года. Теперь же стало известно, что уже была осуществлена поставка (на этот момент неясно, во всём ли объёме, или пока частично). Это было подтверждено многими источниками, а также президентом Украины Петром Порошенко.

Пуск ракеты FGM-148 Javelin

Подробнее: Порошенко подтвердил получение комплексов Javelin Украиной

При этом пока остаётся открытым один вопрос — платила ли Украина эти достаточно небольшие деньги сама, или же поставки шли через программу зарубежного военного финансирования (US Foreign Military Financing). О варианте с военной помощью говорят данные американского эксперта Майка Карпентера, ранее работавшего в государственном департаменте и министерстве обороны США, а также заявление Петра Порошенко от января 2018 года, в котором речь шла именно о финансировании со стороны США.

Могут ли Javelin помочь Украине?

Появившийся в 1996 году FGM-148 Javelin стал первым серийным ПТРК третьего поколения. Согласно классификации, это означает, что противотанковая ракета обладает собственной головкой самонаведения (ГСН), за счёт чего реализуется принцип «выстрелил и забыл». То есть оператору достаточно лишь захватить цель и запустить ракету — дальше инфракрасная ГСН ракеты сама управляет полётом. Это позволяет стрелку покинуть позицию сразу же после осуществления выстрела, делая риск попадания под ответный огонь минимальным. Есть и другие преимущества — крайняя простота в применении (не требует высокой квалификации оператора), а также полёт ракеты по особой траектории — «горкой». Ракета сначала набирает высоту около 160 метров, после чего поражает танк в слабо защищённую верхнюю проекцию. Танки Т-64 и Т-72, имеющиеся у сил ДНР и ЛНР, уничтожаются таким попаданием с высочайшей вероятностью (как, впрочем, и любые другие танки, не оснащённые системой активной защиты, способной сбить ракету на подлёте).

Но есть у Javelin и недостатки при сравнении с ПТРК второго поколения (ракета управляется по лазерному лучу, радиосигналу, или проводу с пусковой установки), например, с тем же российским «Корнетом». В первую очередь это достаточно небольшая дальность действия — 2,5 км, против 5 км и более (в зависимости от модификации) у «Корнета». Также недостатком является недолгий боевой режим (в него приводится ракета после выявления противника в обзорном режиме), во время которого включается ГСН ракеты. Если выстрел не будет произведён в течение двух минут, то батарея в ГСН разряжается и требует замены (выстрел, естественно, становится невозможен). Также американскому «Копью» могут сильно помешать дымовые завесы, а также системы типа «Антиснайпер», обнаруживающие оптические системы противника с помощью сканирующего лазерного луча, а потом подавляющие их более мощным лазером. Javelin обладает системой защиты от таких приспособлений, однако в этом режиме работы чувствительность тепловизора заметно падает, делая выявление и захват целей более сложной задачей. Не стоит забывать и про стоимость выстрела, достигающую $100 000.

FGM-148 Javelin

В целом не стоит отрицать, что эта поставка реально повысит возможности ВСУ по борьбе с бронетехникой, тем более что могут быть поставлены и дополнительные партии. С другой стороны, Украине как наступающей стороне чаще придётся самой задействовать танки. Ну и естественно, одной этой поставки недостаточно для повышения боеспособности ВСУ в целом, в чём сходится большинство и западных, и российских экспертов.

Что же касается реагирования России на эти поставки, то в официальном информационном поле ничего, кроме осуждений, мы, естественно, не услышим. В реальном же поле деятельности актуальным противовесом могут стать поставки ПТРК «Корнет» и/или систем типа «Антиснайпер» силам ДНР и ЛНР. Такой симметричный ответ не даст возникнуть эйфории в Киеве и, соответственно, попыткам эскалации конфликта.