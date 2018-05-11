Дональд Трамп любит принимать гостей. Особенно, когда гости во всем с ним соглашаются и поддакивают. За последние десять дней к нему приезжали с визитом премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. И хотя сценография визитов отличалась: Абэ гостил в Мар-а-Лаго, Макрон приехал с «государственным визитом», а Меркель предоставили укороченную программу — темы, которые затрагивали мировые лидеры, были одни и те же. Похожими были и приторно дружеские отношения, которые с разной степенью успеха пытались продемонстрировать главы государств.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Корейское урегулирование

В переговорах Трампа со всеми тремя лидерами особое место занимал Корейский полуостров. Каждого гостя он называл «ключевым» участником кампании «максимального давления» на КНДР, которая, по его словам, и вынудила Ким Чен Ына начать переговоры с Югом.

Несмотря на шаги доброй воли со стороны КНДР и совместную декларацию корейских лидеров Севера и Юга о намерениях двигаться к миру и отказу от ядерного вооружения, Трамп и прибывшие к нему мощные игроки мировой политики заявили о необходимости продолжения жесткой санкционной политики в отношении Северной Кореи вплоть до ее действительного ядерного разоружения.

Все эти словопрения, видимо, должны убедить мировую общественность, что именно американские санкции, а не успешные испытания ядерного орудия и баллистических ракет, стали причиной активизации КНДР на международной арене. Внутри этого мифа Дональд Трамп выглядит как герой, без страха и упрека борющийся с мировым злом и побеждающий его. Завершить образ должны триумфальные переговоры самого американского лидера с Ким Чен Ыном, которые должны состояться в ближайшие недели.

В успехе переговоров нет почти никаких сомнений, ведь они были подготовлены неофициальным визитом в КНДР нового госсекретаря США Майка Помпео в бытность его еще кандидатом на эту должность. Достигнутые в ходе этого визита договоренности, видимо, были соблюдены на встрече лидеров Северной и Южной Корей, ведь в противном случае недовольство Трампа не осталось бы незамеченным.

Как бы то ни было, некоторые мировые лидеры уже превозносят заслуги Трампа в урегулировании корейского кризиса. Так, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Трампа стоит наградить Нобелевской премией мира, а гости американского президента не уставали восхищаться его успехами.

White House Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

Отдельной, несколько фальшивой нотой в выступлениях американского лидера на эту тему звучали частые упоминания председателя КНР Си Цзинпина и его важнейшей роли в давлении на Северную Корею. Нехарактерные для самолюбивого Трампа и почти что нарушающие традицию двусторонних переговоров длительные дифирамбы лидеру третьей страны не могли быть случайностью.

Складывается впечатление, что соблюдение Китаем достигнутых с США договоренностей в отношении КНДР является тем самым ключевым условием выполнения плана Трампа, которое сам Трамп не может проконтролировать. Поэтому он будет восхвалять лидера страны, с которой ведет торговую войну, пусть даже сидя за одним столом с премьер-министром Японии, традиционно враждебной Срединному государству.

Торговые войны

Что касается торговых войн, то, по официальным заявлениям американского лидера и его гостей, таких войн нет и быть не может. Есть лишь стремление к «свободной, честной, и взаимовыгодной» торговле. Вот только в мире бизнеса все три качества строго противопоставлены друг другу, и это ясно всем ключевым игрокам.

Свобода торговли подразумевает абсолютную рыночность, а значит, отсутствие контроля со стороны государства или других организаций, этакое царство свободной наживы.

Честная торговля подразумевает единые для всех правила, устанавливаемые международными организациями и выводящие часть излюбленных приемов бизнеса за рамки дозволенного. Эти же правила должны при этом ограничивать влияние государства на бизнес.

White House Дональд Трам и Ангела Меркель

Под «взаимовыгодной» (термин, продвигаемый Трампом) торговлей американское руководство понимает такое состояние торговых связей между двумя государствами, когда импорт и экспорт в обеих странах уравновешивают друг друга и ни одна сторона не испытывает оттока средств. Учитывая межотраслевую сущность такого подхода, это состояние может быть достигнуто только за счет жесткого государственногоконтроля за внешней торговлей…

И всё же, будучи у Трампа в гостях, мировым лидерам как-то неудобно было не поддержать его программу. Тем более что всем им есть что терять.

Япония, находящаяся в глубоко вассальных отношениях со Штатами, нижайше просила Трампа добиться на встрече с Ким Чен Ыном освобождения похищенных северокорейскими спецслужбами подданных Страны восходящего солнца. Трамп дал свое высочайшее согласие, а Абэ в ответ тут же заговорил о несправедливости выгодного его стране торгового дисбаланса с США и мерах, которые будут предприняты для ухудшения экономики Японии в угоду американскому властелину.

Что касается Макрона, то он оказался вынужден выбирать себе кумира по вкусу: либо усиливающаяся сверх меры в ходе продвижения «брекзита» Германия, либо привычные США с неприятным президентом. Несмотря на то, что по политическим взглядам французскому президенту было бы куда приятнее лобызать туфли Хиллари Клинтон, в сравнении с исторически ненавистными немцами подошел и ботинок Дональда Трампа. Как бы то ни было, через фразу заговаривая о личной дружбе с Дональдом и об исторической дружбе народов Америки и Франции, Макрон поддержал все подряд инициативы Трампа, лишь слегка попытавшись смягчить потерю своего лица различными риторическими приемами.

U.S. Embassy France Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Фрау Меркель, казалось бы, могла бы нарушить эту идиллию и обострить подспудный конфликт медленно консолидирующейся вокруг ФРГ Европы с хамоватыми высокомерными Штатами. Но не тут-то было. Европа еще нуждается в американском рынке сбыта, который, по словам Трампа, приносит Старому Свету 150 миллиардов долларов ежегодно, из которых 50 миллиардов приходится на автомобильную промышленность, львиная доля которой расположена в Германии. В то же время американский лидер уже показал на примере Китая, что готов сначала вводить жесткие ввозные пошлины на ключевые товары, а уже потом начинать переговоры… Видимо, разумно предположив, что такой ситуации немецкие промышленные гиганты ей не простят, Ангела Меркель продолжила политику примирительных переговоров, заверений о дружбе и поддакивания, начатую Абэ и Макроном.

Соглашение по Ирану

Еще одним важным вопросом, затронутым на переговорах Трампа с его гостями, стало соглашение по Ирану, достигнутое в 2015 году, или так называемый Совместный всеобъемлющий план действий.

Соглашение, подразумевающее остановку иранской программы по разработке ядерного орудия в обмен на отмену санкций со стороны «развитых стран», всегда было не по душе Трампу, и он неоднократно угрожал выходом США из соглашения. Нуждаясь в неиссякаемом источнике политических побед и стремясь усилить позиции своих ближневосточных союзников: Саудовской Аравии и Израиля — Трамп всё время оказывает давление на Иран.

内閣官房内閣広報室 Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Так, по итогам переговоров с лидерами Франции и Германии, которые традиционно поддерживали «Всеобъемлющий план», американскому лидеру удалось сместить позицию своих гостей в нужную ему сторону. В своих совместных выступлениях с Трампом и Макрон, и Меркель почти в одних и тех же словах заявили о том, что соглашение по Ирану явилось правильной, но недостаточной мерой ограничения распространения влияния исламской республики, а также ее программы развития вооружений…

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Итак, в течение визитов трех мировых лидеров Трамп провел переговоры по трем ключевым для него темам: проблеме КНДР, внешней торговле и Иранскому соглашению. От каждого из трех лидеров американскому президенту удалось добиться поддержки по всем трем вопросам. Отличалась только степень сопротивления: Абэ и не думал противиться сюзерену, Макрон какое-то время пытался сохранить видимость независимости, а Меркель произносила положенные слова о вечной дружбе с каменным лицом…

Трамп мобилизует традиционных союзников Америки, порой даже игнорируя изменившуюся за последние десятилетия структуру отношений в Европе. Американский президент готовится к серии внешнеполитических побед, которые должны привести его и его партию к оглушительной внутриполитической победе на выборах в конгресс в ноябре. А уж после этой победы для его программы не будет совсем никаких преград…