



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Гданьский университет провел конференцию «Геополитическая игра держав», на которой обсуждался вопрос, грозит ли нам война, сообщает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Региональная державность Польши, с одной стороны, и Ближний Восток как ключ к новому международному порядку, с другой стороны, являются двумя основными темами конференции. Одним из пунктов, который связывает эти две темы и которому участники дискуссий уделяли особое внимание, оказалась Россия. Как отметил бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк, если бы несколько лет назад кто-то вслух задал вопрос о риске грядущей войны, его бы приняли за провокатора или фантазера. Однако с 2014 года, когда произошла «аннексия» Крыма и началась «агрессия» России против Украины, задуматься о том, угрожает нам война, является очень естественным, отметил Семоняк. «Глядя на историю мира, кризис или война — это норма, а не исключение, — предупреждает представитель экономического факультета Гданьского университета Томаш Броджицкий. — Начиная с Римской империи, последние 70 лет (за исключением некоторых периодов) были временем наибольшей стабилизации Европы. Но рассматривать перспективы, исходя из этого короткого отрезка, опасно. Тот факт, что границы в настоящее время стабильны, не означает, что они всегда будут такими».

Представители парламентов девяти государств встретились в Щецине, передает Radio Szczecin (Щецин). Впервые в Польше прошло заседание Комитета национальной обороны стран Балтийского моря. Законодатели — в том числе из Норвегии, Дании, Швеции и Германии — посетили штаб-квартиру многонационального корпуса «Север-Восток», а также казармы 12-й механизированной бригады. По словам депутата сейма Польши Михала Яха, представляющего правящую польскую партию «Право и Справедливость» (PiS), целью встречи было обсуждение угроз в регионе Балтийского моря. «Наша общая угроза — это агрессивная политика президента России Владимира Путина, направленная на восстановление советской империи, — заявил Ях. — Есть общее согласие и принятие необходимости проведения солидарной политики в области безопасности всеми нашими государствами в отношении России. Мы хотим говорить с Россией, мы заботимся о хорошем соседстве, но соседстве партнерском». Следующее заседание Комитета национальной обороны стран Балтийского моря состоится в следующем году в Стокгольме.

Mon.gov.pl Польская территориальная оборона

Возможные сценарии действий в случае гибридной войны отработали польские пограничники, информирует Gazeta Współczesna (Белосток). С 16 по 20 апреля в районе Сувалки прошли их учения. Место для тренировки было выбрано не случайно. Это территория, которая граничит с Россией, Литвой и Белоруссией. Данные учения являлись вторым этапом упражнений «Брама-18». Первый начался 9 апреля этого года в Академии военного искусства (ASW) в Варшаве. Пограничники Подляшского отряда в Сувалках знакомились с инфраструктурой и отрабатывали задачи. Третий и заключительный этап пройдет снова в Варшаве в стенах Центра моделирования и компьютерных военных игр Академии и завершится 27 апреля. Сценарий «Брама-18» фокусируется на последнем этапе гибридной войны, то есть на этапе, когда противник переходит от подготовительных действий к боевым. Пограничники учились взаимодействовать с государственной администрацией и другими службами, получали навыки индивидуальной работы и коллективного взаимодействия. Как отмечает бывший депутат сейма Польши Павел Коваль, комментируя соглашение о прекращении огня в Донбассе, «Европа в случае Украины допустила одну ошибку за другой». По его словам, соглашение дает Путину дополнительный рычаг для регулирования ситуации на Украине. Коваль добавляет, что Россия представляет угрозу для Польши. При этом возможная гибридная война на реке Висла будет иметь иной характер, чем на Украине. «Москва не везде будет использовать российское меньшинство, — говорит экс-депутат. — Кто может гарантировать, что завтра не будут совершаться кибератаки на польские электростанции? Готовы ли мы к этому?»

Благодаря решению «Права и Справедливости» одна из улиц в Скорупах была названа в честь Зыгмунта Эдварда «Лупашки» Шендзеляжа, пишет Kurier Poranny (Белосток). Это вызвало возмущение общественности. «Лупашко» известен «пацификацией» деревни Потоки, на его совести также сожжение православной деревни Вилюки и убийства мирного литовского населения в местечке Дубинки. «Представьте себе, что семья с детьми выходит на прогулку и видит мемориальную доску в честь военного преступника», — говорит Катажина Росиньская из подляшского отделения партии «Вместе» (Razem). «10-летний Николай, 8-летняя Нина и 6-летняя Евгения — это имена трех детей, которые были убиты 16 мая 1945 года в православной деревне Потоки. Убийство совершили помощники «Лупашки», — отмечает член «Вместе» Северин Прокопюк. Партия обратилась с ходатайством в городской совет, в котором просит переименовать улицу и требует проведения общественных консультаций, так как о решении присвоить имя «Лупашки» люди узнали только во время сессии горсовета. В случае отказа «Вместе» обещает акции протеста. Поведение депутатов от PiS описывается как стыд и позор, ведь если они готовы прославить военного преступника, то завтра скажут, что «убийство гражданских лиц — благородный поступок». Возмущена действиями «Права и Справедливости» и «Инициатива для Белостока».

Зыгмунт Эдвард «Лупашко» Шендзеляж (в центре)

Сотрудники государственной польской авиакомпании LOT начинают с 1 мая забастовку, рассказывает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Это плохая новость для всех тех, кто планировал покинуть Польшу на долгий уик-энд. В забастовке планируют принять участие более 90% штатных работников LOT. Пассажиры сталкиваются с трудностями, потому что со вторника рейсы могут быть приостановлены или задержаны на какое-то время. Профсоюз судового и авиационного персонала (ZZPPiL) объявляет, что забастовка будет длится до конца, самые большие проблемы могут иметь пассажиры, вылетающие из международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве. Что касается прибывающих самолетов, то они будут приземляться нормально, но не смогут вылететь. Речь идет не только о рейсах по стране и Европе, но и межконтинентальных — Сеул, Токио, Торонто, Пекин, Нью-Йорк или Лос-Анджелес. LOT также обслуживает чартерные рейсы в Центральную и Южную Америку. Бастующие настаивают на возвращении принципа оплаты труда, который существовал до 2010 года. Президент авиакомпании Рафал Мильчарский утверждает, что забастовка является незаконной. Он говорит, что у перевозчика не было иного выбора, кроме как прекратить правило 2010 года (после чего сотрудники получают меньше денег), в противном случае LOT грозит банкротство.

Brian Самолёт авиакомпании LOT

Депутат сейма Польши от немецкого меньшинства Рышард Галла надеется, что министерство образования передумает изменять систему преподавания немецкого языка в VII—VIII классах, сообщает Nowa Trybuna Opolska (Ополе). «Не часто руководители организаций немецкого меньшинства вмешиваются в дела министерства, — признает Галла. — Но на этот раз мы были вынуждены пойти на такой шаг. Хотя стандарты не изменились, министерство образования считает, что в VII—VIII классах вы не можете совмещать изучение немецкого языка как иностранного и как язык меньшинства, хотя это было возможно на протяжении последних десяти лет». Депутат отмечает, что реформа приведет к ухудшению преподавания немецкого языка и утрате немецкой идентичности молодыми членами общин меньшинства. Это также станет проблемой для руководителей школ и должностных лиц местных органов власти, поскольку уже в апреле им придется где-то найти дополнительных учителей итальянского, испанского или русского языка.

Представители немецкого меньшинства встретились с министром образования Анной Залевской, продолжает тему Wochenblatt (Ополе). Как пояснил президент Социально-культурного общества немцев в Ополе Рафал Бартек, который вместе с депутатом Галла общался с министром, последняя признала, что переход с прежней системы на новую потребует переходного периода, после чего следует заново рассмотреть вопросы преподавания немецкого в качестве языка меньшинства и иностранного языка.

С сентября сего года украинские дети будут учиться в наших школах, информирует Echo Dnia (Кельце). Делегацию из Украины на днях принимали в Опатуве. В декабре прошлого года опатувский староста Богуслав Влодарчик заявил, что они очень охотно примут молодежь с Востока. В местных школах есть свободные места. На каждого нового ученика будут выделены деньги из государственного бюджета, включая проживание в общежитии. По словам старосты, принятие украинской молодежи будет полезно для Опатува, ввиду демографических проблем в Польше. Планируется, что первая группа детей из Украины составит 15 человек, хотя есть возможность сразу принять 30. Они будут учиться на польском языке в соответствии с польской программой обучения. Дети имеют польское происхождении, но не все свободно говорят по-польски, поэтому у них будут дополнительные уроки и языковые курсы. «Мы все говорим о большой помощи полякам на Украине, — заявил Влодарчик. — А на деле, от высокопоставленных политиков, особенно из правого лагеря, помощь нулевая. Мы без огласки восстановили на Украине одно из заросших польских кладбищ. Что может быть лучше, чем прибытие на родину детям польского происхождения? Мы предлагаем им приехать в Польшу». По словам старосты, из истории известно — Речь Посполитая была наиболее сильной, когда она была государством наций, когда в Республике жили армяне, немцы, евреи, литовцы, белорусы, русские.