



Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Ереван ещё бурлит

Политический кризис в Армении продолжается. Очень хочется надеяться, что выход из него будет осуществлен конституционным путем. Трудно не согласиться с мнением лидера Армянского национального конгресса, бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, который заявил, что «соблюдение буквы закона и духа Конституции исходит из интересов как самой Армении, так и властей и оппозиции». Он также подчеркнул, что «легитимность власти, сформированной другим образом, не будет признана ни народом, ни международным сообществом».

Конечно, нынешние события в Армении изучаются и будут тщательно изучаться. Сейчас же многое воспринимается по телевизионной «картинке», из различных заявлений правящих политиков и оппозиции. Соглашаться или оспаривать звучащие выводы непродуктивно, поскольку политические процессы в республике развиваются и будут дальше развиваться. Точно так же невозможно ответить и на вопрос относительно имиджевых потерь или приобретений для Армении. При одном сценарии развития событий это может стать прорывом, при другом — страну отбросят в своем развитии на десятилетия назад. Но есть вывод, который сейчас не вызывает сомнений: как бы дальше ни развивались события, Армения уже никогда не будет прежней. А вот станет ли она «новой», в чем именно будет заключаться эта «новизна», говорить пока сложно.

Отметим следующие особенности момента. Россия, конечно, очень внимательно наблюдает за ситуацией в Армении, поскольку эта страна является ее стратегическим партнером, членом ОДКБ и Евразийского экономического союза. Вместе с тем невмешательство Москвы в дела Армении признает лидер протестов Никол Пашинян. Более того, представители Кремля квалифицируют нынешние события в Армении как «исключительно ее внутреннее дело». В широком контексте нынешний политический кризис можно рассматривать как своеобразную проекцию с соседнего Ближнего Востока «дуги эскалации». С этой точки зрения главным акселератором, способствующим дестабилизации во всем Закавказье, логично было бы считать нагорно-карабахский конфликт. Однако факты говорят о том, что подобный взгляд носит упрощенный характер. Насколько известно ИА REGNUM, Москва предупредила Баку о недопустимости вооруженной эскалации на линии соприкосновения конфликтующих сторон в зоне конфликта.

Parliament.am Никол Пашинян

Аналогичной позиции фактически придерживаются и другие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, призывающие все стороны политического конфликта в Армении к поиску широкого диалога, чтобы конституционным путем избрать новое правительство. В частности, американский политический эксперт Джейсон Смарт, комментируя ситуацию, заявил следующее: «Если бы Вашингтон был активным игроком в этих процессах, то давно десантировал бы в Ереван высокопоставленных чиновников государственного департамента США, а также конгрессменов. Но этого нет, там только посол Роберт Миллз внимательно наблюдает за ситуацией. Нам в Вашингтоне пока неизвестно, как завершится ситуация в Армении. Мы не поддерживаем в Армении ни одну из сторон, мы поддерживаем целиком процесс». В то же время, касаясь возобновления военных действий в Карабахе, Смарт отметил, что «Баку проявляет очень большую сдержанность, и мы в Вашингтоне видим это. США не заинтересованы в возобновлении военных действий в Карабахе и будут всячески отговаривать стороны от подробного развития ситуации».

Объективности ради отметим, что первоначально в Азербайджане раздавались призывы воспользоваться кризисом в Армении и решить карабахскую проблему силовым путем. Но сейчас такие лозунги звучат как исключение. Прежде всего потому, что Республика Арцах не охвачена кризисом и демонстрирует устойчивость своей государственности. К тому же война против Нагорного Карабаха может сбить волну «революционного процесса» в Ереване, выставить Баку в роли авторитарного агрессора. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву такой негативный политический имидж не нужен. К тому же он не знает, как в таком случае поведет себя Россия, да и так называемый коллективный Запад. Баку вынужден ждать, пока в Армении не появится новое правительство, только после этого можно будет возобновить переговоры по урегулированию конфликта под эгидой МГ ОБСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

И еще. Сейчас появляется немало заключений экспертов о том, что любое новое правительство Армении будет пытаться «модернизировать» свои отношения с Москвой. Об этом, например, рассуждает известный британский политолог Томас де Ваал. Возможно, Россию попытаются заставить «умыть руки». Но и тогда вряд ли урегулирование нагорно-карабахского конфликта пройдет по азербайджанскому сценарию. Ведь как ни крути, но Москва придерживалась и пока еще придерживается иных принципов в урегулировании конфликта. Одним словом, в регионе складывается нештатная ситуация и многое не поддается прогнозированию. Азербайджан пока ведет себя очень благоразумно. Но ближайшие дни станут для Армении судьбоносными. Наступает время решений.