Грузинские политики — мастера всевозможных политических представлений, и нынешний отчет президента Грузии перед парламентом, который стал его последним выступлением в ранге главы государства (учитывая, что шансы Георгия Маргвелашвили на второй президентский срок в нынешних условиях практически ничтожны), стал тому наглядным подтверждением.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Было все — резкая критика и ответные обвинения, невыполненные требования и демарш, новые взаимные обвинения и острые оценки и нелицеприятные комментарии…

В своем пространном отчете Георгий Маргвелашвили, по его же определению, подвел итоги своей деятельности и развития страны за последние пять лет, за все годы его пребывания на посту президента. Он начал с одобрения тех изменений, которые произошли в Грузии в 2012 году и увенчались мирной сменой власти путем парламентских выборов. Президент выделил «впечатляющие реформы», которые в первый год правления «Грузинской мечты» провели Давид Сергеенко в сфере здравоохранения, Давид Кирвалидзе в сельском хозяйстве и сам Маргвелашвили в сфере образования (до избрания президентом он занимал пост министра образования и науки). При этом президент подчеркнул, что после него в сфере образования ничего нового сделано не было.

Затем он перешел к внешней политике правительства и отметил «впечатляющие» успехи процесса европейской интеграции и прогресс во взаимоотношениях с НАТО, который выразился в «драматически» участившихся и расширивших масштабы учениях альянса на территории Грузии.

«Главным фактором» во внешнеполитической обстановке вокруг Грузии президент назвал Российскую Федерацию и одобрительно высказался о проводимой правительством Грузии политике стратегического терпения в отношении России.

«Политика стратегического терпения правильна и адекватна потому, что ее единственная главная цель — не поддаваться на провокации и не давать Российскому государству, находящемуся в агрессивной фазе своего развития, возможность применения силы в отношении нашей страны», — пояснил Маргвелашвили.

А дальше он перешел к критике. Выразил недоумение политикой правительства, направленной на ослабление института президента, осудил упразднение Совета национальной безопасности как органа при президенте Грузии, раскритиковал изменения, внесенные в Конституцию в 2017 году, отметив, что они направлены не столько на ослабление одного конкретного политика, сколько на ослабление государственных институтов.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Парламентские выборы 2016 года президент назвал процессом целенаправленного уничтожения политического класса, целенаправленного ослабления политических партий. Осудил правительство за то, что не были сделаны шаги по усилению политической оппозиции.

Негативную оценку президента заслужила ситуация в судебной системе и правоохранительных органах, которые, по мнению Георгия Маргвелашвили, так и не были освобождены от кадров, связанных с чинившимся при прежних властях насилием. А потому никакой надежды на раскрытие дел Звиада Гамсахурдии, Зураба Жвании, Барбары Рафалянц и Афгана Мухтарли, по словам президента, он не питает. Замечания были высказаны и по поводу ненасильственного, но явного давления на СМИ со стороны властей.

Так как нынешний отчет президента должен был проходить в формате дебатов, Георгий Маргвелашвили после выступления, на фоне раздававшейся в его адрес критики со стороны депутатов, обратился к парламенту с просьбой допустить и его к участию в дебатах по ходу обсуждения его отчета и дать ему возможность отвечать на вопросы, которые будут задавать во время дебатов депутаты.

Парламент требование президента не учел. В результате голосования формат дебатов не изменился. А председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который с самого начала своей карьеры на этом посту жестко противостоял и противостоит Георгию Маргвелашвили, объяснил, что президент фактически «требовал от парламента нарушения закона».

«Согласно Конституции Грузии президент является гарантом Конституции, тем человеком, который первым должен призывать нас уважать закон и соблюдать закон. Это еще больше отягощает впечатление, вытекающее из его (президента) требования. К сожалению, он требует от нас пересмотра закона, отступления от закона и нарушения регламента, что для меня как председателя парламента принципиально неприемлемо», — подчеркнул Кобахидзе.

Получив отказ, президент демонстративно покинул зал заседаний и, комментируя свой шаг, пояснил, что никакого смысла присутствия на дебатах в этом формате не видит, а мнения депутатов вполне может послушать по телевизору.

Ираклий Кобахидзе расценил этот демарш президента как проявление неуважения к парламенту и еще раз пояснил, что по регламенту президент имел возможность ответить на все реплики и вопросы депутатов в конце дебатов. Он предположил, что этот шаг был продуман Георгием Маргвелашвили заранее.

«У меня сложилось впечатление, что это был заранее запланированный и умышленный шаг», — заявил председатель парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кохабидзе

Своего рода «солидарность» президенту выразили представители парламентского меньшинства, которые демонстративно отказались от участия в дебатах по отчету президента. Как заявил лидер «Европейской Грузии» (а именно она и ее фракции и составляют сегодня меньшинство в парламенте Грузии) Давид Бакрадзе, из-за сложившейся после отчета президента неординарной ситуации его партия никакого смысла участия в дебатах не видит.

«В создавшейся сегодня неординарной политической ситуации, на фоне решения большинства, не поддержавшего тот путь и тот формат, который дал бы президенту возможность вернуться и принять участие в дискуссии, парламентское меньшинство считает нецелесообразным продолжение участия в дебатах», — заявил Бакрадзе и подчеркнул, что это не обычные дебаты, которые проводятся в парламенте между большинством и оппозицией, а именно дебаты по отчету президента.

Не одобрила шаг президента еще одна оппозиционная фракция — «Национальное движение». Как заявил журналистам представитель фракции Ника Мелия, Георгий Маргвелашвили прекрасно знал требования регламента, но выразил «протест», так как не хотел отвечать на острую критику и резкие вопросы.

«Господин Маргвелашвили прекрасно знал требования регламента. А когда понял, что ответить на острейшие вопросы не может, покинул зал заседаний, а потом устроил ажиотаж. Это ненормальная ситуация», — констатировал депутат.

Дальнейшее обсуждение отчета президента парламент продолжил уже в его отсутствие, причем выступления депутатов парламентского большинства и самого председателя парламента отличались резкой критикой всей 5-летней деятельности Георгия Маргвелашвили.

Подводя итоги дебатов, председатель парламента отметил, что президент упустил шанс внедрения в конституционную систему Грузии новой политической реальности.

«Вместо того, чтобы стать объединяющей силой, президент превратился в рядового оппозиционного политика, и все его отчеты, в том числе сегодняшний, — очень печальное явление. Я смотрел сверху на выступление президента и заметил, что только раз он удостоился аплодисментов от «Альянса патриотов» и несколько раз ему аплодировали представители его администрации. Я хотел бы, чтобы в будущем, когда президент Грузии предстанет перед парламентом Грузии с очередным отчетом, ему аплодировали все представленные в парламенте политические силы и все, кто будет присутствовать в зале», — заявил Кобахидзе.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Бидзина Иванишвили

Напомним, что Георгий Маргвелашвили стал президентом Грузии по итогам выборов 2013 года, победу на которых во многом определила поддержка бывшего премьер-министра, учредителя коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Вскоре после инаугурации Маргвелашвили начал проявлять самостоятельность и сделал ряд шагов, заслуживших немилость и неодобрение со стороны правительства «Грузинской мечты» и в тот период уже бывшего премьера Иванишвили. Причиной противостояния стало решение о переходе на работу в построенную при Саакашвили президентскую резиденцию в районе Авлабари, хотя до выборов существовала договоренность о том, что администрация президента разместится в менее помпезном здании бывшего посольства США на площади Колхозной. Недовольство Бидзины Иванишвили вызвало и назначение советником президента Грузии брата бывшего лидера «Национального движения» Михаила Мачавариани — Вано Мачавариани. В дальнейшем противостояние между президентом и правительством периодически обострялось, а особой кульминации достигло в процессе создания и обсуждения проекта изменений в Конституцию Грузии. Георгий Маргвелашвили и его администрация инициировали и проводили отдельную кампанию обсуждения альтернативного проекта реформы Конституции с населением страны, а когда парламент утвердил составленный конституционной комиссией законопроект, президент применил к нему право вето. Главной причиной протеста Георгия Маргвелашвили было существенное ограничение полномочий президента, отмена прямых всенародных выборов президента и неприемлемая для президента и оппозиции система выборов парламента. Но в конце концов президент все же подписал спорный законопроект, в который уже после вступления в силу были внесены новые, очередные изменения.

Срок полномочий Георгия Маргвелашвили на посту президента истекает в этом году. Осенью должны состояться очередные президентские выборы, которые в последний раз пройдут во «всенародном» масштабе. Новый президент будет избран сроком на шесть лет, а уже следующего главу государства будут выбирать «специальные выборщики», которых определит избранный по новой, пропорциональной системе парламент.