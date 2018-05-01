Воронеж 1 мая объединил трудящихся, стал центром молодежной культуры и приветствовал ожившие после «зимней спячки» городские фонтаны музыкой и танцами. О том, как воронежцы всех возрастов проводили праздничный выходной, насыщенный культурными событиями, — в репортаже ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Открытие сезона фонтанов в Воронеже 1 мая

В 10:00 от площади Победы к кинотеатру «Пролетарий» двинулись колонны участников традиционного Первомайского шествия. К нему присоединились почти 30 тысяч человек: сотрудники воронежских предприятий, студенты, преподаватели, представители медицинских и культурных учреждений, профсоюзы и политические партии.

Горожане несли цветы, воздушные шарики и транспаранты. Многие пришли маршировать целыми семьями, включая детей и домашних животных. За год «майская» колонна выросла почти в два раза — в 2017 году к шествию присоединились всего около 16 тысяч человек, в 2018-м — 30 тысяч.

Еще одной традицией первомайского шествия может стать памятная акция «Марш труда» — студенты и члены студотрядов несли портреты жителей Воронежа, удостоившихся звания Героев Труда.

Пока в Центральном районе на каждом шагу можно было увидеть воздушные шары и первомайские транспаранты, на Левом берегу в это время тоже кипела жизнь — форум-выставка фестивалей и сообществ, который проводится каждый год в рамках Всероссийского фестиваля японской анимации, тоже в 2018 году пришелся на 1 мая. С самого утра там готовили сцену для открытого мини-концерта, разворачивали торговые ряды, а косплееры приводили в порядок свои костюмы.

В этот день в парке «Алые паруса» можно было встретить не только воплощенные в реальность образы героев японской анимации — воронежский фестиваль объединяет широкий круг поклонников поп-культуры — компьютерных игр, комиксов, телесериалов и мульсериалов. Каждый выражает свои чувства к любимым персонажам по-разному. Косплееры, например, до малейших деталей воссоздают облик персонажей, используя сложные (хотя это зависит от смекалки) костюмы, грим, парики, самодельную бутафорию. Большинство гостей выставки пришли посмотреть именно на косплей и сфотографироваться с известными персонажами.

Не меньшей популярностью у посетителей выставки пользовалась ярмарка, участники которой съехались в Воронеж со всей страны. В течение выставки на ярмарке можно приобрести тематическую атрибутику, игрушки — как самодельные, так и редкие коллекционные экземпляры известных фирм, украшения, книги и комиксы (в том числе и у самих авторов), атрибуты для костюмов, сувениры и одежду. Развлекательная зона на выставке тоже присутствовала: чайная церемония, мастер-классы по традиционным японским настольным играм, конкурсы и шуточные гадания для знатоков японского языка.

Весь день в «Алых парусах» было более чем оживленно — парк всегда полон людей в выходные. Воронежцы, которые регулярно ходят гулять в парк с детьми, уже не удивляются людям в фантастических костюмах. И дети, и взрослые в восторге от красочного зрелища и с увлечением выискивают в толпе знакомых персонажей. С детьми на выставку приходят и постоянные участники фестиваля. Первый фестиваль японской анимации прошел в Воронеже еще в 1999 году и с тех пор объединил немало сердец. Однако ни создание семьи, ни рождение детей многим не мешает радоваться своим увлечениям — и маленьких косплееров на воронежском фестивале с каждым годом становится все больше. Участники выставки разошлись в 20:00: кто по домам, кто — на другие мероприятия фестиваля. 1 мая также прошел музыкальный концерт в Доме актера, а в кинотеатре «Спартак» состоялась традиционная ночь японской анимации.

Вечером гуляющие воронежцы сконцентрировались на проспекте Революции, чтобы стать свидетелями открытия сезона фонтанов. На площади Победы в честь этого события состоялся акустический концерт воронежской группы «Театр иллюзий». Здесь же с наступлением темноты дуэт «Огненная мельница» показал световое шоу. Все городские фонтаны были запущены в 20:00.

В Кольцовском сквере «оживший» музыкальный фонтан приветствовали танцевальным флешмобом. Участники школы «Дон Милонгеро» прямо в сквере объединились в пары, чтобы станцевать танго, и предлагали присоединиться всем желающим.