Готовя экономическую часть программы очередной, уже 21-й по счету встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным, министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко в конце апреля посетил «Ямал СПГ», где знакомился с проектами производства в арктическом районе России сжиженного природного газа (СПГ).

Aimaimyi Флаги США и Японии

Особый интерес японцев к СПГ не случаен — после фукусимской катастрофы и приостановки работы АЭС, вырабатывавших до 30% японской электроэнергии, нужда экономики страны в энергоносителях велика, да и задача диверсификации их поставок из-за рубежа остается актуальной и насущной.

Minenergo.gov.ru Хиросигэ Сэко в Москве

Япония импортирует российский СПГ, совместно с Россией разрабатывает нефтегазовые месторождения «Сахалин-1» и «Сахалин-2», участвует в строительстве завода по сжижению природного газа в рамках проекта «Ямал-СПГ». Однако, как считают специалисты, до полного раскрытия потенциала российско-японского энергетического сотрудничества еще далеко. Ведь российская доля в объеме СПГ, импортируемого Японией, не превышает 9 процентов. И это при том, что, используя близость к японской территории российских источников энергоносителей, потребители из Страны восходящего солнца могли бы экономить большие средства, диверсифицируя дорогостоящие и небезопасные поставки по морю углеводородов из Австралии, Индонезии и с Ближнего Востока.

Вопрос об увеличении поставок в Японию энергоносителей из России обсуждается давно, еще с советских времен. Тогда одним из препятствий были навязанные страной-сюзереном — США страхи оказаться в энергетической зависимости от считавшегося врагом Советского Союза. Помню разговор на эту тему с крупным японским политиком, одно время занимавшим министерский пост.

Kremlin.ru Завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ»

Признавая выгоды поставок советских энергоносителей, он говорил: «С экономической точки зрения никаких проблем нет — СССР торгует с Японией честно, строго придерживается взятых обязательств. Проблема в другом — у нас и в США есть немало политиков, которые не верят русским, опасаясь, что при обострении политической ситуации, я уже не говорю о военной, Москва может, что называется, «перекрыть кран». Ведь мы, хотим того или нет, объективно участвуем в холодной войне с вами на стороне американцев».

После роспуска Советского Союза ситуация, казалось бы, изменилась. Руководство «новой России» всячески демонстрирует дружелюбие к Японии, а некоторые деятели даже стремятся стать чуть ли не «стратегическим партнером» Японии. А страхи у японцев широко сотрудничать с русскими сохраняются. Правда, сейчас они уже другого свойства. Теперь они боятся быть наказанными за такое сотрудничество старшим военным союзником — США. И не скрывают этого.

Надо отдать должное откровенности господина Сэко. С одной стороны, он заявляет: «Если будет доказана экономичность проекта, если японские компании примут решение об участии в этом проекте, а я в этом уверен, японское правительство будет содействовать этому проекту. В частности, японские инжиниринговые компании проявляют большой интерес… Я надеюсь, что в новых российских проектах будут использоваться как японские технологии, так и средства». Но тут же предупреждает, что фактически решать будет не только японское правительство и японский бизнес: «Япония внимательно следит за эффектом от экономических санкций США на японские компании. Как и ранее, мы будем развивать сотрудничество России и Японии, если это будет отвечать нашим интересам».

Комментируя это высказывание японского министра, ТАСС напоминает, что американское правительство расширило свои санкционные списки, касающиеся России, включив в них еще 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.

Насколько серьезно опасаются в Токио влияния американских санкций на торгово-экономическую политику японских компаний на российском направлении и как реагируют на них, весьма явственно свидетельствует почти паническое прекращение крупнейшими японскими монополиями закупок российского алюминия из боязни попасть за торговлю с Россией под вторичные санкции США, о чем подробно сообщало ИА REGNUM.

То есть ситуация изменилась до наоборот — если раньше японцы опасались «перекрытия крана» Москвой, то теперь Москве надо озаботиться, чтобы «кран» не был сорван Вашингтоном, который, как выясняется, контролирует крупные сделки Японии с нашей страной.