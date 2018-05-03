Бывший министр обороны Израиля Моше Аренс опубликовал на днях в газете «Хаарец» статью о политике России в Сирии под заголовком «Как сирийский гамбит Путина может закончиться манифестацией военного превосходства Израиля».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Громкий заголовок может показаться несколько чванливым, что свойственно всем газетам, гоняющимся за «рейтингом». Однако Аренс вполне трезво рассуждает о том, как советские системы ПВО были эффективны в Египте в конце шестидесятых и в ходе войны Судного дня 1973 года. Советские инструкторы и советская технология лишили тогда Израиль господства в воздухе и привели к осязаемому для Израиля количеству жертв. Но тут же Аренс напомнил о том, как в ходе войны в Ливане в 1982 году Израилю удалось полностью нейтрализовать советскую систему противовоздушной обороны. Таким образом, бывший министр обороны Израиля подтвердил все то, что мы писали еще две недели назад.

Аренс полностью подтвердил написанное нами о непростой дилемме для руководства России. Россия, безусловно, заинтересована в поставке своих систем вооружения на Ближний Восток. Но никакой льготы для России не будет в том, что израильская авиация покажет «неактуальность» систем С-300 и С-400.

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-300

Последние события ставят Россию перед новыми вызовами. После решительного протеста Москвы три недели назад в связи с израильским ударом по иранским подразделениям в Сирии и вследствие недопущения прорыва израильской границы террористами Хамаса (филиал запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане») в Газе, в Израиле отметили отсутствие российской реакции на самый мощный налет на иранские части в Сирии, состоявшийся на прошлой неделе. Слухи говорят, что в первом случае Израиль не предупредил России, а во втором — предупредил.

Сотни израильских операций на территории Сирии против иранских подразделений, против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и против «Хезболлы» (разрешенная в РФ террористическая организация) никак не затронули российский военный контингент и почти не коснулись сирийских военных. Тем не менее очевидное для всех действующих в Сирии сторон российско-израильское взаимодействие не прибавляет задора в российско-иранских отношениях. Москве приходится балансировать между желанием избежать трений с Иерусалимом и необходимостью взаимодействовать с Ираном и «Хезболлой», активно участвующими в истреблении остатков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и других радикальных суннитских группировок.

Напомним, что руководство России приняло стратегическое решение не допускать широкой вовлеченности в Сирии, которая могла бы напомнить Афганистан. Поэтому Россия работает преимущественно с воздуха, а солдаты Асада и шиитские боевики вместе с иранцами сражаются непосредственно на земле. Таким образом, продолжение присутствия этих людей сурового и свирепого нрава соответствует российским интересам на этом этапе. При том, что роль Ирана все менее симпатична Москве, ибо уже налицо конфликты интересов между Россией и Ираном в Сирии.

В российских телепередачах часто говорят чуть ли не о союзнических отношениях Москвы с Тегераном. Говорящие незнайки упускают из вида то, что ровно такое же сотрудничество, как между Ираном и Россией в Сирии, существовало и существует по сей день между американцами и иранцами с прочими шиитами в Ираке: американцы бомбили с воздуха, а те осуществляли зачистки. Так было в Мосуле и не только. При этом американские политологи и политики не называют Иран своим союзником…

Тем не менее Россия заинтересована в поставках оружия и других российских товаров в Исламскую Республику Иран. Этим в немалой степени продиктована безоговорочная российская поддержка продолжению действия ядерной сделки с Ираном. И эта позиция Москвы вполне понятна всем реалистам в политике, включая израильское руководство.

Однако уместны вопросы, которые могли бы задать себе в эти дни российские лидеры. Главный вопрос: какую пользу Россия извлекает из отношений с Ираном? Да, мы сказали о поддержке на суше против суннитских террористов в Сирии. И сразу добавили, что Тегеран становится там очевидным конкурентом больше, чем союзником.

Reza Dehshiri Армия Ирана

Нам также сдается, что в Москве не осознали еще сущностного изменения баланса сил после фантастически успешной операции Моссада по извлечению ста десяти тысяч секретных иранских документов. Судя по последнему холодному заявлению министра иностранных дел Сергея Лаврова о необходимости продолжения действия соглашения с Ираном, он сам покамест не принял близко к сердцу того, что произошло. Речь идет о самой успешной операции (или об одной из самых успешных операций) в истории разведки. Но не этот заголовок важен здесь нам. В Тегеране могут только гадать о том, какие еще секретные сведения попали к израильтянам. А много ли вообще осталось там секретов, которые доселе не раскрыты Моссадом?

Этот удар — катастрофа для Ирана. Неспроста внутренние акции протеста усилились за последние дни. Тегеран терпит поражения и позор в Сирии, а сейчас и вовсе — в самих закромах исламской республики.

Баланс сил на Ближнем Востоке заметно изменился в пользу Израиля за последнее время. Это связано не только с небывало дружественной Израилю администрацией Трампа. Главное — собственные успехи Израиля.

Все это никак не отменяет тех задач, которые ставит перед собой Москва на Ближнем Востоке. Но учесть этот фактор стоит. Или кто-то полагает иначе?