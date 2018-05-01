Бессовестные сотрудники Министерства иностранных дел РФ вновь бросили государственный флаг нашей страны на оставленном ими здании в США — на этот раз, резиденции генерального консула России в Сиэтле. Они вновь позволили американцам лапать священное для граждан России полотнище своими грязными руками. Сворачивать его. Засовывать в какую-то сумку. А потом с ухмылкой «отдавать» его «российской стороне». И «российская сторона» его вежливо «примет». Ну, не издевательство ли?

Флаг России

Впрочем, как говорится, после драки кулаками не машут. Либо здания, принадлежащие России в США, вместе с государственными флагами надо было защищать от «противозаконных», как заявляют мидовские представители, действий американцев, либо надо было достойно уйти вместе с флагами. Но ни того, ни другого сделано не было.

То, как поступил с государственным флагом России в США российский МИД, является явным нарушением Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. №1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». Статья 2 этого закона гласит:

«Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно на зданиях:

Администрации Президента Российской Федерации;

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

Правительства Российской Федерации;

Конституционного Суда Российской Федерации;

Верховного Суда Российской Федерации;

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;

Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

Центрального банка Российской Федерации;

Счетной палаты Российской Федерации;

резиденции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно (один или вместе с соответствующими флагами) на зданиях федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, а также на зданиях органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Как мы видим, загранучреждения в списке госорганов и учреждений, на которых государственный флаг России поднят постоянно, не фигурируют.

В статье 3 указанного закона записано:

«Государственный флаг Российской Федерации поднимается на зданиях дипломатических представительств, консульских учреждений, резиденций глав дипломатических представительств и консульских учреждений, когда это связано с исполнением указанными лицами служебных обязанностей, а также на зданиях иных официальных представительств Российской Федерации за пределами Российской Федерации, в том числе официальных представительств Российской Федерации при международных организациях, — в соответствии с нормами международного права, правилами дипломатического протокола и традициями страны пребывания».

Напомню, что Генеральное консульство России в городе Сиэтле решением американских властей было закрыто. Генеральный консул России исполнение своих обязанностей в этом качестве прекратил. В любом случае, поднимать и опускать государственный флаг над зданием оставленной резиденции в Сиэтле было некому.

Возможно, те, кто отвечает за американское направление нашей внешней политики, решили сохранить государственный флаг России над российской собственностью в США с тем, чтобы обозначить её сохраняющуюся принадлежность нашему государству. Однако такой цели использования государственного флага в законе не прописано.

Но ведь можно же вывешивать государственный флаг над зданиями общественных объединений, предприятий, учреждений, на жилых домах, наконец? Да, можно. Вот что по этому поводу говорит закон:

«Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации».

Это явно не тот случай, с которым мы имеем дело.

Между тем, статья 10 закона о государственном флаге гласит, что «использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Генеральная прокуратура, вы где? Будем следить за нарушением законодательства Российской Федерации или нет?

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

В «Ютьюбе» есть видео, как американцы сами снимают свой государственный флаг с бывшего здания их генерального консульства в Санкт-Петербурге. Нам прикоснуться к нему они не позволили и правильно сделали. Они свой флаг оберегают. Они не будут разменивать своё благоговейное отношение к национальному символу на возможность получить сомнительные информационные «дивиденды».

И последнее. Скоро 9 мая, День Победы. Она стала возможной в том числе и благодаря тому, что красноармейцы и командиры Красной Армии жертвовали жизнью, чтобы уберечь знамя своей части, не дать врагу завладеть им. А ведь могли бы так же, как наши мидовцы, бросить его на оставленных в ходе отступления траншеях, чтобы символизировать, что эта «собственность» наша, а гитлеровцы — оккупанты.

Что бы с ними сделали в таком случае, думаю, объяснять не стоит.