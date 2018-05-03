* ж — запрещённая в России организация

В среду, 2 мая, во время марша украинских нацистов по Одессе руководитель местного отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Татьяна Сойкина публично призвала «очистить Одессу и Украину от ж*дов». Никакой реакции от власти, правоохранительных органов или «мирового сообщества» не последовало.

ru.wikipedia.org Украинские боевики

Украинские олигархи и западные политики выпустили из бутылки джинна украинского нацизма для свержения законной власти. А теперь этот джинн не хочет возвращаться в бутылку или «вести себя прилично». У него нет таких навыков. Он будет двигаться по своей, вполне известной, траектории до тех пор, пока не будет уничтожен вместе с породившим его режимом.

Четыре года назад, 2 мая 2014 года, местные и преимущественно заезжие нацисты жестоко убили 48 местных жителей за их политические взгляды. Основной целью массового убийства была деморализация оппонента.

Все исполнители убийства видны на видеозаписях. Известны заказчики и организаторы убийства во главе со спикером парламента Андреем Парубием и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Настоящего расследования трагедии не ведется, к ответственности привлечены только пострадавшие.

«Мировое сообщество», если подразумевать под ним лидеров ведущих западных стран, не проявляет к Одессе никакого внимания. Никто из первых лиц украинской власти не приехал в город и не сказал хотя бы необходимых слов. Таково поведение соучастников убийства.

2 мая 2018 года центр Одессы был заполнен тысячами сотрудников правоохранительных органов. Их задача заключалась в том, чтобы мешать проведению акции памяти. Местные и заезжие нацисты нападали на людей, возлагающих цветы. Правоохранители им не мешали. Вечером по городу прошла колонна нацистов, та самая, где говорилось об «очистке от ж*дов». Правоохранители помогали им в проведении этой акции.

ru.wikipedia.org Украинские боевики

2 мая 2014 года стало точкой невозврата. В этот день умерла прежняя, родившаяся в 1991 году Украина. Ее место заняло другое государство — с олигархами у власти, нацистами на площадях, импотентными правоохранителями, гражданской войной и политической цензурой.

2 мая — символическая дата оккупации Украины альянсом нацистов и воров. Большинство жителей юго-восточной части страны, в том числе и Одессы, прекрасно отдают себе в этом отчет. У них нет ни политических, ни силовых рычагов для того, чтобы бороться с этой оккупацией. Они ждут освободителей. Но задачу-минимум — адекватное восприятие происходящего и сохранение памяти — они выполняют.

Ни западные политики, ни украинские олигархи не хотели бы слушать с площадей про «очистку от ж*дов». Для них нацисты — это боевые отряды и пушечное мясо, которое можно бросать под собственные пули на Майдане и натравливать на политических оппонентов. Западные политики и украинские олигархи хотели бы, чтобы нацисты этим и ограничивались.

Но так не бывает. Те уже почувствовали вкус крови и вкус безнаказанности. Почему они должны останавливаться? Они прекрасно видят, что власть их боится, потому что за этой властью нет ни правды, ни верных соратников. Они лучше всех знают, что после 2 мая 2014 года на Украине с помощью силы можно получить всё что угодно.

Им недостаточно права избивать и убивать оппонентов по всей стране и мирных людей в Донбассе. Недостаточно права участвовать в рейдерстве, мародерстве, записываться в частные армии. Через запятую после слова «ж*ды» в их лозунгах звучит слово «олигархи». Выпущенный из бутылки джинн не хочет быть подчиненным, он хочет получить всё.

Что такое анонсированный ими «украинский порядок», всем хорошо известно еще с сороковых годов ХХ века. Бедность, необразованность и культивируемая многие годы агрессия в сумме дают Бандеру, Волынь и погромы. В сороковых общаться с украинскими нацистами брезговали даже их немецкие кураторы. Сегодня они вызывают такие же чувства у своих современных кураторов из Киева, Брюсселя и Вашингтона.

Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина»

Однако у нацистов есть два огромных преимущества перед собственными кураторами. Во-первых, они готовы к реальному физическому действию, тем более что их уже научили ходить строем и вооружили. Во-вторых, они ничего не боятся, потому что им нечего терять. К тому же украинская власть, мягко говоря, не монолитна, и разные ее подразделения для борьбы со своими конкурентами регулярно прибегают к помощи нацистов. А значит, держат их в форме и в тонусе.

Для захвата власти и превращения Украины в источник напряжения для России украинские олигархи и западные политики выпустили из бутылки джинна, которого они не могут контролировать. Бедности и агрессии становится только больше, а это значит, что от слов об «очистке от ж*дов» очень быстро перейдут к делу. Нацисты должны катиться по своей наклонной, потому что только движение, как можно более быстрое и яростное, отвлекает их от осознания собственной бесчеловечности и собственного ничтожества. Таков закон общественно-политической физики.

Украинские нацисты вносят огромный вклад в дело уничтожения страны изнутри. Этот вклад состоит и в разрушении правоохранительной системы, и в уничтожении экономики. Но прежде всего он состоит в том, что никто из вменяемого молчаливого большинства страны не считает нацистов своими. Власть, создавшая этих нацистов и потакающая им, воспринимается как оккупационная. Когда придет время разлома страны, на защиту этой власти не станет ни один человек.