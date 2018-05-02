1 мая парламент Армении, и в частности парламентское большинство, проголосовал против кандидатуры Никола Пашиняна, выдвинутого оппозиционной фракцией блока «Елк». После почти 10-часового заседания депутаты за некоторыми исключениями проголосовали вполне ожидаемо: фракции «Царукян», «Елк» и АРФД отдали свои голоса за Пашиняна (45 — за), а правящая партия проголосовала против (56 голосов).

Флаг Армении

Собственно, в течение дня, если оценивать выступления парламентариев, картина становилась все более прогнозируемой. В связи с этим Пашинян в заключительном слове обратился не к фракции РПА с призывом отдать голос за него, а к республиканцам в отдельности, понимая, что фракция решила голосовать против его кандидатуры. Но республиканцы его не услышали. За выступлениями в парламенте следила все страна, в том числе собравшиеся на площади Республики многочисленные сторонники Пашиняна. После завершения внеочередного заседания Пашинян призвал своих сторонников с 2 мая с 8:15 утра блокировать улицы и вообще любые коммуникации, в том числе аэропорт. А к вечеру собраться на митинг.

Очевидно, что Пашинян планирует и дальше давить дестабилизацией и парализацией жизни в стране на РПА с целью добиться ухода большинства из парламента или поддержки своей кандидатуры премьера через неделю, когда состоится повторное выдвижение кандидатур на пост премьера. По Основному закону, в случае, если парламент не избирает премьера в первый раз, через неделю парламентарии выдвигают кандидатуры повторно, но уже не от фракций, а третью голосов от количества парламентариев. В данном случае 35 голосами. Столько голосов есть и у Пашиняна, и у Республиканской партии Армении. Но за второй остается возможность избрания своего премьера (у РПА в парламенте 58 мандатов).

Parliament.am Никол Пашинян выступает в армянском парламенте

Очевидно также, что в Армении сложилась уникальная политическая ситуация. Обладающая большинством в парламенте партия не выдвинула свою кандидатуру на пост премьера под давлением уличных протестов. Пашинян ставит одно условие — он должен быть избран премьером — и аргументирует это уличными протестами. Уникальность ситуации в том, что ни власти, ни протестная оппозиция при реализации своих устремлений не собираются идти на антиконституционные меры. Ни у одной стороны пока нет решимости взять контроль над ситуацией насильственными методами. Хотя в действиях Пашиняна, призывающего блокировать все, что возможно, элементов незаконной борьбы становится все больше. Призыв к блокаде основного международного аэропорта страны, и так находящегося в полублокаде со стороны своих западного и восточного соседей, — мера крайняя. Хотя и вполне революционная, о которой говорят с отставки Сержа Саргсяна, но никакой революции по положению на 1 мая в Армении не наблюдается.

У двух сторон, побудивших этот кризис, есть пять вариантов для мирного разрешения этой ситуации в рамках Конституции. Избрать Пашиняна на пост премьера со второй попытки и пойти на досрочные выборы под его премьерством. Второй — проголосовать против Пашиняна во второй раз и привести страну к внеочередным выборам. Третий — проголосовать за премьерство Пашиняна и не утвердить программу его правительства, что также ведет к новым выборам. Четвертый — РПА может выдвинуть своего кандидата и проголосовать за него. Пятый — с десяток республиканцев проголосуют за премьерство Пашиняна. Но ни один из этих, повторюсь, конституционных вариантов не устраивает обе стороны.

Однако Пашинян 1 мая сделал ставку именно на пятый вариант. Ставка была неверная — РПА выступила единым звеном (за исключением одного депутата). Тактика дожать РПА пока не работает. Но Пашиняну удалось дожать Сержа Саргсяна до отставки. Отличие в том, что дожать Саргсяна удалось по обоюдной договоренности сторон, но договоренности у Пашиняна с кем-то дожать и РПА нет. И оппозиционный политик, на протяжении всей своей деятельности выступавший с бунтарских позиций и принципиально борющийся за свое до конца, решил дожать и то, о чем уговора не было.

Parliament.am Никол Пашинян выступает в армянском парламенте

Обе стороны ведут игру на исчерпание возможностей конституционной развязки ситуации, и одна из сторон должна:

1-й вариант — выйти за конституционные рамки и начать борьбу насильственными методами;

2-й вариант — отступить.

Первый вариант, если он будет инициирован любой из сторон, может привести к непредсказуемым последствиям для страны и её народа, второй может стать достойным выходом из тупика. Причем второй вариант также верен для обеих сторон.