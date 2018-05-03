Недовольный ядерной сделкой с Ираном президент США Дональд Трамп поставил своим европейским союзникам условие: либо Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) будет исправлен до 12 мая, либо он вновь введет санкции. В ответ на это партнеры Вашингтона в ЕС выступили с рядом мер, которые должны дать главе Белого дома возможность заявить о его победе и в то же самое время остаться в рамках соглашения. Тем не менее если лидеры государств — членов ЕС хотят сохранения соглашения, им нужно не быть заложниками капризов администрации Трампа, а действовать в своих интересах, пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Автор отмечает, что иранская проблема вышла на первый план в интересный момент — спустя 15 лет после вторжения в Ирак. Для дипломатов ЕС катастрофа 2003 года и успех ядерной сделки в 2015 году представляют собой две внешнеполитические крайности. Так, война в Ираке стала печальным моментом для ЕС. Тогда страны-члены были друг против друга, поддерживая и выступая против вторжения США, несмотря на то, что ни одна из них не имела влияния на решения Вашингтона. Ядерная же сделка, напротив, воспринимается как решительный успех ЕС.

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Стремясь избежать еще одной войны на Ближнем Востоке, страны блока начиная с 2005 года стали действовать с опорой на свои интересы, применя различные методы наказания и поощрения как в отношении Тегерана, так и Вашингтона. В частности, Ирану европейские дипломаты предложили выбирать между замораживанием своей ядерной программы и выходом из международной изоляции, с одной стороны, и продолжением работ в ядерной области, что повлекло бы за собой дальнейшее ужесточение санкций и, возможно, начало войны. В то же самое время страны ЕС, убедив Россию и Китай поддержать их стратегию, поставили перед выбором и США: либо Вашингтон присоединяется к международной коалиции для оказания дипломатического давления на Иран, либо он будет вынужден принимать военные меры сомнительной эффективности в одиночку.

На сегодняшний день основными задачами лидеров стран ЕС являются деэскалация борьбы за гегемонию на Ближнем Востоке Ирана и Саудовской Аравии, ядерное нераспространение, борьба с терроризмом и остановка потоков беженцев на территорию государств — членов блока. Однако осуществление поставленных задач во многом подрывается администрацией США, которая демонстративно встала на сторону Эр-Рияда и Тель-Авива против Тегерана по таким региональным вопросам, как войны в Йемене и Сирии, а также процессам в Ираке и Ливане.

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В связи с этим ряд дипломатов в ЕС стал высказывать опасения относительно того, что попытки замирить Трампа могут поставить их государства в невыгодные для себя положение, как было в случае отношений между бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и бывшим президентом США Джорджем Бушем — младшим в 2003 году. Тем не менее пока осторожный подход стран ЕС заключается в том, чтобы и удовлетворить запросы Трампа, и сохранить Иран в рамках соглашения, из которого он выйдет в случае введения санкций.

Для этого странам ЕС нужно соблюдать очень осторожный баланс, чтобы не сыграть на руку сторонникам жесткой линии ни в США, ни в Иране. Поэтому самая большая опасность теперь может исходить из попытки любой ценой замирить Трампа тогда, когда необходимо работать над планом Б для спасения соглашения без США. Такой план, среди прочего, должен включать в себя экономическую помощь Ирану в случае введения США санкций, если Тегеран сохранит приверженность сделке. Такая помощь станет основой для более обширной стратегии вовлечения Ирана и других заинтересованных сторон в деэскалацию региональных конфликтов.

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Здесь, безусловно, наилучшим вариантом стало бы решение Трампа сохранить членство США в рамках СВПД, тем не менее чтобы убедить главу Белого дома в целесообразности такого шага, ЕС должен быть готов решать эту проблему в одиночку. Для этого Трампа нужно поставить перед очевидным выбором: либо он сохраняет ядерную сделку с Ираном в обмен на поддержку ЕС в решении региональных вопросов и проблемы ракетной программы Ирана, либо он из соглашения выходит, рискуя лишиться взаимодействия со стороны ЕС и стать свидетелем появления у Ирана ядерного оружия.