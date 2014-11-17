Даже по прошествии 10 лет со времени подписания постановления о создании ОЭЗ «Ворота Байкала» власти Приангарья не оставляют надежд создать в Байкальске действующую площадку для привлечения инвестиций. В 2017 году из бюджета Иркутской области выделено 124,4 млн рублей на строительство первоочередных объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны: планируется проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции. На днях по этому случаю даже провели церемонию закладки первого камня.

Шламонакопитель БЦБК. Цитата из видео из группы «Типичный Байкальск» Съемки полигонов залежей шлам-лигнина в Байкальске

В этом эпохальном событии участвовали заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов и министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

«Сегодня мы начинаем важный проект строительства первоочередных объектов инженерной инфраструктуры, благодаря чему появятся подготовленные земельные участки, чтобы резиденты ОЭЗ «Ворота Байкала» смогли строить гостиницы различного класса, иные туристические объекты. Это позволит обеспечить постоянный поток российских и иностранных туристов в Иркутскую область», — подчеркнул Антон Логашов.

«Начало строительства инфраструктуры — сигнал бизнесу: если первый этап окажется успешным, предприниматели подключатся к коммуникациям и начнут активно развиваться здесь, то мы будем продолжать аккумулировать федеральные, региональные и муниципальные механизмы государственной поддержки для комплексного развития территории», — считает Евгений Орачевский.

Он также напомнил, что в этом году министерством экономического развития Иркутской области предполагается привлечь дополнительно к имеющимся семи резидентам особой экономической зоны «Ворота Байкала» еще восемь инвесторов.

В оптимизм чиновников можно было бы поверить, но на совещании в октябре 2017 года сибирский полпред Сергей Меняйло подчёркивал, что большинство резидентов к работе не приступили: заключены соглашения с шестью резидентами, а деятельность ведет лишь один — «Гора Соболиная». К тому же так и нет пока ответа на вопрос: резонно ли открывать «Ворота Байкала» там, где лежат накопленные за десятилетия ядовитые отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Дело в том, что страшное наследие вредного производства, закрывшегося в Байкальске несколько лет назад, никуда не исчезло. Шлам-лигнин — остатки переработки древесины — хранится в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала, и требует немедленной утилизации. Существует опасность, что селевые оползни могут в любой момент смыть отходы БЦБК с его полигонов — прямо в Байкал. По мнению экологов, это будет страшное убийство озера.

«Отходы находятся в картах-накопителях — это огромные резервуары, которые расположены вблизи озера. Все карты заполнены на 85−95% — даже таяние снега этой весной может привести к необратимым последствиям», — говорил в октябре 2017 года главный научный сотрудник Научного центра СО РАН Александр Сутурин.

Между тем на днях Генеральная прокуратура РФ признала проект по рекультивации противоречащим природоохранному законодательству.

«Так кардинально Генпрокуратура отреагировала на обращение экологической организации «Зеленый фронт», председатель которой Сергей Виноградов обратился к генпрокурору Чайке с требованием проверить проект — ибо, во-первых, он во многом повторяет предыдущий, категорически забракованный проект компании «ВЭБ Инжиниринг», а во-вторых, на него нет никаких положительных заключений», — информирует baikal.mk.ru.

Шламонакопитель БЦБК. Цитата из видео из группы «Типичный Байкальск» Шламонакопитель БЦБК

Напомним, проект, предложенный в 2016 году, тоже был признан неэффективным.

«Главное нарушение — полное отсутствие выбранной технологии, в рамках которой планируется ликвидировать токсичные отходы комбината. Если кратко, они якобы сделают лигнин густым и уже эту массу будут ликвидировать, но каким способом они это будут делать — ни слова», — так комментирует свое письмо Виноградов.

К тому же при исследовании объекта оказалось, что шлам-лигнина в картах-накопителях больше, чем думали.

«Раньше считалось, что всего шесть миллионов тонн отходов: два миллиона тонн шлам-лигнина, два миллиона — воды, два миллиона — золы. Но на Солзанском полигоне картина следующая: 3,5 миллиона тонн шлам-лигнина, миллион тонн воды и миллион тонн золы. То есть шлам-лигнина оказалось чуть ли не в два раза больше. Считалось, что восьмая и десятая карты почти пустые, но они, наоборот, оказались почти полными», — отмечал в ноябре 2017 года руководитель инновационно-технического центра ИРНИТУ Виктор Кондратьев.

Поэтому обещание ликвидировать отходы БЦБК в ближайшие три года, данное заместителем губернатора Иркутской области Русланом Болотовым на совещании Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которое провел министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в Иркутске, вряд ли будет выполнено.

Напомним, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» в Иркутской области была создана постановлением правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года. Общая площадь территории особой экономической зоны — 757 Га. В конце 2015 года активисты ОНФ рассказали Владимиру Путину о провальном освоении средств на развитие особой экономической зоны. «Фронтовики» показали президенту пустое поле, где должна быть туристско-экономическая зона. На нее уже было потрачено 199 млн рублей за восемь лет, однако практически ничего не изменилось.

Президент в итоге дал поручение разобраться в этом вопросе, а иркутские власти, получив полномочия по управлению ОЭЗ «Ворота Байкала», заявили, что по перспективному плану развития к 2024 году на её территории будут построены гостиницы различного класса, в том числе коттеджные комплексы.

Может быть, в таком случае стоит подумать над организацией шлам-туризма и демонстрировать гостям на экскурсиях залежи ядовитых отходов БЦБК?