



Marinelepen.fr Марин Ле Пен

Лидер французского «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен выступила 1 мая в Ницце на съезде сторонников» Движения за Европу наций и свободы» (MENL) с речью, посвященной защите национального самосознания и суверенитета. В преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года, Ле Пен призвала к широкому союзу националистических партий, считая, что политический климат никогда не был настолько «благоприятным», чтобы изменить «природу» Европейского союза. Глава НФ отметила, что раньше «мы думали, что сможем изменить Европу, только придя в Елисейский дворец», но теперь обнаружился «еще один способ». Ведь сегодня европейская модель «трескается» — в частности, из-за ослабления канцлера Германии Ангелы Меркель, которая «каждый день теряет немножко власти», и «изоляции вибрирующего» президента Франции Эммануэля Макрона, чей «европеизм» приходит к концу с усталостью европейцев.

Ле Пен наносит удар по доминирующей ныне связке Париж — Берлин на фоне наиболее серьезного до сих пор противостояния между Евросоюзом и США по торговым проблемам, безопасности (вклад в НАТО) и ряду международных проблем (иранская ядерная сделка в контексте урегулирования на Ближнем Востоке в целом). И ей нужны союзники. На съезд MENL, как сообщается, прибыли Херальд Вилимский из Австрийской партии свободы (FPÖ) — члена правящей коалиции, чех Томио Окамура из Партии свободы и прямой демократии (SPD), бельгиец Герольф Аннеманс из «Фламандского интереса» (VB), грек Фелиос Кранидиотис из «Новых правых» (ND), а также представители польского «Конгресса новых правых» и болгарской партии «Воля». Ввиду напряженной работы по формированию нового правительства в Ниццу не смог приехать председатель итальянской «Лиги Севера» (LN) Маттео Сальвини, но он прислал видеообращение. По причине «срочных дел, требующих быть в Нидерландах», остался дома Герт Вилдерс из нидерландской Партии свободы (PVV).

Peter van der Sluijs Герт Вилдерс

География участников дает основания предполагать, что MENL не видит для себя партнера среди немецких партий, может быть, в перспективе им и станет «Альтернатива для Германии» (AfD). Однако, судя по всему, дело в другом. Националистический альянс намерен сформировать новую геополитическую ось в Европе. На наш взгляд, в первую очередь речь будет идти о связке Франция — Италия. Не исключено, что к «двойке» присоединится и Австрия, хотя этому способен помешать исторический фон сложных отношений Вены с Парижем и Римом, который прорывается в современность, например, на линии итальянско-австрийского диалога по тому же Южному Тиролю. Но в любом случае претензии к Германии со стороны членов ЕС нарастают даже в привычной на сегодня конфигурации Европейского союза, а усилившиеся амбиции Франции декларируют как Ле Пен, так и Макрон. Это первое.

Второе. Члены MENL выступают за ограничение миграции, под которой в первую очередь подразумевается наплыв беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, который в последние несколько лет стал водоразделом для европейских правительств и партий, а также Церквей. Собственно, он один из тех, что раскалывает Евросоюз и напрямую влияет на геополитику. Негативное отношение к миграции и мигрантам поднимает и вопрос, как европейцам относиться к уже сложившимся местным мусульманским общинам, от чего будет зависеть политика ЕС в отношении Турции и других стран Ближнего Востока, присутствие его в регионе, участие в коалициях под руководством США. Помимо того, на перепутье оказываются христиане. Есть официальная позиция Ватикана и руководящих органов Католической церкви, предписывающая принимать как можно больше беженцев. Но есть и желание вернуться к тому христианскому духу, который был свойственен Европе времен крестовых походов. Правда, на этот раз за ним стоит, скорее, желание оградить себя от глубокого вовлечения в дела государств с преимущественно мусульманским населением, замкнуться в традиционной Европе.

Третье. Неоднозначным пока выглядит отношение «Европы наций» к Соединенным Штатам. С одной стороны, во время выступления в Ницце лидер «Национального фронта» призвала американского президента Дональда Трампа не ошибаться в отношении Макрона и его амбиций. «Он не новый цикл [политики], — заявила Ле Пен. — Он является концом старого цикла». С другой стороны, до сих пор была заметна ее ориентация на Стивена Бэннона, бывшего политического советника главы Белого дома, который сейчас то ли остался союзником Трампа, то ли пошел дальше. Напомним, что в марте сего года в рамках своего европейского турне Бэннон выступил на съезде «Национального фронта», заявив собравшимся, что они являются «частью всемирного движения, большего, чем Франция, большего, чем Италия». Известно также, что экс-советник видит опасность в Китае. И в этом есть совпадение с взглядами сторонников MENL, которые обвиняют Брюссель в том, что он «осуждает Россию» за «отсутствие демократии и верховенства закона», но «не судит Пекин».

thierry ehrmann Стивен Бэннон

И четвертое. «Европа наций» решила измениться, она отходит от прежней критики единой валюты и евроинтеграции, а также намерена выступить общим фронтом на выборах в Европарламент. Если ранее националистические партии обвиняли в неком «сепаратизме», то теперь можно сказать, что они выдвигают новый глобалистский проект, в котором культурная и религиозная (христианская) идентичность занимает важное место. Что заставляет задуматься, найдется ли в этом новом дивном мире место для России. «Старые глобалисты» любят подчеркивать, что та же Ле Пен хвалила российского президента Владимира Путина, так как они оба защищают «общие ценности». Симпатии также вызывает «сильный стиль руководства» главы Кремля. Но это сейчас. А что дальше? Посмотрим.