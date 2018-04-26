Дача Оренбургского областного комитета КПСС в 2017 году включена в перечень выявленных памятников истории и культуры и готовилась к внесению в госреестр объектов культурного наследия. В отношении выявленных объектов культурного наследия запрещен их снос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Разрушенное наследие

Напомним, вокруг здания бывшей обкомовской дачи, которое наполовину демонтировано, не утихает скандал. Собственник в феврале 2018 года начал снос объекта. Однако работы пришлось приостановить. Из-за тревожных сигналов от неравнодушных горожан на место выезжали правоохранители и высокопоставленные чиновники. Прокуратура выдала предостережение о недопущении производства сноса объекта. Надзорное ведомство делало акцент на том, что спорный объект является ценной постройкой советского периода и входит в зону охраняемого природного ландшафта, поэтому производство каких-либо работ по демонтажу строений бывшего санатория, а также уничтожение зеленых насаждений на его территории запрещены.

Противостояние

Однако собственник (ООО «Статус») оспорил предостережение в суде. Прокуратура не смогла предоставить судебной инстанции доказательства доводов отнесения объекта к ценным постройкам, его нахождения в охраняемой зоне, уничтожения либо повреждения зеленых насаждений. В результате суд признал незаконным не снос дома, построенного в духе сталинского классицизма, а прокурорское предостережение.

Фиаско в первой инстанции потерпело и минкультуры региона. Ведомство требовало суд привлечь ООО «Статус» к административной ответственности за снос ценной застройки. Однако вина организации в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации также доказана не была. Административное производство прекратили.

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В свою очередь минкультуры заявило о намерении обжаловать судебное решение. Если ранее министерство делало упор на зону охраняемого ландшафта, в которой находится полуразрушенная бывшая обкомовская дача, то теперь чиновники сместили акцент на статус самого объекта. Это не просто ценная застройка, а объект, внесенный в перечень выявленных памятников истории и культуры.

В отношении выявленных объектов культурного наследия запрещен их снос (ст. 16 Закона № 73-ФЗ); при содержании и использовании выявленного объекта культурного наследия собственники либо иные законные владельцы обязаны осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия; не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен (ст. 47.3 Закона № 73-ФЗ).

В случае угрозы ухудшения состояния выявленного объекта культурного наследия региональным органом охраны объектов культурного наследия могут быть установлены требования к содержанию и использованию объекта в целях обеспечения сохранности и неизменности облика.

В минкультуры региона сообщили, что в 2017 году было принято к рассмотрению более 15 заявлений от граждан, организаций и инициативных групп с рекомендацией рассмотреть те или иные объекты на предмет их исторической, культурной или архитектурной ценности. Из 15 обращений семь, в том числе и здание бывшей обкомовской дачи, внесены на рассмотрение членам научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия Оренбургской области — наблюдательного совета при министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области. Мнения экспертов послужили основанием для издания приказа министерства о постановке всех семи объектов в перечень выявленных памятников истории и культуры.

ИА Красная Весна Советское наследие

Далее в течение года госорган обязан провести историко-культурную экспертизу данных объектов с привлечением экспертов, аккредитованных Министерством культуры Российской Федерации, которая подтвердит либо опровергнет обоснованность присвоения статуса объекта культурного наследия перечисленным в приказе министерства зданиям, правомерность их включения в Единый реестр объектов культурного наследия, а также, в случае присвоения статуса, определит наименование, вид и категорию историко-культурного значения (федеральная, региональная или местная (муниципальная) каждого объекта.

«Требования, а также иные меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия указываются в предписании, направляемом региональным органом охраны объектов культурного наследия собственнику или иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия. Собственники объектов, включенных в перечень, письменно проинформированы о принятом решении и требованиях, предъявляемых к содержанию выявленных объектов культурного наследия», — сообщили в минкульте области.

В свою очередь ООО «Статус» заявило о том, что решение о сносе здания было принято в связи с аварийным состоянием указанного здания и обрушением перекрытия, сообщили в Ленинском районном суде Оренбурга.

Министерство культуры и внешних связей Оренбуржья сменило тактику, но продолжает отстаивать свою позицию. Если у минкультуры репутационные риски и чиновники ищут доказательства незаконности сноса здания на набережной Урала, то у собственника на кону еще и экономический интерес. В планах — возведение жилого комплекса на лакомом куске земли.

Не исключено, что за противоборством собственника и минкультуры горожане и информресурсы будут наблюдать со спортивным азартом. Среди оренбуржцев витает скепсис. Даже если снос признают незаконным, то что дальше? Разрушено 50% постройки. Чтобы добиться восстановления объекта, нужно время и колоссальные денежные объемы. Хватит ли сил у чиновников на отстаивание требований и останется ли у собственника желание владеть зданием, ставшим помехой в реализации бизнес-плана? Согласно пессимистическому сценарию, Оренбургу могут достаться руины, заросшие бурьяном.

v4photo Заброшенный дом

Стоит отметить, что 29 домов в центральной части города Оренбурга, включенных и расселенных в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2017 годы, взяты под постоянную охрану. Как подчеркнули в минкультуры области, принятые меры нацелены на сохранение ныне расселенных и опустевших объектов культурного наследия.

Между тем опустевшие исторические дома, даже взятые под охрану, без ремонтных работ будут саморазрушаться. В конце апреля в историческом ядре города рухнул расселенный дом. Он не был включен в перечень объектов культурного наследия. Здание не выдержало бремени старости.

Город оказался заложником разрушенной временем истории. Дома, которые могли бы стать визитной карточкой, уникальным обликом, стареют, ветшают и разрушаются. Если обычные строения можно пустить под снос, то с объектами культурного наследия дело обстоит сложнее. Муниципальные чиновники пытаются под благовидным предлогом сдать здания в аренду бизнесменам, однако те неохотно откликаются, не видя для себя экономической выгоды. Если мэрия не сменит тактику, то дома, являющиеся памятниками истории, либо разрушатся сами, либо им «помогут» разрушиться, списав обрушение на то, что конструкции не выдержали испытания временем. На месте уникальных исторических построек быстро возведут жилые высотки. Заурядные с архитектурной точки зрения, но имеющие статус элитных.