Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

И.о. главы украинского Фонда госимущества (ФГИ) Виталий Трубаров рапортует, что его ведомство завершило разработку правил, по которым будут привлекаться советники для приватизации крупных активов. Сообщается, что к советникам будут применяться те же ограничения, что к покупателям (перечень ограничений перечислен в законе о приватизации). Также советник не сможет быть одновременно покупателем.

Перечень задач советника значительно расширили. Тем, кто согласится помогать правительству Украины продавать госсобственность, придётся заниматься приведением бухотчетности предприятий к международным стандартам, анализом экономических, технических и финансовых показателей активов, реструктуризацией кредиторской задолженности, поиском потенциальных инвесторов. Герой произведений Астрид Линдгрен Карлсон сформулировал это как «Ты должен стать мне родной матерью» — именно на советников переходит решение всех стратегических менеджерских задач.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Напомним — в этом году на Украине должна начаться т.н. большая приватизация, массовая распродажа государственных предприятий. Фонд госимущества запланировал приватизацию 21 крупной компании, среди которых предприятия энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. Всего же в этом году планируется пустить с молотка около 900 объектов, что в теории должно пополнить госбюджет страны на несколько десятков миллиардов гривен. Впрочем, такая распродажа постмайданными властями страны анонсируется начиная с 2015 года, однако до сих пор продать ничего не удалось по целому комплексу причин, главной из которых является полное отсутствие интереса к украинским активам у потенциальных инвесторов.

Валюта

По состоянию на 2 мая доллар на Украине стоит 26,19 грн. (+0,02 грн. с 23 апреля). Зато евро сильно просел — до 31,61 грн. (-0,61 грн.). Это связано с ситуацией на мировых рынках: доллар подорожал до 3-месячного максимума. Подешевел также российский рубль — 0,417 грн. (-0,01 грн).

Межбанк несколько разогнался: 26,21−26,24 грн./долл. (+0,05 грн). Обычно его курс отличается от официального на 1−2 копейки. Чёрный рынок продолжает сильно отставать и от официального, и от межбанковского курсов: 26−26,05 грн. (-0,04 грн).

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings довольно серьезно пересмотрело свои прогнозы по курсу украинской валюты. Если в прошлогоднем аналитики S&P прогнозировали 27 грн./долл. на 2018 год и 27,5 — на период 2019—2020 гг., то теперь на 2018 год прогноз ухудшен до 29,5 грн./долл. В следующем году они прогнозируют ослабление до 30,5 грн./долл., зато в 2020-м, по их мнению, украинская валюта чуть укрепится до 29,8 грн/долл., и даже до 28,8 грн./долл. в 2021 году. Напомним, Кабинет министров в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019−2021 годы указал курс 30,5 грн./долл. как средний на период 2019—2021 гг.

В свою очередь агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

«Валютные запасы Украины остаются слабее, чем при рейтинге «В»… Валютные ограничения по-прежнему смягчают внешнюю ликвидность, хотя они постепенно ослабевают», — заявили в агентстве.

Причина пересмотра прогноза проста, напоминает экономист Егор Киян в комментарии «Обозревателю». В 2019 году Украине предстоит возвращать гораздо больше долгов, чем в 2018-м. Этот спрос на валюту будет постоянно давить на рынок. А поскольку НБУ в настоящее время лишь слегка корректирует курс, то его резкие взлёты легко прогнозируемы уже теперь. К слову, это характерная для украинского валютного рынка ситуация: гораздо проще предсказать, что будет с курсом через год, чем на следующей неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

В свою очередь директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко критикует прогноз S&P.

«Они говорят, что курс будет 30, а потом будет ревальвация, и в 2021 году курс будет 28,8 за доллар. На основании каких расчетов это делали? Почему после курса 30 будет ревальвация? Какие факторы? Это берется с потолка», — утверждает специалист.

Экономист напоминает, что с характерными для Украины экономическими показателями S&P не сталкивался больше нигде в мире, а потому вряд ли стоит доверять их оценке:

«…У нас инфляция зашкаливает при стабильном курсе. С точки зрения теории этого быть не может, но с точки зрения Украины — это есть».

Что же касается прогнозов на ближайшее время, то они также неоднозначны Специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса уверен, что в этом году гривна будет укрепляться до осени и лишь затем выйдет на заложенные в бюджете показатели. А вот управляющий директор финансовой компании «Аверс №1» Игорь Львов уверен, что плавное подорожание доллара начинается уже сейчас.

«Иначе на фоне низкого роста экономики Кабмину не удастся выполнить по доходам даже социальные статьи бюджета, это можно сделать, только продав подороже валютные запасы», — приводит его комментарий издание «Сегодня».

В пользу правоты эксперта говорит то обстоятельство, что год назад гривна укреплялась хотя и постепенно, но без остановок. В этом же курс уже почти месяц колеблется в районе 26 грн./долл. с незначительными отклонениями.

В Нацбанке заявили, что весь второй квартал собираются покупать на межбанке по 10 млн долл. в сутки, т. е. порядка 200−220 млн долл. в месяц. Кроме того, в начале каждого квартала в НБУ собираются оглашать об изменении планов на приобретение валюты на ближайшие три месяца.

Создатель ассоциации «Блокчейн Украина» Михаил Чобанян в ходе своего выступления на iForum подробно рассказал, почему импортёры оптовых вещевых рынков (в частности, одесского «7 километра» и других крупнейших базаров Украины) в последнее время перешли с доллара на биткоин:

«У тебя есть деньги, ты хочешь купить какой-то товар в Китае. Идешь к черным банкирам, отдаешь им гривну, они конвертируют ее в доллары. Дальше эти доллары они отправляют со своих офшорных компаний и платят за твой инвойс. Следующей свифтовкой оплачивают транспортные перевозки, и товар приходит тебе на Украину.

…Какая в этом проблема? Когда свифтовку отправляют, так как она идет с офшора, то, как правило, в лучшем случае это занимает 2 дня, а вообще — 3−5 дней. Соответственно 3−5 дней твои деньги не работают. В месяц это колоссальные сроки. В случае с криптовалютой ты приходишь к тем же людям, отдаешь доллар или гривну, получаешь криптовалюту — и тут же этой криптовалютой рассчитываешься с китайскими поставщиками. Курсовых колебаний нет, потому что купил и сразу продал. Продавец даже не соприкасается с криптовалютой — отдал наличные, криптовалюту переводят технически. В последнее время это приобрело массовый характер».

МВФ

S&P Global Ratings считает, что без денег МВФ и других международных кредиторов Украине будет весьма сложно обслуживать свой долг в ближайшие годы. Исходя из этого, аналитики сохраняют свой прогноз по украинской экономике на уровне «В-/В», ожидая, что правительству придётся проводить реформы, чтобы получать от Фонда кредиты. По оценкам агентства, в период 2018—2021 гг. на оплату внешнего долга правительство направит 24 млрд долл.

И снова с аналитиками S&P не согласен вышеупомянутый украинский эксперт Александр Охрименко.

«У действующей программы сотрудничества 30 апреля 2018 года истекает срок. Теоретически она прекращается. По этой причине Нацбанк прогнозирует, что, может быть, с фондом удастся заключить новую программу. Даже если она будет, то минимум год уйдет на ее согласование. Соответственно в НБУ заявили, что рассчитывают на новую программу МВФ в 2020 году… Разговоры о получении очередного транша будут вестись постоянно. Однако в 2018—2019 годах Украине не стоит рассчитывать на транш от МВФ», — комментирует он.

Более того, для новой программы Украине ещё придётся выполнить всё то, что она «задолжала» Фонду ещё по действующей. Между тем Украина вступает в предвыборный период: ходят слухи о проведении досрочных парламентских выборов уже осенью текущего года. Плюс президентские весной 2019-го (и очередные парламентские осенью 2019 года, если от идеи внеочередных всё же откажутся). Во время выборов Украина никогда не занимается активным сотрудничеством с МВФ, это уже проверено. Поэтому ожидания аналитиков S&P могут оказаться даже излишне радужными.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В МВФ пересмотрели прогноз роста ВВП Украины. В целом он благоприятен, правда, никакой радости от этого Украине нет. Согласно мнению аналитиков Фонда, в 2019 году экономика будет расти на 3,3% (3,5% в предыдущем прогнозе). А это означает, что выплаты по облигациям, реструктуризированным в 2015 году, начнутся уже в 2019 году. Напомним также, что 40% роста экономики свыше 3% должно направляться на выплаты кредиторам — такой ценой от дефолта Украину «спасло» в 2015 году правительство Арсения Яценюка.

Эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, выступая на пресс-конференции, заявил, что не видит причин для оформления новой программы сотрудничества Украины и МВФ.

«Продажи госбанков или публичное размещение их акций не произошли. Приватизации, хотя мы дважды меняли законодательство для этого, не случилось. Газовый рынок не создан, несмотря на принятие соответствующего закона в 2015 году, а «Нафтогаз» создает узаконенную монополию», — подчеркивает он.

Впрочем, источники издания «Зеркало недели» в администрации президента Порошенко не склонны паниковать и полностью уверены: транш будет в любом случае. И именно поэтому президентская фракция в парламенте не спешит с голосованием в ВР по вопросам, традиционно лоббируемым МВФ. Со стороны это похоже на игру в гляделки: кто кого переглядит?

Топливо

На топливном рынке наблюдается нетипичная ситуация. По состоянию на 27 апреля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,05 грн. (с 20 апреля цена не изменилась, +0,64 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,13 грн. (-0,21 грн. +0,46 грн. с начала года), за дизтопливо — 26,84 грн./л (+0,02 грн., +0,61 грн. с начала года). Т.о. цены на три вида топлива двигались разнонаправленно, хотя обычно рынок движется в какую-то одну сторону.

Литр пропан-бутановой смеси с прошлой недели подорожал до 12,69 грн. (+0,21 грн.).

Замдиректора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии для издания «Сегодня» рассказал о своих ближайших ценовых ожиданиях на рынке топлива. По мнению эксперта, автоматически ориентироваться на растущие котировки нефти и пересчитывать их в рост цен на заправках не следует — всё происходит не так:

«…Дорожает не реальная нефть, а нефтяные котировки. Проблема состоит в том, что на эти нефтяные котировки ориентируются агентства, которые готовят котировки нефтепродуктов. А Украина 87% нефтепродуктов завозит… На цены в Украине будут влиять не столько нефтяные котировки, сколько котировки продуктов на границе [речь о том, что если импортёр заявит стоимость топлива, которая будет сильно отличаться от котировок, имеющихся у таможенников, у него будут проблемы — Ред]. Вот эти котировки за последний месяц выросли примерно на 6−8%. Это означает, что нефтепродукты, которые продаются цистернами, бензовозами, подорожали на 6−8%».

Что получается в результате?

«…Рост котировок на границе на 1% создает экономические предпосылки для подорожания топлива на заправках через две недели на 10 коп. То есть, если там 6−8%, то цены на бензин и сжиженный газ должны вырасти на 60−80 коп.», — подчеркивает Рябцев.

В отношении предстоящих ремонтов на Мозырском НПЗ (Белоруссия) и Шебелинском ГПЗ (Харьковская область Украины) эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что из-за дефицита цены пойдут вверх, другие утверждают, что ремонты плановые и заводы подготовили необходимый запас. В пользу первой версии говорит тот факт, что прошлой осенью, когда Мозырский и Новополоцкий НПЗ также становились на плановые ремонты (и подготовили запасы), цены на топливо на Украине росли, несмотря на всю их подготовку.

Sean MacEntee Бензин

Разное

Пока МВФ надеется на рост экономики Украины на 3,2% в этом году, ключевой показатель украинской экономики — индекс промышленного производства — в марте просел на 1,4% в сравнении с прошлым годом. А с коррекцией на эффект календарных дней — и вовсе на 1,6%. Напомним, 2017 год Украина пробуксовала — промпроизводство выросло всего на 0,1%, что крайне мало, учитывая, что до этого оно три года неуклонно падало.

Статистика по безработице может прояснить причины падения индекса промпроизводства. Согласно данным Киевского городского центра занятости, 87% зарегистрированных в Киеве безработных имеют высшее образование. И зеркальная картина с предлагаемыми рынком вакансиями: как минимум половине работодателей необходимы работники с профессионально-техническим образованием

С 1 мая на Украине меняются правила начисления субсидий на коммунальные услуги. Основной смысл изменений — сокращение количества претендентов путём ужесточения имущественного ценза. Скажем, имеющие автомобили возрастом до 5 лет или квартиры площадью более 120 кв. м. (либо дома площадью более 200 кв. м.) могут даже не подавать заявлений — им откажут в любом случае. Дело в том, что жилплощадь будут суммировать, т. е. две квартиры площадью 60 и 70 кв. м. будут считаться одной площадью 130 кв. м. По логике чиновников, одну квартиру можно сдавать в аренду или продать и не просить денег у государства.

Также от получения субсидий отлучат тех, кто в течение последнего года делал крупные покупки (снова-таки автомобиль, квартира, дом, земельный участок, — всё то, что можно найти в базах данных) или совершал крупную единовременную покупку товаров длительного пользования (стройматериалы, бытовая техника, драгоценности), оплатив её кредитной картой. «Под нож» попадают и семьи с детьми старше 18 лет, которые официально не трудоустроены.

Согласно предварительным оценкам, это позволит отсечь до 20% получателей, т. е. примерно 1,2 млн домохозяйств. Учитывая же, что средняя сумма субсидии в последнее время доходила до 1100 грн в месяц, можно оценить примерную экономию от новых правил в довольно весомые 1,3 млрд грн. в месяц.

Оплата ЖКХ

Впрочем, правительство хочет не только сэкономить, но и сделать шаг к монетизации субсидий. Ведь сегодня на энергорынке фактически расплачиваются неизвестной миру «криптовалютой».

"На энергорынке в ходу взаимозачеты: к примеру, облгазы покупают у «Нафтогаза» газ не за деньги, а за протоколы [речь о документах, согласно которым государство обязуется компенсировать облгазам средства, недополученные ими от потребителей из-за социального тарифа на газ, отпускаемый для теплокоммунэнерго — Ред], тот рассчитывается ими же с «Укргазодобычей», а последняя передает их в минфин в качестве уплаты арендных платежей. Всё — круг замкнулся. Если придется рассчитываться живыми деньгами, вся цепочка тут же разрушится, так как денег нет», — описывает эту систему экономист Алексей Куш для «Страна.ua».

Всего же на субсидии в этом году государство потратит 70 млрд грн. Это примерно 10% доходной части бюджета, и если не сокращать количество получателей, на монетизацию — одно из требований МВФ — Украина не выйдет никогда.

Ещё одна очевидная причина ужесточения норм — грядущее повышение цен на газ и электроэнергию. Напомним, мораторий правительства на рост коммунальных тарифов истекает 1 июня. Подорожание не только увеличит количество претендентов на субсидию, но и поднимет среднемесячную величину субсидии на домохозяйство. Вот правительство и пытается играть на опережение.

Накануне майских праздников появляются данные о специфических экономических индексах. Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщает о росте стоимости корзинки для майского пикника.

«Самым дорогим продуктом этого списка, конечно же, является свинина. В среднем она обойдется в 176 гривен за 1,5 кг. Хлеб подорожал на 22−23%. Сливочное масло за этот же период выросло в цене на 35%. На овощи [цена] в течение года поднялась на 20%. Молодые овощи значительно дороже. В целом корзина для пикника на майские праздники вырос на 30%», — рассказал он в комментарии для Golos.ua.

Ещё один фактор роста стоимости нефтепродуктов — экспортные пошлины. С 1 мая Белоруссия снова их повышает. На сырую нефть — со 111,4 до 118,5 долл. за тонну, на прямогонный бензин — с 61,2 до 65,1 долл. за тонну. Меньше всего изменится пошлина на товарные бензины — с 33,4 до 35,5 долл. за тонну.