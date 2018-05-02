Около 30 тысяч человек приняли участие в традиционном Первомайском шествии в Воронеже, передает ИА REGNUM. Демонстранты прошли от площади Победы до Драматического театра имени Кольцова.

Зоя Емельянова ИА REGNUM На улице — море цветов и воздушных шаров

Формирование праздничной колонны началось с 09:00 на проспекте Революции: от площади Победы до здания Юго-Восточной железной дороги, где движение транспорта уже было перекрыто.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Атмосфера среди участников демонстрации царила по-настоящему праздничная: люди улыбались, радовались встрече, фотографировались друг с другом

Зоя Емельянова ИА REGNUM Горожане принесли с собой тысячи воздушных шаров

Зоя Емельянова ИА REGNUM Выстраивается колонна железнодорожников

К 10:00 здесь собрались уже десятки тысяч человек: сотрудники воронежских предприятий, студенты вузов, отдельные большие колонны составили сотрудники медицинских учреждений и работники культурной сферы, представители профсоюзов. Традиционно поддержали шествие политические партии.

Зоя Емельянова ИА REGNUM За 15 минут до начала шествия — подготовка в полном разгаре

Зоя Емельянова ИА REGNUM В ожидании

Зоя Емельянова ИА REGNUM Транспаранты пока опущены

Также традиционно воронежцы вышли на праздничную демонстрацию вместе со своими семьями, с детьми.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Участники демонстрации — самых разных возрастов

Зоя Емельянова ИА REGNUM Участники шествия приходят целыми семьями

Зоя Емельянова ИА REGNUM И даже депутаты Госдумы

В этом году глава региона, врио губернатора Александр Гусев на демонстрации не присутствовал — по некоторым данным, он простудился. От правительства региона участников шествия с Первомаем поздравил врио первого заместителя губернатора Евгений Юрченко.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Колонну возглавили руководители области и города

Зоя Емельянова ИА REGNUM Главный лозунг — за достойный труд и справедливую социальную политику

Зоя Емельянова ИА REGNUM Колонны демонстрантов сопровождает оркестр

Он, а также спикер облдумы Владимир Нетесов, мэр Вадим Кстенин, депутаты Госдумы от региона Сергей Чижов и Андрей Марков, врио заместителя председателя облправительства по АПК Виктор Логвинов возглавили шествие, а затем приветствовали демонстрантов со специально оборудованной сцены на площади Никитину.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Организатором шествия выступил областной совет профсоюзов

Зоя Емельянова ИА REGNUM Демонстрантов с трибуны приветствует глава города Вадим Кстенин

Зоя Емельянова ИА REGNUM От правительства региона участников шествия поздравил и.о. вице-губернатора Евгений Юрченко

Первомайские колонны проследовали от площади Победы по проспекту Революции до площади Никитина. Шествие прошло под девизом: «За достойный труд и справедливую социальную политику!».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Колонна сотрудников учреждений здравоохранения региона — одна из самых больших

Также демонстранты держали транспаранты с лозунгами «Гарантия трудовых прав — гарантия стабильности общества!», «Мир. Труд. Братство. Жизнь без войны и без санкций».

Зоя Емельянова ИА REGNUM «Марш труда» на Первомай уже стал традицией

В рамках демонстрации воронежские студенты провели акцию, которая также обещает стать традиционной — «Марш труда»: десятки молодых людей прошли в колонне с портретами жителей Воронежа — героев труда.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Десятки молодых людей пронесли в руках портреты воронежцев, совершивших трудовые подвиги

Отметим, что число участников Первомайского шествия в Воронеже растет год от года — в 2016 году, например, в демонстрации приняли участие 16 тысяч человек. В этом году, несмотря на жаркую погоду, демонстрация собрала почти вдвое больше участников.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Традиционные призывы на Первомай — к Миру и Труду

Зоя Емельянова ИА REGNUM Гарантия трудовых прав — гарантия стабильности общества!

Зоя Емельянова ИА REGNUM Настроение у воронежцев по-настоящему праздничное

Праздничное настроение не оставило воронежцев и после того, как демонстрация завершилась: многие отправились гулять по городу или в парки, где сегодня проходит масса интересных мероприятий — дегустации, концерты, спортивные состязания.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Воронежцев с Первомаем поздравляют строители