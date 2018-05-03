В понедельник, 30 апреля, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал записи, в которых детально описан «Проект Амад» — «всеобъемлющая программа Ирана по разработке, строительству и испытанию ядерного оружия». Информация находилась на 100 тыс. страниц документов, тайно полученных Израилем в январе 2018 года из Ирана. В документах нет информации о текущей ядерной программе Ирана. «Проект Амад» был приостановлен в 2003 году, однако он является свидетельством того, что Тегеран лгал о мирных намерениях программы. Документы также показывают, как далеко продвинулся Тегеран в планировании и развитии ядерного оружия и как быстро такая программа может быть восстановлена, при условии, что программа уже не возобновлена, учитывая слабый режим проверки военных объектов, предусмотренный в Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA), пишет Джеймс Роббинс в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Презентация секретных документов была приурочена к 12 мая, когда президент США Дональд Трамп должен принять решение по санкциям в отношении Ирана. Тегеран ранее угрожал отменить сделку, если президент Трамп не откажется от возобновления санкций. Появившееся заявление Израиля и опубликованные секретные документы существенно сократили возможности для оправдания отказа от возобновления санкций в отношении Тегерана.

Иранская ядерная программа

Неделю назад Белый дом положительно откликнулся на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о начале многонациональных политических усилий для заключения «новой сделки с Ираном», которая должна исправить все недочеты JCPOA, который, в частности, не предусматривает никаких ограничений в отношении иранской ракетной программы и не обеспечивает необходимого уровеня контроля за ядерными объектами Ирана. Также новое соглашение должно учитывать тот факт, что первоначальное ядерное соглашение с Тегераном истекает в 2025 году, после чего ограничения будут сняты и Иран, по-видимому, сможет реализовать свою ядерную программу в рамках «проекта Амад».

Подписание «нового соглашения» устранило бы ряд спорных вопросов и недостатков ядерного соглашения, подписанного в 2015 году, оставив без изменения его структуру. Необходимо создание многостороннего форума для устранения существенных недостатков первоначальной сделки. Также новое соглашение поставит Иран в известность о его незаконном и злокачественном поведении. Новое соглашение потенциально предусматривает гибкий подход, который можно было бы использовать в рамках ООН или, в случае, если Россия и Китай не проявят интереса к новой сделке с Ираном, можно было бы рассматривать как отдельное многостороннее соглашение. В свою очередь Иран может участвовать или отказаться от участия. Если Тегеран откажется от подписания нового соглашения, западные переговорщики могут использовать форум для одобрения нового режима международных санкций, ориентированных на те аспекты, которые не предусмотрены в первоначальной сделке. США также оставят за собой право расторгнуть JCPOA в любой удобный момент.

Администрация бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы наивно полагала, что JCPOA поможет разрядить международную напряженность вокруг Ирана. Вместо этого исламская республика увеличила свою поддержку террористических и повстанческих групп, расширила свое региональное влияние, вмешалась в сирийскую гражданскую войну и стала более решительно развивать программу по созданию баллистических ракет.

Tasnim News Agency Пуск иранской ракета «Эмад». 2015

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Иран заявил, что он не согласится на внесение каких-либо изменений в соглашение 2015 года. На самом деле первоначальная сделка не предусматривает внесения изменений. В любом случае, если Иран в одностороннем порядке выйдет из соглашения и перезапустит свою ядерную программу, президент Трамп пообещал, что Тегеран столкнется с «большими проблемами», с которыми он раньше никогда не сталкивался.

«Новая сделка» выгодна для Соединенных Штатов во всех отношениях: она позволила бы исключить недостатки JCPOA, не разрушая его. Также Вашингтон смог бы привлечь внимание международного сообщества к другим аспектам злонамеренного поведения Ирана, помимо его ядерной программы. Также стремление к заключению новой сделки с Ираном демонстрирует постоянную готовность администрации Трампа искать многосторонние дипломатические решения по международным вопросам. Если Иран откажется от сотрудничества, так тому и быть, однако ему придется столкнуться с последствиями.

Окей, муллы, ваш ход.