Жаркий Первомай: Воронеж празднует День Весны и Труда
Около 30 тысяч человек приняли участие в традиционном Первомайском шествии в Воронеже, передает ИА REGNUM. Демонстранты прошли от площади Победы до Драматического театра имени Кольцова.
Формирование праздничной колонны началось с 09:00 на проспекте Революции: от площади Победы до здания Юго-Восточной железной дороги, где движение транспорта уже было перекрыто.
К 10:00 здесь собрались уже десятки тысяч человек: сотрудники воронежских предприятий, студенты вузов, отдельные большие колонны составили сотрудники медицинских учреждений и работники культурной сферы, представители профсоюзов. Традиционно поддержали шествие политические партии.
Также традиционно воронежцы вышли на праздничную демонстрацию вместе со своими семьями, с детьми.
В этом году глава региона, врио губернатора Александр Гусев на демонстрации не присутствовал — по некоторым данным, он простудился. От правительства региона участников шествия с Первомаем поздравил врио первого заместителя губернатора Евгений Юрченко.
Он, а также спикер облдумы Владимир Нетесов, мэр Вадим Кстенин, депутаты Госдумы от региона Сергей Чижов и Андрей Марков, врио заместителя председателя облправительства по АПК Виктор Логвинов возглавили шествие, а затем приветствовали демонстрантов со специально оборудованной сцены на площади Никитину.
Первомайские колонны проследовали от площади Победы по проспекту Революции до площади Никитина. Шествие прошло под девизом: «За достойный труд и справедливую социальную политику!».
Также демонстранты держали транспаранты с лозунгами «Гарантия трудовых прав — гарантия стабильности общества!», «Мир. Труд. Братство. Жизнь без войны и без санкций».
В рамках демонстрации воронежские студенты провели акцию, которая также обещает стать традиционной — «Марш труда»: десятки молодых людей прошли в колонне с портретами жителей Воронежа — героев труда.
Отметим, что число участников Первомайского шествия в Воронеже растет год от года — в 2016 году, например, в демонстрации приняли участие 16 тысяч человек. В этом году, несмотря на жаркую погоду, демонстрация собрала почти вдвое больше участников.
Праздничное настроение не оставило воронежцев и после того, как демонстрация завершилась: многие отправились гулять по городу или в парки, где сегодня проходит масса интересных мероприятий — дегустации, концерты, спортивные состязания.