ИА REGNUM продолжает поднимать полузабытые и малоизвестные страницы из истории Великой Отечественной войны и рассказывать, как строился Сурский рубеж и Казанский обвод в пределах территории Чувашии. В ходе подготовки материалов выясняется, что у многих в семье кто-то участвовал в масштабном оборонительном строительстве. Что и не удивительно: на выполнение задания Госкомитета обороны были мобилизованы в Чувашии «все людские и материальные ресурсы», «не было ни одного колхоза в республике, не пославшего лучших своих представителей» на стройку, получившей название всенародной. На основе архивных материалов, собранных корреспондентом ИА REGNUM в Государственном архиве современной истории Чувашии (БУ «ГАСИ»), продолжаем рассказывать о трудовом героизме участников тех событий.

СССР

«Мама, вы меня больше не увидите»

В Чувашии строительство рубежа началось в октябре 1941 года. На территории республики было организовано шесть военно-полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу — с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре. Два ВПС были на Казанском направлении: в селах Октябрьское и Янтиково. В докладной начальнику управления пропаганды и агитации ВКП (б) Александрову, направленной из Чувашии, отмечается, что протяжённость рубежей составила 380 км, вынуто 4 897 000 кубометров земли, на строительство затрачено 5 329 000 человеко-дней.

Из докладной начальнику управления пропаганды. Из фондов БУ «ГАСИ». П-1. Оп. 23. Д. 398

В партархивах Чувашского обкома отмечалось, что на работы были направлены «десятки тысяч трудящихся и обозы продовольствия», при этом «колоннам наиболее отдалённых районов пришлось проделать стокилометровый путь». Мобилизовали жителей «не моложе 17 лет, физически здоровых». Ежедневно участвовало в стройке в среднем 85 тыс. человек, отдельными периодами достигало 110 тыс. человек. Согласно архивным данным, на 1 октября 1941 года в Чувашии насчитывалось 1 102 200 жителей, из них в возрасте от 17 до 54 лет — 511 608. В целом за годы войны с территории Чувашии было мобилизовано более 208 тыс. жителей, из которых 106 тыс. погибли.

«На стройке работали: колхозники, единоличники, рабочие, служащие, домохозяйки и учащиеся высших и средних учебных заведений», — говорится, в частности, в докладной начальнику управления пропаганды и агитации ВПК (б) Александрову.

«Работы велись без единого выходного дня за всё время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов. Отдалённость рубежа, слабая его населённость затрудняли размещение людей и осложняли доставку продовольствия и фуража», — говорится, в частности, в постановлении бюро Чувашского обкома партии об итогах работы по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.

По другим свидетельствам, в 1941 году холода достигали 50 градусов. А это значит, что было не только аномально холодно, но и земля промёрзла, превращаясь в каменные глыбы и едва оттаивая даже при разведении костров. Техника тогда была редкостью и роскошью, поэтому работы повсеместно шли вручную — использовались лопаты, кирки, кувалды, пилы, тележки. Но даже этих простых инструментов хронически не хватало.

К примеру, в Чебоксарском районе в сельхозартели «Моряк» на 38 человек был один лом, в сельхозартели им. Водопьянова на 45 человек — один лом, в Марпосадском районе на участке работ колхоза «Верный путь» на 159 человек — семь ломов, на участке работ колхоза «Заря» на 46 человек — три лома. Поэтому «остальная часть колхозников ожидает, когда один человек снимет замёрзший покров земли, чтобы продолжить работу лопатами», приводятся данные в сборнике документов «Совершенно секретно» Чувашского государственного института гуманитарных наук (составителя Евгений Касимов и Дмитрий Захаров).

Строительство осложнялось бытовыми условиями. Люди жили в землянках, бараках, палатках, шалашах, более везучие заселялись в дома в близлежащих населённых пунктах. Во время работы постоянно не хватало помещений, где можно было бы обогреть людей, и тёплой одежды — особенно быстро изнашивались рукавицы и обувь, поэтому была организована торговля лыком и лаптями.

Кормили однообразно, при этом постоянно были перебои с доставкой. В результате рабочие оставались без еды по несколько суток. Были факты завоза гнилой еды, с червями. Кто-то не выдерживал и дезертировал.

Люди обмораживали конечности, падали в рвы, были случаи обвала при разработке грунта. Для кого-то эта стройка становилось последней. К примеру, сохранилось письмо 17-летней девушки из Канашского района:

«Мама, вышлите мне бельё, хлеба и картошки. Вы меня больше не увидите, как и я вас не увижу. Люди говорят, что и раньше во время рытья окопов люди умирали. Видно, и мне не придётся вернуться домой».

«Дрались за высокую производительность труда»

Выстоять и выдержать помогали надежда на победу и ожидание мира на родной земле. Но люди жили не только надеждой. На их глазах ежедневно совершались трудовые подвиги, которые вдохновляли и мотивировали других. Среди строителей, которых ещё называли бойцами, развернулось социалистическое соревнование с переходящим Красным знаменем, многие брали на себя повышенные обязательства. Также была организована «партийно-политическая и агитационно-массовая работа».

«Обком ВКП (б) выделил для этой работы ответственных республиканских и районных партийных и советских работников. Всего на строительстве работали в качестве политруков 420 чел., агитаторами — 3200 чел. Политруки и агитаторы проводили систематическую разъяснительную, массово-политическую работу, повседневно бывая среди рабочих, проводили среди них доклады, беседы, читки газет, политинформации, выпускали боевые листки, личным примером показывали образцы стахановской работы, передавая опыт передовиков строительства во все бригады и участки. Широкая популяризация стахановских методов работы способствовала расширению социалистического соревнования, повышению производительности труда. В социалистическое соревнование были втянуты все рабочие и работницы строительства, которые буквально дрались за высокую производительность труда, за досрочное окончание строительства», — говорится, в частности, в постановлении бюро Чувашского обкома партии.

Немаловажные факторы, которые также помогли сдать оборонительные рубежи досрочно, — железная дисциплина и уголовная ответственность за невыполнение приказов. К примеру, в приказе №28, изданном начальником военно-полевого сооружения №6 Восканяном, приводится пофамильный список начальников участков и главных инженеров, которые «свои обещания на активах, решения этих активов» и «указания о правильной организации труда, расстановке людей не выполняют».

«Прорабы и десятники этих участков на трассе бывают редко, а начальники участков и главные инженеры не ликвидируют преступную расхлябанность среди инженерно-технического персонала», — отмечается в приказе Восканяна.

Поэтому всем руководителям поручено «с утра и до окончания работ» «находиться на трассе», «отлучки» были разрешены только на 1 час — «на обед». И предупреждение: при невыполнении виновные «будут привлекаться к уголовной ответственности, невзирая на лица».

Такие факты не были массовыми, в отличие от примеров трудового героизма. В частности, свидетельства этому хранятся в партийном архиве Красночетайского района Чувашии (в фонде ГАСИ) сохранились характеристики на передовиков — всего более 100 документов, в том числе рукописных. Отличившиеся получали премии, отпуска, благодарственные письма и другие награды.

Характеристики как свидетельство героизма

Приведём ряд выдержек из сохранившихся характеристик. Начальник одного из военно-учебных пунктов Павел Герасимов, чей ВУП был признан одним из лучших, получил благодарность за то, что «добился укрепления дисциплины» и повышения производительности труда: «ежедневная выработка на одного бойца-рабочего 140%».

Характеристика на Павла Герасимова. Из фондов БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. Д. 434

"Основным условием успеха является большевистская дисциплина, основанная на постоянном освещении вопросов Отечественной войны, на соцсоревновании, его ежедневном подытоживании на основе индивидуальных и звеньевских заданий», — говорится, в частности, в характеристике.

Прораб одного из участков Иван Огандейкин был выдвинут в кандидаты на слёт ударников и стахановцев ВПС-2, так как его бригада выполняла нормы выработки 170−175%, и он проявил себя «хорошим политработником». Кроме того, под его руководством «среди рабочих строительства в фонд обороны было собрано 514 рублей и реализовано билетов денежно-вещевой лотереи на 810 рублей».

В характеристике на политрука Герасима Кудряева отмечается, что он «постоянно находился среди рабочих оборонных сооружений и правильно сочетал политмассовую работу с производственной работой». Бойцы-рабочие Атнарского ВУП, где он работал комиссаром, выполняли нормы выработки на 170−200%.

Не отставали от мужчин и женщины. К примеру, колхозница Елена Яндайкина «провела в жизнь слова т. Сталина в докладе от 6-го ноября 1941 года»:

"Со дня начала оборонительных работ она не имела ни одного дня отлучки и ежедневно выполняла дневные нормы по земляной работе по 2,5 км при норме 1,8 км, что составляет 139%, за последнее время дневную норму выполняет на 150−160%».

Врач одного из участков Мария Мунина «за время работы на строительстве проявляла исключительную чуткость и заботу к рабочим-колхозникам строительства».

Характеристика на Марию Мунину. Из фондов БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. Д. 434

«Принимала рабочих с 5 часов утра до 11 часов вечера, не считаясь с рабочим временем. По своей инициативе часто выезжала к рабочим на трассу строительства и оказывала необходимую медицинскую помощь на месте работы. Ею проведена большая профилактическая работа. Срочными и энергичными мерами быстро сумела предотвратить возникшую эпидемическую заболеваемость сыпного тифа», — отмечается, в частности, в характеристике.

В отчёте военного отдела Ядринского РК ВКП (б) сообщается, что в Ядринском районе из занятых на строительстве 906 человек выполняли норму от 100% до 150%, 240 человек — от 150% до 200%, 88 человек — свыше 200%. А «в первых рядах, как и всегда, шли коммунисты и комсомольцы».

«В частности, член партии Шмелев Ил. Ник. работает начальником смены пожарной команды, несмотря на престарелость, ежедневно перевыполнял производственные нормы на строительстве военных сооружений».

Награждение

По итогам строительства бюро обкома ВКП (б) обратилось с ходатайством в Госкомитет обороны «О предоставлении правительственных наград лучшим участникам, проявивших подлинные образцы трудового героизма на оборонительных рубежах». Их было более 50 человек. Ещё 234 человека были награждены почетной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР (данные Госархива современной истории Чувашии).

Среди представленных к награде — бригадир землекопов Михаил Безбородов, (Алатырский район), который работал на строительстве с первых дней и до конца завершения работ. Его считали одним из лучших бригадиров, организаторов стахановского труда. Члены «его бригады систематически выполняли норму выработки на 200%».

»Безвыездно работала землекопом» Мария Хозикова, которая «как депутат сельского совета показывала личный пример рабочим своей бригады», «систематически выполняла дневную норму до 250%». Минслу Шарафутдинова работала звеньевой звена землекопов, «вовлекла всех членов в соцсоревнование и добилась овладением стахановским методом работы»: все «9 человек ее звена норму выработки выполняли до 480%». Начальник участка ВПС №2 Матвей Кузьмин (Красночетайский район), «правильно рассчитав рабочую силу, а также добившись высокой производительности труда, строительство своего участка закончил на 7 дней раньше установленного срока с оценкой «хорошо».

Сами церемонии награждения были больше, чем просто торжество.

«Вручение почётных грамот нужно организовать так, чтобы оно мобилизовало колхозные массы на лучшее проведение сельскохозяйственных работ, для чего важно подготовить самих награждённых к выступлениям при получении почётных грамот, а также организовать выступление руководителей колхозов, советских партийных работников. Все выступления необходимо кратко записать в протокол. Протокол вручения вышлите нам», — говорится в сообщении и.о. секретаря президиума Верховного Совета Чувашской АССР А. Измайлова, направленном секретарю красночетайского райкома ВКП (б) М. Кузьмину.

Поручение. Из фондов БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. Д. 434

В протоколе вручения, который также хранится в ГАСИ, приводятся выдержки из выступления награждённых. Почётные грамоты были вручены 4 мая 1942 года «на собрании партийного, советского и колхозного актива» Красночетайского района с участием более 240 человек.

«В дни Отечественной войны наши доблестные воины Красной Армии и все советские народы ведут борьбу с озверелыми немецкими оккупантами до полного разгрома. Наши рабочие, служащие, мужчины и женщины работают на предприятиях, не покладая рук. И дают фронту всё больше и больше танков, самолётов, пушек, пулемётов, миномётов, винтовок и боеприпасов.

Наши колхозники, мужчины и женщины, работают на полях не покладая рук и дают фронту больше и больше хлеба, мяса и сырьё для промышленности. Перед нами стоит задача успешного завершения весеннего сева и получения высокого урожая в 1942 году», — приводится, к примеру, фрагмент выступления Ивана Зоркова.

Письмо Берии

В телеграмме, направленной из Чувашии в НКВД Лаврентию Берии, говорится, что «на строительстве рубежа местное население Чувашии показало образцы отличной работы. Многие колхозы-бригады проявили высокий трудовой энтузиазм, систематически выполняя нормы в 2−3 раза»:

«На работах выковался инженерно-технический персонал. Многие инженерно-технические работники проявили себя как организаторы и передовики производства. Закончив работы, местное население и инженерно-технический состав 12 Армейского Управления готовы с такой же энергией выполнить любое новое задание Партии и Правительства».