В Пермском крае в апреле в центре информационного поля оказались кадровые изменении на региональном уровне и скандал из-за смены власти в Чайковском. СМИ активно сообщали о протестных настроениях, которые возникли у пермяков из-за запрета на размещение киосков во дворах домов, по поводу проекта благоустройства эспланады Перми. Большой резонанс получили действия управления по связям с общественностью заксобрания Пермского края, кода местный журналист впал в немилость из-за репоста ссылки о доходах краевых депутатов и комментариев по этому поводу в соцсети. В центре внимания оказался прецедент санитаров, когда удалось добиться восстановления на работе уволенных работниц, отказавшихся от перевода в уборщицы. Из происшествий СМИ особо выделили приговор экс-главе УФСИН Прикамья и гибель младенца, на которого обрушилась наледь с кровли многоэтажки, а также скандал вокруг закрытия детского развлекательного центра.

Флаг Пермского края

Текучка кадров

Апрель в крае начался с кадровых изменений на уровне региональной власти. 4 апреля на заседании краевого правительства губернатор Максим Решетников заявил о ротации кадров. Вместо Галины Кокоулиной пост министра культуры занял Вячеслав Торчинский, до этого занимавший должность заместителя главы Перми. Торчинский по-прежнему уполномочен курировать проект подготовки к празднованию 300-летия Перми. Кроме того, он займется вопросом развития туризма. Примечательно, что ранее эти полномочия были у минспорта региона.

Галина Кокоулина покинула должность главы краевого ведомства по собственному желанию. Она вновь возглавила пермскую филармонию. Местные эксперты, комментируя кадровые изменения, отметили, что Кокоулина поплатилась за то, что не смога найти общий язык с культурными деятелями. Вместе с тем эксперты подчеркнули её заслуги и профессионализм как руководителя филармонии.

59.мвд.рф Галина Кокоулина

В первой половине апреля добровольно сложил полномочия глава Сейвинского сельского поселения. Проанализировав работу главы, прокуратура предъявила претензии и указала на бездеятельность руководителя муниципального образования. Не дожидаясь решения депутатского корпуса, глава подал в отставку. Если в Сейвинском сельском поселении смена власти прошла без скандала, то в Чайковском городском поселении этот вопрос оказался болезненным и вызвал нервное напряжение.

В середине апреля суд рассмотрел исковое заявление экс-главы Чайковского Алексея Третьякова. Ранее СМИ сообщали, что он в марте подал заявление об уходе, но перед заседанием горсовета неожиданно подал еще одно заявление — об отзыве первого заявление об отставке. Между тем депутаты проигнорировали этот момент и проголосовали за сложение градоначальником полномочий. Это решение горсовета Третьяков решил оспорить в суде. Однако судебная инстанция не удовлетворила исковые требования Алексея Третьякова.

После отставки Третьякова, 23 марта, на должность и.о. главы Чайковского назначили Михаила Новосёлова — первого заместителя мэра. 9 апреля бывший заместитель главы Чайковского района Александр Пойлов перешёл на работу в городскую администрацию, став заместителем главы по соцвопросам. Спустя еще два дня — 11 апреля — Новосёлов написал заявление об освобождении от должности, а 18 апреля Пойлов стал главой Чайковского.

Местный портал chaikovskie.ru отметил, что в последнее время Чайковский разрывает от политических дрязг. Районные чиновники целенаправленно и методично прибирают к рукам всю власть на чайковской территории.

Читайте также: В Прикамье мэр передумал уходить в отставку и рвётся к власти через суд

Опала со стороны парламента

В апреле в центре внимания оказался парламентский журналист, которого лишили аккредитации в краевом заксобрании. Поводом для такой меры стал репост ссылки на публикацию о премиях пермских депутатов (якобы ряд парламентариев по итогам 2017 года получили по 1 млн рублей) и комментарии на странице в соцсети. В управления по связям с общественностью и СМИ краевого парламента отметили, что 13 апреля в профиле корреспондентом Евгением Плотниковым распространены слухи, порочащие честь и достоинство Законодательного собрания Пермского края.

Действия управления подвергли критике, поскольку оно не вправе выполнять функции судебного органа и принимать решение — порочит ли честь и достоинство депутатского корпуса информация в соцсети. Опальный журналист получил поддержку со стороны ряда парламентариев. Однако нашлись и те, кто осудил корреспондента.

Между тем местные эксперты признались, что журналист может быть резок в суждениях, лексике, но он профессионально выполняет свою работу по освещению деятельности заксобрания.

19 апреля, в день заседания краевого парламента, саму повестку затмил вопрос — попадёт ли опальный журналист на это заседание. По словам Евгения Плотникова, он беспрепятственно попал в заксобрание. Его попросили сдать аккредитационное удостоверение. И впредь писать заявление на руководителя аппарата парламента края за пять дней до пленарного заседания с просьбой допустить на очередное заседание. В противном случае не пустят.

Дмитрий Дом Советов. Пермь

Этот случай заставил задуматься: может ли журналистское сообщество сплотиться в защиту своих интересов. Местные эксперты считают, что в таких ситуациях необходимо сплочение, однако оно вряд ли возможно. Причина тому — путы в виде госконтрактов на освещение деятельности того же заксобрания. Из-за объявленной громко позиции СМИ могут лишиться финансирования.

Читайте также: За пост в соцсети пермский журналист лишился аккредитации в заксобрании

Прецедент санитарок

Соликамский горсуд 19 апреля вынес прецедентное решение — уволенные санитарки должны быть восстановлены на работе в краевом детском санатории для больных туберкулёзом «Росинка». Также восстановленным санитаркам обязаны выплатить заработок за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Представлявшие интересы санитарок в суде эксперты Общероссийского народного фронта и общественного движения «Здоровье нации» считают, что массовое сокращение санитарок в детском санатории было фиктивным и преследовало одну цель — достичь успешно результатов дорожной карты по выполнению майских указов. С сокращением санитарок и переводом их в статус уборщиц они выводились за рамки майских указов.

Санаторий отказывался признавать такие претензии. В качестве третьей стороны в суд пытались привлечь минздрав края. Однако ведомство подчеркнуло, что руководство лечебно-профилактических учрежедний самостоятельно принимает решение об изменениях в штатном расписании.

Напомним, что в санатории прошла волна сокращений. Сначала санитарок перевели в уборщицы. Затем приказы отменялись, выпускались новые. Но итог этих движений остался прежний — 23 человека лишились статуса санитарки. Пять несогласных женщин были уволены. Они обратились в суд, где потребовали признать увольнение незаконным.

Суд

Читайте также: Удар по псевдоисполнению майских указов

Проект — «не фонтан»?

В апреле линчеванию подвергли проект благоустройства центра Перми. Пермяк ДенисГалицкий выступил с критикой проекта по обустройству пространства перед зданием Законодательного собрания. Следом появилось ещё одно критическое письмо — председателя правления пермского Союза архитекторов Виктора Воженникова. В обоих случаях призывали к общественному обсуждению масштабного проекта.

Если с Вожжениковым получилось найти общий язык (по крайней мере после того, как состоялась встреча архитектора с чиновниками, о претензиях более не сообщалось), то Галицкий настроен решительно. Он подал иск в суд и потребовал экспертизы проекта. Фонтан на площади 900 кв. метров будет создан в рамках проекта благоустройства, между тем он является объектом строительства и должен получить экспертное заключение — насколько учтена нагрузка на поверхности, и нет ли опасности обрушения при существенном скопления народа на эспланаде.

Вокруг «фонтанной» темы возник большой резонанс. Между тем глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что проект обсуждался с депутатами краевого и муниципального уровня, он опубликован в интернете.

В пресс-службе администрации правительства Пермского края сообщили, что 25 апреля проект благополучно получил одобрение градостроительного совета. Эспланада сохранит пешеходную зону, получит «активную зону» (спортивные и игровые площадки, вело‑ и беговые дорожки), также здесь предусмотрены места тихого отдыха, смотровая площадка, фонтан, детская и зеленая зоны. Представленная концепция предусматривает круглогодичное использование общественных пространств для разнообразного досуга жителей города.

Член Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Щипалкин отметил, что это первая полная, комплексная и продуманная работа, которая отражает потребность в благоустройстве объекта. Кроме того, архитектор подчеркнул техническую реализуемость проекта.

D V S Пермь

Однако Денис Галицкий считает, что при реализации данной концепции Пермь получит заурядный и потенциально опасный фонтан. С первым можно смириться, но вот по поводу безопасности необходимо бить во все колокола, поэтому и подан иск.

«Прежде, чем возмущаться, что я ставлю палки в колёса хорошему делу, что я пиарюсь, задумайтесь, что, может быть, было бы неплохо, если бы кто-нибудь «попиарился» на нарушениях в «Хромой лошади» или «Зимней вишне» до того, как…» — отметил Галицкий на своей странице в ЖЖ.

Между тем строительство уже идет полным ходом. Площадь светомузыкального фонтана составит 900 кв. метров.

Читайте также: Строительство в центре Перми: удастся ли избежать трагедии?

Замок для «Октября»

В апреле разразился скандал вокруг закрытия детского развлекательного центра «Октябрь» в Перми. 18 апреля по решению суда деятельность учреждения была приостановлена. Приставы опечатали входные двери. Однако, как сообщают СМИ, вскоре развлекательный комплекс распахнул двери для посетителей. Приставы оперативно отреагировали на самоуправство: из центра вывели всех посетителей и вновь опечатали входы. Пломбы начали регулярно проверять, однако был зафиксирован еще один случай вскрытия пломб. Правда, внутри здания посетителей не было.

В УФССП по Пермском краю и прокуратуре заявили, что в здании центра обнаружены нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей, поэтому суд и принял решение о приостановке деятельности комплекса до устранения недостатков.

На сайте развлекательного центра «Октябрь» в соцсети появилось сообщение, что приостановка деятельности учреждения незаконна, и эти действия оспорят в суде. Замечания надзорных органов были незначительны, и их устранили.

Между тем СМИ сообщили, что собственника здания детского развлекательного центра «Октябрь» объявили в розыск, чтобы лично вручить предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта. По данным УФССП по Пермскому краю, женщина находится вне пределов региона. Они не исключают, что собственница могла уехать за границу.

Директор детского развлекательного центра «Октябрь» Екатерина Гальчик отметила, что доверенные лица собственника получили документы, никто не в розыске, сообщает 59.ru.

Руководитель комплекса также подчеркнула, что развлекательный центр готов и хочет устранять нарушения, но для этого надо время, а надзорные органы не дают этого времени. В организацию развлекательного центра вложены огромные средства, и экономить на безопасности — неоправданный риск.

Замок

Читайте также: Опасный детский центр в Перми: пломбы сорвали, владельца ищут

А также: Смертельные угрозы: нарушения и бунт торговых центров Прикамья

Конфликт из-за киосков

В Перми владельцы киосков, реализующих чистую питьевую воду на придомовых территориях, протестуют против запрета гордумы по поводу размещения нестационарных торговых объектов во дворах многоквартирных домов. СМИ сообщили, что среди жителей распространяются листовки об отзыве депутатов города. В писке 32 фамилии.

Протест спровоцирован решением гордумы от 27 марта. Киоски на придомовых территориях попали под запрет и должны быть ликвидированы. Примечательно, что ситуация вызвала объединение глав ТСЖ, бизнесменов и части горожан против депутатов и чиновников. Последовали обращения к высокопоставленным должностным лицам, начиная федеральным уровнем и заканчивая муниципальным. Председатель одного из пермских ТСЖ от имени жителей обратился к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он вмешался и повлиял на ситуацию.

С исполнением решения гордумы потери могут понести не только предприниматели, но и ТСЖ, и рядовые жители. Например, ТСЖ, теряя доходы от аренды, начнет увеличивать плату за содержание жилья, жители не смогут покупать в шаговой доступности недорогую чистую питьевую воду, а пойдут в магазины за бутилированной водой, которая в разы дороже.

В свою очередь в мэрии заявили, что проект схемы размещения нестационарных торговых объектов еще не утвержден. Он будет дорабатываться с учетом предложений и замечаний. Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что изменения в правила благоустройства и содержания территории не устанавливают каких-либо новых запретов. Они лишь фиксируют, что нецелевое использование земельных участков, которое и так является незаконным, на сегодняшний день будет считаться еще и нарушением правил благоустройства и содержания территории.

Читайте также: Конфликт вокруг киосков Перми довёл до Путина

Резонансный приговор

Приговор по коррупционному уголовному делу, где фигурирует экс-главы УФСИН Пермского края, попал в федеральную новостную повестку. Бывший руководитель ведомства признан судом виновным в крупном взяточничестве, осужден к 12 годам лишения свободы и оштрафован на 3,3 млн рублей. По делу также проходил экс-начальник исправительной колонии — 29. Он выполнял роль посредника в коррупционном процессе. Бывший глава ИК-29 оштрафован на 2,8 млн рублей. Оба лишены званий и возможности занимать госдолжности в течение трёх лет.

Общая сумма взяток составила более 1,8 млн рублей. В качестве взяток значатся земельный участок площадью 0,5 га и рыночной стоимостью 1,2 млн рублей, коллекционные серебряные монеты, а также сертификаты на туристические поездки.

Смертельная глыба

2 апреля у дома № 111 по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми глыба льда упала на коляску, где находился девятимесячный младенец. Прогулка для женщины с дочерью обернулась трагическим последствием. Девочку с травмой головы доставили в краевую больницу и прооперировали, но 5 апреля ребёнок скончался. Возбуждено уголовное дело.

9 апреля директор и инженер управляющей компании, обслуживающей дом, с которого обрушилась смертельная наледь, помещены под домашний арест.

В УК «Гарант», которая занимается обслуживанием дома, прошли обыски, изъята документация. Следственные органы выясняли, откуда упала глыба льда — с кровли дома или с козырька балкона. Ранее сотрудники управляющей компании заявили, что работы по очистке крыши проводили своевременно. Жители отметили, что после трагического случая на дверях подъездов появились информационные листки, где сообщалось об обязанности жильцов чистить козырьки балконов самостоятельно. Один из жильцов сказал, что крышу почистили лишь после ЧП. Впоследствии СМИ сообщили, что, по данным следствия, наледь обрушилась с крыши дома.

Читайте также: В Перми арестованы фигуранты дела о гибели ребёнка из-за обрушения наледи