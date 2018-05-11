Как Меркель, Макрон и Абэ ярлыки на княжение в Вашингтоне получали
Дональд Трамп любит принимать гостей. Особенно, когда гости во всем с ним соглашаются и поддакивают. За последние десять дней к нему приезжали с визитом премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. И хотя сценография визитов отличалась: Абэ гостил в Мар-а-Лаго, Макрон приехал с «государственным визитом», а Меркель предоставили укороченную программу — темы, которые затрагивали мировые лидеры, были одни и те же. Похожими были и приторно дружеские отношения, которые с разной степенью успеха пытались продемонстрировать главы государств.
Корейское урегулирование
В переговорах Трампа со всеми тремя лидерами особое место занимал Корейский полуостров. Каждого гостя он называл «ключевым» участником кампании «максимального давления» на КНДР, которая, по его словам, и вынудила Ким Чен Ына начать переговоры с Югом.
Несмотря на шаги доброй воли со стороны КНДР и совместную декларацию корейских лидеров Севера и Юга о намерениях двигаться к миру и отказу от ядерного вооружения, Трамп и прибывшие к нему мощные игроки мировой политики заявили о необходимости продолжения жесткой санкционной политики в отношении Северной Кореи вплоть до ее действительного ядерного разоружения.
Все эти словопрения, видимо, должны убедить мировую общественность, что именно американские санкции, а не успешные испытания ядерного орудия и баллистических ракет, стали причиной активизации КНДР на международной арене. Внутри этого мифа Дональд Трамп выглядит как герой, без страха и упрека борющийся с мировым злом и побеждающий его. Завершить образ должны триумфальные переговоры самого американского лидера с Ким Чен Ыном, которые должны состояться в ближайшие недели.
В успехе переговоров нет почти никаких сомнений, ведь они были подготовлены неофициальным визитом в КНДР нового госсекретаря США Майка Помпео в бытность его еще кандидатом на эту должность. Достигнутые в ходе этого визита договоренности, видимо, были соблюдены на встрече лидеров Северной и Южной Корей, ведь в противном случае недовольство Трампа не осталось бы незамеченным.
Как бы то ни было, некоторые мировые лидеры уже превозносят заслуги Трампа в урегулировании корейского кризиса. Так, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Трампа стоит наградить Нобелевской премией мира, а гости американского президента не уставали восхищаться его успехами.
Отдельной, несколько фальшивой нотой в выступлениях американского лидера на эту тему звучали частые упоминания председателя КНР Си Цзинпина и его важнейшей роли в давлении на Северную Корею. Нехарактерные для самолюбивого Трампа и почти что нарушающие традицию двусторонних переговоров длительные дифирамбы лидеру третьей страны не могли быть случайностью.
Складывается впечатление, что соблюдение Китаем достигнутых с США договоренностей в отношении КНДР является тем самым ключевым условием выполнения плана Трампа, которое сам Трамп не может проконтролировать. Поэтому он будет восхвалять лидера страны, с которой ведет торговую войну, пусть даже сидя за одним столом с премьер-министром Японии, традиционно враждебной Срединному государству.
Торговые войны
Что касается торговых войн, то, по официальным заявлениям американского лидера и его гостей, таких войн нет и быть не может. Есть лишь стремление к «свободной, честной, и взаимовыгодной» торговле. Вот только в мире бизнеса все три качества строго противопоставлены друг другу, и это ясно всем ключевым игрокам.
Свобода торговли подразумевает абсолютную рыночность, а значит, отсутствие контроля со стороны государства или других организаций, этакое царство свободной наживы.
Честная торговля подразумевает единые для всех правила, устанавливаемые международными организациями и выводящие часть излюбленных приемов бизнеса за рамки дозволенного. Эти же правила должны при этом ограничивать влияние государства на бизнес.
Под «взаимовыгодной» (термин, продвигаемый Трампом) торговлей американское руководство понимает такое состояние торговых связей между двумя государствами, когда импорт и экспорт в обеих странах уравновешивают друг друга и ни одна сторона не испытывает оттока средств. Учитывая межотраслевую сущность такого подхода, это состояние может быть достигнуто только за счет жесткого государственногоконтроля за внешней торговлей…
И всё же, будучи у Трампа в гостях, мировым лидерам как-то неудобно было не поддержать его программу. Тем более что всем им есть что терять.
Япония, находящаяся в глубоко вассальных отношениях со Штатами, нижайше просила Трампа добиться на встрече с Ким Чен Ыном освобождения похищенных северокорейскими спецслужбами подданных Страны восходящего солнца. Трамп дал свое высочайшее согласие, а Абэ в ответ тут же заговорил о несправедливости выгодного его стране торгового дисбаланса с США и мерах, которые будут предприняты для ухудшения экономики Японии в угоду американскому властелину.
Что касается Макрона, то он оказался вынужден выбирать себе кумира по вкусу: либо усиливающаяся сверх меры в ходе продвижения «брекзита» Германия, либо привычные США с неприятным президентом. Несмотря на то, что по политическим взглядам французскому президенту было бы куда приятнее лобызать туфли Хиллари Клинтон, в сравнении с исторически ненавистными немцами подошел и ботинок Дональда Трампа. Как бы то ни было, через фразу заговаривая о личной дружбе с Дональдом и об исторической дружбе народов Америки и Франции, Макрон поддержал все подряд инициативы Трампа, лишь слегка попытавшись смягчить потерю своего лица различными риторическими приемами.
Фрау Меркель, казалось бы, могла бы нарушить эту идиллию и обострить подспудный конфликт медленно консолидирующейся вокруг ФРГ Европы с хамоватыми высокомерными Штатами. Но не тут-то было. Европа еще нуждается в американском рынке сбыта, который, по словам Трампа, приносит Старому Свету 150 миллиардов долларов ежегодно, из которых 50 миллиардов приходится на автомобильную промышленность, львиная доля которой расположена в Германии. В то же время американский лидер уже показал на примере Китая, что готов сначала вводить жесткие ввозные пошлины на ключевые товары, а уже потом начинать переговоры… Видимо, разумно предположив, что такой ситуации немецкие промышленные гиганты ей не простят, Ангела Меркель продолжила политику примирительных переговоров, заверений о дружбе и поддакивания, начатую Абэ и Макроном.
Соглашение по Ирану
Еще одним важным вопросом, затронутым на переговорах Трампа с его гостями, стало соглашение по Ирану, достигнутое в 2015 году, или так называемый Совместный всеобъемлющий план действий.
Соглашение, подразумевающее остановку иранской программы по разработке ядерного орудия в обмен на отмену санкций со стороны «развитых стран», всегда было не по душе Трампу, и он неоднократно угрожал выходом США из соглашения. Нуждаясь в неиссякаемом источнике политических побед и стремясь усилить позиции своих ближневосточных союзников: Саудовской Аравии и Израиля — Трамп всё время оказывает давление на Иран.
Так, по итогам переговоров с лидерами Франции и Германии, которые традиционно поддерживали «Всеобъемлющий план», американскому лидеру удалось сместить позицию своих гостей в нужную ему сторону. В своих совместных выступлениях с Трампом и Макрон, и Меркель почти в одних и тех же словах заявили о том, что соглашение по Ирану явилось правильной, но недостаточной мерой ограничения распространения влияния исламской республики, а также ее программы развития вооружений…
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Итак, в течение визитов трех мировых лидеров Трамп провел переговоры по трем ключевым для него темам: проблеме КНДР, внешней торговле и Иранскому соглашению. От каждого из трех лидеров американскому президенту удалось добиться поддержки по всем трем вопросам. Отличалась только степень сопротивления: Абэ и не думал противиться сюзерену, Макрон какое-то время пытался сохранить видимость независимости, а Меркель произносила положенные слова о вечной дружбе с каменным лицом…
Трамп мобилизует традиционных союзников Америки, порой даже игнорируя изменившуюся за последние десятилетия структуру отношений в Европе. Американский президент готовится к серии внешнеполитических побед, которые должны привести его и его партию к оглушительной внутриполитической победе на выборах в конгресс в ноябре. А уж после этой победы для его программы не будет совсем никаких преград…